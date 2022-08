200 Menschen werden aus Metronom evakuiert

Von: Johannes Nuß

Aufgrund eines Feuers in einer Metronom im Bahnhof Scheeßel müssen 200 Menschen evakuiert werden. Der Zugbetrieb musste eingestellt werden.

Scheeßel - Am Bahnhof Scheeßel (Landkreis Rotenburg) ist es am Montagmorgen, 8. August 2022, gegen 7:44 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Zuvor hatte der Zugführer einer Metronom-Bahn einen Brand an seinem Zug gemeldet. Wie es im Feuerwehrbericht heißt, waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Scheeßel, Jeersdorf, Westerversede und Rotenburg im Einsatz.

Feuer in Metronom: 200 Fahrgäste müssen in Scheeßel evakuiert werden

Wie es heißt, sei dem Zugführer im Bahnhof Scheeßel eine Rauchentwicklung im Radbereich des dritten Wagons hinter der Betriebseinheit aufgefallen. Sofort habe er den Zug evakuieren lassen und erste Löschmaßnahmen selbständig vorgenommen.

Der Bahnverkehr musste während des Feuerwehreinsatzes am Bahnhof in Scheeßel eingestellt werden. © Kreisfeuerwehr Rotenburg

Doch Glück im Unglück: Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, war schon kein offenes Feuer mehr erkennbar. Mit der Wärmebildkamera wurde der Bereich abgescannt. Der Bereich zeigte eine erhöhte Hitzeentwicklung auf, von der aber erstmal keine Gefahr mehr ausging.

Für die Zeit der Maßnahmen der Feuerwehr wurde der Zugbetrieb im Bereich des Bahnhofs Scheeßel komplett eingestellt. Die Kameraden der Feuerwehr betreuten derweil die gestrandeten Passagiere auf dem Bahnsteig. Nach gut einer Stunde konnten die Fahrgäste ihre Reise in einem Ersatzzug fortsetzten, um zu ihrer Arbeit, in den Urlaub oder zum Flughafen zu gelangen. Bei diesem Einsatz ist es zu keinem Personenschaden gekommen und die Fahrgäste haben sich überwiegend ruhig und entspannt verhalten.

Über die Entstehung des Feuers und der Schadenshöhe kann die Feuerwehr derzeit noch keine Angaben machen. Mit im Einsatz war der Rettungsdienst des Landkreises Rotenburg, die Bundespolizei und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn.

