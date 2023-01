Einbrecher fesseln und verletzen älteres Ehepaar bei Rotenburg

Mehrere Einbrecher haben in einem Wohnhaus in der Gemeinde Hellwege im Landkreis Rotenburg ein älteres Ehepaar gefesselt und ausgeraubt.

Rotenburg – Eine 84 Jahre alte Frau und ihr 85 Jahre alter Ehemann wurden in ihrer Wohnung in der Gemeinde Hellwege bei Rotenburg von den drei Tätern überwältigt und leicht verletzt, wie die Polizei in Niedersachsen am Samstag, 7. Januar 2023, mitteilte. Die beiden Senioren kamen nach dem Überfall in der Nacht zum Samstag in ein Krankenhaus.

Laut der Polizei hatten die Einbrecher die Terrassentür der Wohnung aufgehebelt. Die 84-Jährige war wegen Geräuschen aufgestanden und traf im Flur auf einen der Einbrecher. Der Einbrecher überwältigte und fesselte sie. Der 85-Jährige wurde von einem zweiten Täter gefesselt. Ein dritter Täter durchsuchte währenddessen das Haus des Ehepaars.

Einbrecher fesseln und rauben älteres Ehepaar bei Rotenburg aus: Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Täter Bargeld, Schmuck und einen Laptop. Sie flüchteten und ließen das Ehepaar gefesselt auf dem Boden zurück. Die beiden Senioren konnten sich später selbst befreien und die Polizei alarmieren.

Die Beamten suchen nun nach den Tätern. Sie sollen bei der Tat dunkel gekleidet gewesen sein und weiße Masken mit Sehschlitzen getragen haben. Außerdem sollen sie Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis Rotenburg

Am Freitagabend, 6. Januar 2023, hat es einen Großeinsatz auf der Landstraße 130 zwischen Scheeßel und Helvesiek gegeben: Ein 65-jähriger Autofahrer ist gegen einen Baum gefahren und wurde schwer verletzt. Die Straße war zeitweise komplett gesperrt.

Zudem ist der Polizeiinspektion Rotenburg am Donnerstagmorgen, 5. Januar 2023, eine per Haftbefehl gesuchte 61-jährige Frau ins Netz gegangen. Wie die Polizei mitteilt, sei der Haftbefehl bemerkt worden, nachdem die Frau sich auf der Autobahnpolizeidienststelle Sittensen gemeldet hatte, um ihre Unfallbeteiligung anzuzeigen. (far/dpa)