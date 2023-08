Feiermarathon trotz Regens: 13 Stunden heiße Beats auf vier Bühnen bei Ferdinands Feld

Von: Sigi Schritt

Rotenburg - Gut geschützt, ist halb getanzt: Der in der Nacht von Samstag auf Sonntag einsetzende Regen konnte den Gästen des Ferdinands Feld Festivals nichts anhaben. Zur Not nimmt man einen Regenschutz mit, den man zusammenknüllen kann und der in jede Tasche passt. So hatten viele Besucher Capes mitgebracht, die sie kurzerhand über ihre Kleidung zogen - fertig.

Wer allerdings besonderen Wert auf sein Tanzoutfit legte, zog sich einen durchsichtigen Regenschutz über. Manche hatten sogar noch die weißen Plastikponchos dabei, die vor Wochen beim Hurricane verteilt worden waren. Damals ging am Samstagabend auch im nahe gelegenen Scheeßel ein Regenguss nieder. Allerdings hielt sich vor Wochen das Regenereignis in Grenzen. In Rotenburg auf dem Ferdinands Feld regnete es dagegen bis zum Schluss.

„Wir haben unsere Regenponchos für acht Euro in der Drogerie gekauft“, sagten mehrere Partygirls. Sie waren offenbar gut vorbereitet und hatten vorgesorgt. Und so konnte vor den Bühnen auf dem Vorfeld des Flugplatzes Rotenburg nach dem Umziehen weiter getanzt werden.



Die Veranstalter reagierten besonnen: Die Aussichtsplattform gegenüber dem Terminal 1 war zwischenzeitlich wegen eines Gewitters vorsorglich gesperrt worden, hieß es. Das Sicherheitspersonal hatte deshalb die Gäste von dort oben evakuiert. Auch später blieb die Plattform gesperrt, damit niemand auf glattem Boden hätte ausrutschen können. Sicherheit zuerst.



Scheinwerfer beleuchteten derweil die auf die Gäste prasselnden Regentropfen. Diese Tropfen wurden selbst zu Lichteffekten, egal vor welcher Bühne. Die Besucherinnen und Besucher feierten derweil mit den DJs Lari Luke, Tujamo und Blaster Jaxx (Terminal 1) sowie Mandy (Terminal 2), Anna Reusch (Terminal 3) und Lunax (Terminal 4) dem Ende des Tanztages entgegen. Diese DJs bildeten den Abschluss des mehrstündigen Musikmarathons, der um 11 Uhr begann und gegen Mitternacht endete - 13 Stunden Musik nonstop auf vier Bühnen. Eine Fortsetzung soll 2024 folgen.