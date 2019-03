Faszination Einhornzelt

Scheeßel – Als Thomas und Ilse-Marie Voß am vergangenen Samstagmorgen die Lagerhalle im Scheeßeler Gewerbegebiet aufschlossen, um die von den Beekelöwen beim letzten Hurricane-Festival geborgenen „Schätze“ zu sichten, hätten sie kurz erwägt, die Tür einfach wieder zuzuschließen und die Flucht anzutreten. Stattdessen hieß es für sie und das runde Dutzend ehrenamtlicher Helfer: „Augen zu und durch“ sowie die Erkenntnis: „So viel hatten wir noch nie!“

Stunden später macht sich in der Halle von Andreas Villwock, der auch in diesem Jahr Platz für die eingesammelten Hinterlassenschaften der Hurricane-Besucher Platz in seiner Planenfertigung gemacht hatte, schon fast Festivalstimmung breit: Ein Meer aus aufgebauten oder halbfertigen Zelten, Gestängen, Luftmatratzen, die auf Dichthalten überprüft werden, dazwischen Helfer mit Gummihandschuhen, Lappen und Eimer, die Campingtische schrubben oder Pavillons aufbauen und auf Vollständigkeit überprüfen. Dazwischen eine Biertischgarnitur mit selbst gebackenem Kuchen, Roastbeefsalat mit roten Linsen, Kaffee: „So viel Zeit muss sein“, meint die gute Seele der Truppe Ilse-Marie Voß.

Inzwischen sind die Gummistiefel, noch verpackte Klopapierrollen und Schlafsäcke im Hinterzimmer gelagert worden. Die rund 300 Campingstühle an der Wand werden bis zum nächsten Termin warten müssen, „das schaffen wir heute gar nicht alles.“ Nicole Schmidt, seit sieben Jahren bei den Beekelöwen aktiv, die das Kinderhospiz in Syke unterstützen, bereitet zum ersten Mal das Sortiment recycelter Campingartikel für die nächste Hurricane-Abgabe gegen Spende mit vor. Die Scheeßelerin staunt: „Unglaublich, welche Mengen das sind – und in was für einem guten Zustand.“ Das kommt nicht von ungefähr: Die Beekelöwen haben innerhalb der sechs Jahre, seit sie die Aktion aus der Taufe gehoben haben und die inzwischen einige Nachahmer gefunden hat, ein Auge entwickelt: „Eingerissene Zelte oder solche mit kaputten Reißverschlüssen nehmen wir gar nicht erst mit“, betont Ilona Handel, die die Federführung bei der Koordination der aufwendigen Sammelaktion übernommen hat. Die Auswahl sei groß, das Sortiment so vielfältig wie noch nie. Andere Aktionen mit dem gleichen Ziel – wie in den vergangenen beiden Jahren von Hanseatic Help – empfindet sie nicht als Konkurrenz, ganz im Gegenteil: „Wir schaffen mit unserer Manpower immer nur einen von vielen Campingplätzen – es ist genug für alle da!“

Auch dieses Mal staunen die freiwilligen Helfer – nicht nur über die Massen an Wohlstandshinterlassenschaften, sondern auch über einzelne Stücke. Kuriositäten wie die aufblasbare „Püppi“ vom Vorjahr sind dieses Mal nicht dabei; dafür ein Zelt mit rosa Einhörnern und ein Feldbett mit Bedachung im Tarnfarbenlook. Dass hier gute Ware gegen Spende ausgegeben wird, hat sich in der Gegend herumgesprochen: Nicht selten geht der ein oder andere Campingartikel auch schon vor dem nächsten Hurricane auf Reisen.