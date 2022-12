Rotenburg: Flammen zerstören 37 Fahrzeuge

Von: Guido Menker

Die Schaumreste vom Einsatz der Feuerwehr sind auch am Tag nach noch zu sehen. © Menker, Guido

Nächtlicher Feuerwehreinsatz bei einem Autoverwerter im Rotenburger Gewerbegebiet Hohenesch: Ein Feuer hat 37 Fahrzeuge komplett oder zum Teil zerstört. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden sind noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Rotenburg – Bei einem Brand auf dem Gelände eines Autoverwerters an der Karl-Göx-Straße im Rotenburger Gewerbegebiet Hohenesch sind in der Nacht zum Sonntag 37 Fahrzeuge komplett oder zum Teil zerstört worden. Das teilt der stellvertretende Rotenburger Ortsbrandmeister René Hübner mit. Um 2.30 Uhr hat für die Feuerwehr der Einsatz begonnen. Neben Rotenburg und Waffensen waren auch die Kollegen aus Bötersen, Hassendorf, Ahausen, Borchel, Hetzwege und Bartelsdorf ausgerückt. Bis um 8 Uhr am Morgen hat es gedauert, das Feuer zu bekämpfen, so Hübner.

Ein Feuer hat 37 Fahrzeuge komplett oder zum Teil zerstört. © Menker

„Zur Ursache für den Brand kann ich noch gar nichts sagen“, erklrte der stellvertretende Ortsbrandmeister. Auch mit Blick auf die Schadenshöhe sei es noch zu früh, eine Abschätzung abzugeben. Der Besitzer des Unternehmens, der am Nachmittag vor Ort und immer noch fassungslos war, sah sich ebenfalls nicht in der Lage, den Schaden zu beziffern. Er allerdings geht von Brandstiftung aus. Die Polizei hält sich mit Aussagen dazu noch zurück; die Ermittlungen würden am Montag fortgesetzt, hieß es auf Anfrage.

Auf dem Außengelände des Autoverwerters brannten zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr zehn bis zwölf Fahrzeuge, eine Ausbreitung auf weitere Wagen war gegeben, weil sie sehr eng beieinanderstanden. „Es wurde sofort ein Löschangriff über drei Strahlrohre eingeleitet und mit der Brandbekämpfung begonnen. Parallel dazu wurde aus umliegenden Hydranten und Löschwasserbrunnen eine Wasserversorgung aufgebaut“, teilt ein Sprecher der Feuerwehr. Die Drehleiter aus Rotenburg sei für das Ausleuchten der Einsatzstelle in Stellung gebracht worden. Trotz der Maßnahmen habe sich ein Überspringen der Flammen auf andere Fahrzeuge nicht verhindert lassen. Hübner: „Dafür war die Brandlast auf dem Gelände zu hoch.“ Um für den weiteren Verlauf noch genügend Atemschutzgeräteträger und Löschwasser vor Ort zu haben, seien nach und nach weitere Feuerwehren zum Einsatz gekommen.

Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. © Menker, Guido

Nach gut eineinhalb Stunden sei das Feuer soweit unter Kontrolle gebracht worden, sodass man mit den Nachlöscharbeiten beginnen konnte. Im Anschluss hat die Feuerwehr den vom Brand betroffenen Bereich beziehungsweise die Fahrzeuge noch mit Löschschaum abgedeckt. Diese Maßnahmen zogen sich noch bis etwa 5.30 Uhr hin. Danach startete der Rückbau, und die ersten Kräfte konnten wieder einrücken. 88 Feuerwehrfrauen und -männer waren mit insgesamt 15 Fahrzeugen zu diesem nächtlichen Einsatz bei eisiger Kälte ausgerückt, sagte abschließend der stellvertretende Ortsbrandmeister.

Auch in Zeven brennt ein Auto In einer Werkstatt in Zeven ist am Wochenende ebenfalls ein Auto komplett ausgebrannt. In der Nacht zu Samstag breitete sich das Feuer auch auf umliegende Gegenstände neben dem Auto aus und zerstörte die Glasscheiben der Werkstatt, teilte die Feuerwehr mit. 80 Feuerwehrleute waren dort im Einsatz und verhinderten ein Übergreifen auf das restliche Gebäude, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch bei diesem Feuer gab es keine Verletzten. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Ob es einen Zusammenhang mit dem Brand bei einer Rotenburger Autoverwertung gibt, könne die Polizei noch nicht sagen, erklärte einer der Beamten. men