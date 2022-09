Evangelische Jugend setzt auf Öko-Projekte

+ © Privat Die Band „Sound of life“ des Kirchenkreises bringt Schwung ins Gemeindeleben. © Privat

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Stefanie Glaschke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die kirchliche Jugendarbeit in Rotenburg verfügt über viele ehrenamtliche Helfer. Ihre Selbst- und Mitbestimmung werden in der Gemeinde groß geschrieben.

Rotenburg – Gegenüber der imposanten Stadtkirche, Am Kirchhof 12 in Rotenburg, steht ein kleines, eher unscheinbares Gebäude. Hier ist das Büro des Kirchenkreisjugenddienstes untergebracht. Der Eingang ist versteckt, alles wirkt eher unspektakulär. Wie umfassend und vielfältig dagegen die Jugendarbeit selbst sich gestaltet, erklärt Kreisjugendwart Werner Burfeind. Er koordiniert die Arbeit der Kollegen in den einzelnen Dörfern des Kreises Rotenburg.

Rund 300 ehrenamtliche Helfer hat der Kirchenkreis. Sie bleiben nach ihrer Konfirmation der Kirche treu. Die meisten erwerben die Juleica. Dabei handelt es sich um einen amtlichen Ausweis, der die Qualifikation zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nachweist. Junge Menschen können diese Jugendleitercard ab dem 16. Lebensjahr bekommen. Die ehrenamtlichen Helfer in der kirchlichen Arbeit, organisieren Konfirmandenfahrten, Freizeiten und Gottesdienste neben vielen weiteren Angebote für andere Kinder und Jugendliche.

Burfeind erläutert, dass der Kirchenkreis in verschiedene Regionen aufgeteilt ist, die jeweils autonom agieren. Eine zentrale Steuerung für die Jugendarbeit gibt es seiner Aussage nach nicht. Einige Ortschaften arbeiten zusammen, um das Angebot so attraktiv wie möglich zu gestalten. Damit garantiert die Kirche, dass es überall Jugendarbeit gibt.

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die kirchliche Jugendarbeit nicht von der Arbeit weltlicher Anbieter. Kreisjugendwart Burfeind lenkt den Fokus jedoch auf die Besonderheiten. „Wir kümmern uns um aktuelle Themen wie den Umweltschutz. Doch wir sprechen auch von Gott. Das gehört für uns dazu.“

Es gibt zahlreiche Erfahrungen, die die Jugendlichen in der Kirche machen. Der Jugendwart erzählt, dass die Mitarbeiter sich als Gruppenleiter ausprobieren. Im Umgang mit Jüngeren lernen sie, andere anzuleiten und offen vor der Gruppe zu sprechen. Sie erkennen ihre Stärken, entwickeln Selbstvertrauen. Die Selbst- und Mitbestimmung in der Gemeinde werden großgeschrieben. Die jugendlichen Helfer haben eine eigene Vertretung, den Jugendkonvent. Bis zur Landesjugendkammer vertreten seine gewählten Vertreter die Interessen der jungen Menschen aus Rotenburg. Jugendliche haben, so Burfeind, in den kirchlichen Gremien eine Stimme, die gehört wird.

Eine Reflexion über die Bedürfnisse junger Menschen finde beispielsweise über Einladungen zur Sitzung des Kirchenkreisvorstands statt. Könnte man die kirchliche Jugendarbeit als eine Übung für Demokratie sehen? „Auf jeden Fall“, führt Burfeind aus. „Durch die Strukturen in der Gemeinde lernen unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, was es bedeutet, sich zur Wahl zu stellen, Verantwortung zu übernehmen und für Ziele einzustehen.“

+ Jugendfreizeiten gehören auch zum Programm. © Privat

Ausdrücklich weist der Diakon darauf hin, dass alle Kinder und Jugendliche willkommen seien, auch wenn sie keiner oder einer anderen Religion angehören. „Christlich getauft zu sein ist für uns keine Bedingung zur Teilnahme.“ Begeistert erzählt er von einer Freizeit, die erst kürzlich durchgeführt wurde. In dieser Freizeit wurde das Thema „Mit Piraten unterwegs“ als roter Faden genutzt. „Wir haben über Schöpfung und Verantwortung gesprochen. Wir nähern uns den Fragen unserer Zeit aus der Perspektive, die unser Glaube uns bietet. Gesang und Gebet sind wichtige Aspekte unseres Miteinanders. Dabei muss es nicht immer Kirchenmusik sein.“

Musik hat eine besondere Bedeutung in der Arbeit. Die Band „Sound of life“ ist ein wichtiger Bestandteil, der von der gesamten Gemeinde gern angenommen wird. Junge Musiker bringen mit ihrer Musik Schwung ins Gemeindeleben.

Der Glaube scheint der einzige, aber wesentliche Unterschied zur weltlichen Jugendarbeit zu sein, wenn man Burfeind von seiner Arbeit erzählen hört. So berichtet er mit einem Lächeln, dass der Sprengel Stade, zu dem der Kirchenkreis gehört, einen Nachhaltigkeitspreis auf dem Landesjugendcamp erhalten hat. Mit viel Fantasie wurde hier der ökologische Fußabdruck so klein wie möglich gehalten. Ein Erdkühlschrank, Solarduschen und Ökotoiletten waren der Landesjugendkammer einen Pokal wert. Weitere Anstrengungen für den Umweltschutz sind, möglichst papierfrei für Veranstaltungen zu werben. In Zeiten von Social Media werden viele Informationen digital verbreitet. „Immer“, so Burfeind, „ist das nicht möglich. Unser Beratungsangebot und der Übersicht über unsere Freizeiten wird gedruckt. Das ist übersichtlicher und gerät nicht so schnell in Vergessenheit wie ein Posting.“ Im gedruckten Jahresprogramm fällt ein weiterer Umweltfaktor auf. Eltern können bei Freizeiten einen CO 2 -Beitrag entrichten. „Etwa 70 Prozent zahlen diesen freiwilligen Beitrag“, so Burfeind.

Und wie hat die Arbeit die Zeit der großen Lockdowns überstanden? Als den Jugendlichen viele Grenzen gesetzt wurden, haben sich Burfeind und sein Team stark gemacht für junge Menschen. „Kinder und Jugendliche sind nicht nur Schüler.“ Das war das Motto während der Pandemie. Mit politischem Einsatz und viel Engagement konnten die Verantwortlichen erwirken, dass die Grenzen für die Jugendarbeit so angepasst wurden, dass es zumindest eingeschränkte Möglichkeiten der Begegnungen gab. „Junge Menschen können nicht nur online betreut werden“, ist sich der Diakon sicher. „Wir sehen heute, dass Kinder nach der Pandemie mehr Zuwendung brauchen. Außerdem ziehen viele sich zurück. Ihre Freude daran, Freiheiten zu genießen und sich in die Welt zu wagen, ist nicht mehr so groß wie vorher.“

Aktuell geht alles seinen gewohnten Gang. Burfeind und sein Team hoffen, dass es nicht wieder zu massiven Einschränkungen kommen muss. Er weist darauf hin, dass die Jugendlichen sehr rücksichtsvoll und vernünftig mit den Regeln der Pandemie umgehen. Hier sollte man den Hut ziehen vor der sozialen Haltung der jungen Menschen. Kirchliche Jugendarbeit ist wichtig, um Gemeinschaft zu erleben. Auch die umfassenden Beratungsangebote für Krisen und Probleme junger Menschen sind wieder erreichbar. Selbstverständlich können auch alle Mitarbeiter angesprochen werden. Egal, wie sich die pandemische Lage entwickelt: Die Vorbereitungen für künftige Veranstaltungen sind bei der evangelischen Jugend längst angelaufen – auch die Freizeiten und Angebote unter Berücksichtigung von Umweltbelangen.