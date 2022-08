Es wird grün: Arbeiten an der Kita Hellwege gehen auf die Zielgerade

+ © Baucke Wolfgang Harling hat die Ordner bereits im neuen Büro verstaut. © Baucke

Die Arbeiten an dem neuen Anbau der Hellweger Kita gehen auf die Zielgerade, dennoch ist die Gemeinde zeitlich in Verzug.

Hellwege – Die Türschwelle zur neuen Hellweger Kinderkrippe zu erreichen erfordert noch einen großen Schritt. Auch in den Fluren und in den Sanitärräumen sowie in der Küche ist von Möbeln noch keine Spur, stattdessen stehen dort noch Malerutensilien. Aber Hellweges Bürgermeister Wolfgang Harling ist zuversichtlich: „In zwei Wochen, wenn hier auch der Betrieb losgehen soll, sieht das schon ganz anders aus.“

Er ist bereits jetzt zufrieden mit dem, was seit dem vergangenen Jahr am Gebäude alles passiert ist. „Ich glaube, wir bekommen mit Blick auf die Funktionalität und die Räume einen wunderschönen Kindergarten“, so Harling. Zum einen mit dem Altbau im vorderen Teil, zum anderen mit einem bereits fertiggestellten Zwischentrakt hin zu einem neuen Anbau. „Wir haben dafür bewusst auf den Kontrast zwischen alt und neu gesetzt“, erklärt Harling. So ist die Wand des Anbaus, die zur Eingangsseite zeigt sowie die Südwand mit Holz verkleidet, die Seite zum Außengelände ist Grün.

+ Der neue Gebäudeteil ist zum Außenbereich hin grün verkleidet. © Baucke, Nina

Die Farbaufteilung spiegelt sich in den Eingangsbereichen wieder, so ist der Eingang zur Krippe als auch zum ebenfalls dort geschaffenen Gemeindebüro grün, während die Tür zum Kindergarten blau ist – inklusive der beiden Säulen vor jedem Eingang, die ein neugebautes Vordach abstützen.

Insgesamt soll das Gebäude wie bislang auch drei Gruppen Platz bieten: einer Ü3-, einer altersgemischten sowie einer Krippengruppe. Der Unterschied: Die Krippe bietet nun fast doppelt soviel Kapazität wie vorher. Außerdem zieht die altersgemischte Gruppe in den Altbau, ihr bisheriger Raum dient künftig allen Gruppen als Bewegungsraum. Dazu kommt, dass nun jede Gruppe eigene Sanitärräume hat.

Bei der Gestaltung fallen immer wieder Fenster auf – auch in Innenwänden. „So haben die Erzieher die Möglichkeit, beispielsweise beim Wickeln das Geschehen im Gruppenraum im Blick zu behalten. Ein architektonisches Detail sind auch die eingebauten Tageslichtspots, die natürliche Helligkeit in den Flur des neuen Anbaus bringen sollen.

Ebenfalls gleich mit angefasst hat die Gemeinde das ganze Heizungssystem des Gebäudes, als auch den Ausbau einer zweiten Wohnung im Obergeschoss. „Ich finde es gut, dass wir Wohnraum in der Kita vermieten – so als aktiven Verbrecherschutz.“ Gut 1,4 Millionen Euro wird die Gemeinde am Ende der Baumaßnahmen in das Projekt investiert haben. „Das ist dann das größte Projekt, was wir in den vergangenen 20 Jahren als Gemeinde gestemmt haben“, erinnert sich Harling.

+ Wolfgang Harling im neuen Gruppenraum der Kinderkrippe: Durch die zahlreichen großen Fenster dringt viel Licht in den neuen Anbau. © Baucke

Allerdings hinkt der Ablauf mit Blick auf die Erdarbeiten um das Gebäude herum deutlich hinterher. „Das wollten wir eigentlich noch während der Schließzeiten machen, aber es ist zur Zeit extrem schwierig einen Pflasterer zu bekommen“, bedauert Harling. Auch die Arbeiten im Außenbereich bei den Spielgeräten stehen noch aus, unter anderem sollen da die Abgrenzungen zwischen Krippen- und Kindergarten neu gezogen werden. Dazu fehlen im Innenbereich noch einige Türen. Zudem soll aus dem bisherigen Eingangsbereich noch das Büro für die Einrichtungsleitung werden. „Dass wir im Verzug sind lag an den Materialen, die phasenweise knapp waren, aber auch an Handwerkern, die wir lange nicht finden konnten“, Harling.

Auch auf die offene Tür zum Gemeindebüro muss Harling aufgrund der unfertigen Zugangsmöglichkeit noch verzichten, „aber ich bin bereits natürlich vormittags telefonisch erreichbar“, versichert der Bürgermeister. Sein Büro hat er schon weitestgehend eingerichtet. Während der Schreibtisch aus dem ehemaligen Standort an der Dorfstraße mit ins neue Domizil gezogen ist, sind die Regale und Schränke neu.

+ Der neue Eingangsbereich der Kita führt zum einen zur Krippe, zum anderen zum Gemeindebüro. © Baucke, Nina

Seine Ordnerbatterie hat Harling schon eingeräumt, dieser Tage folgen dann die Kartons der Bücherei. Auch der Besprechungstisch wird in dem Raum untergebracht. „Das alte Büro war natürlich unschlagbar, was die Nachbarschaft zur Bäckerei angeht. Aber der Vorteil hier ist, dass es viel ruhiger ist, im alten Büro hat der Straßenlärm schon sehr gestört.“

Auch, wenn in den kommenden zwei Wochen noch einiges für die Handwerker zu tun sein wird, ist Harling nach wie vor von dem Projekt, so wie es ist, überzeugt: „Es war die richtige Entscheidung, es so zu machen. Dazu kommt: Wir sind immer noch im Ortskern.“