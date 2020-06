Es geht um die Erinnerung

Rotenburg – Dieses Buch darf nicht einfach in den Regalen verstauben, sagt Pastor Matthias Richter als Vorstandsvorsitzender des Mutterhauses. „Über Leben in der christlichen Kolonie: Das Diakonissen-Mutterhaus Rotenburg, die Rotenburger Anstalten der Inneren Mission und die Rolle ihrer Vorsteher 1905-1955“ – so lautet der Titel der 246 Seiten umfassenden Arbeit von Historiker Dr. Uwe Kaminsky. Nach den Rotenburger Werken und dem Diakonieklinikum hat sich vor vier Jahren damit auch das Diakonissen-Mutterhaus der Frage gestellt, wie es sich insbesondere in der NS-Zeit positioniert hat. Ein Hauptaugenmerk legte Kaminsky dabei auf Pastor Johannes Buhrfeind, der die diakonischen Einrichtungen in Rotenburg von 1903 bis 1942 in prägender Weise geleitet hat.

Um die Ergebnisse eben nicht verstauben zu lassen, hat sich das Mutterhaus vor drei Jahren an die Arbeit gemacht, um der Erinnerungskultur im wahrsten Sinne des Wortes Räume zu verschaffen – offen, zugänglich, verständlich und im Gesamtkontext darstellend. Herausgekommen ist ein großes Paket – mit einer Dauerausstellung, die in Teilen im Diakonieklinikum, aber vor allem auch am und im Buhrfeindhaus auf dem Mutterhaus-Gelände zu sehen ist.

���Exponierte Persönlichkeiten wie Pastor Johannes Buhrfeind oder auch der Arzt Dr. Walter Mecke spielen ganz sicher eine besondere Rolle, aber die zeigen wir nicht alleine“, so Richter während der Installation der zahlreichen Informationstafeln. Er unterstreicht, ganz bewusst an Buhrfeind als Namensgeber für das Haus sowie den darin befindlichen Saal festzuhalten. Dabei sei allerdings die Einordnung von zentraler Bedeutung.

„Wir brauchen eine Aufarbeitung – das war unser Versprechen“, erinnert Mutterhaus-Vorstand Sabine Sievers. Ganz bewusst sei man davon abgerückt, nur die zwei prominentesten Namen in den Fokus zu nehmen, um vielmehr alles in einen Gesamtzusammenhang zu stellen. Richter: „Das eigentliche Ergebnis der Aufarbeitung liegt seit 2016 mit dem Buch vor – uns geht es jetzt in erster Linie darum, sie auch dauerhaft sichtbar zu machen.“ Der Pastor spricht von einer Erinnerungskultur, wenngleich er weiß, dass es Menschen geben könnte, die schlicht monieren, es würden wieder alte Wunden aufgerissen. „Wir möchten nicht, dass sich diese Wunden schließen, sondern im Gegenteil die Erinnerung an die Menschen wachhalten, denen damals schreckliches Leid zugefügt wurde.“

Deshalb geht das Mutterhaus im Gesamtpaket der Aufarbeitung sogar noch einen deutlichen Schritt weiter: Es ruft zusammen mit den Rotenburger Werken und dem Agaplesion-Diakonieklinikum einen mit 10 000 Euro dotierten Preis ins Leben, der alle zwei Jahre vergeben werden soll. Ausgezeichnet werden sollen damit – eventuell schon vom kommenden Jahr an – Initiativen, die sich um die Erinnerungskultur und/ oder die Integration verdient gemacht haben. Eine Ausschreibung, die die Beschäftigung mit der Vergangenheit ebenso betrachtet wie die Gegenwart und die Zukunft.

Damit nicht genug: Im Internet ist unter der Adresse www.geschichte-diako.de eine Seite zu finden, die darstellt, was bei der Aufarbeitung für die Ausstellung herausgekommen ist. Um diese Arbeit hat sich die 63-jährige Soziologin Martina Jung aus Hannover gekümmert. Sie hatte sich auch in die Arbeit mit den Stolpersteinen am Diako eingebracht. Richter spricht von einer Aufarbeitung „aus einem Guss“. 2017 hat Jung mit der Recherche und dem Zusammentragen des Materials begonnen, 2018 stand das Konzept, und im vergangenen Jahr erfolgte die Umsetzung. Die jetzige Installation der Tafeln mit Texten und Fotos war schon früher vorgesehen – die Corona-Krise verhinderte das zunächst.

Sehr deutlich macht das Mutterhaus: Von 1940 bis 1945 wurde nahezu jeder zweite Patient der Rotenburger Anstalten Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde. Mindestens 562 Bewohner verlegte die Anstalt in andere Einrichtungen, dort oder in Tötungsanstalten starben die meisten von ihnen an Hunger und Vernachlässigung oder an gezielten tödlichen Medikamentengaben. In der Kirche Zum Guten Hirten werden die Namen der Toten in einem Gedenkbuch festgehalten. „Die schmerzhaften Aspekte der Geschichte der Einrichtung sollen nicht verschwiegen oder geglättet, sondern offengelegt werden“, schreibt das Mutterhaus, um deutlich zu machen, worum es ihm geht.

Dabei haben Richter und Sievers vor allem auch junge Menschen im Auge, die es zu erreichen gelte. Nicht zuletzt das ist der Grund dafür, dass man im Gesamtpaket dieser Aufarbeitung auch pädagogisches Begleitmaterial zur Ausstellung zur Verfügung stellt. Führungen werden schon bald möglich sein – auf Anmeldung im Mutterhaus. Richter denkt darüber nach, sie vielleicht auch mit Führungen im Mutterhaus-Museum zu kombinieren. Dort geht es um die Geschichte der Diakonissen. Ein weiterer wichtiger Aspekt im Rückblick auf die Diakonie in der Kreisstadt.