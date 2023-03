Schulen entdecken die Rotenburger Cohn-Scheune wieder

Von: Michael Schwekendiek

Teilen

Multimediales Ereignis in der Cohn-Scheune: Lea Fischer (l.) und Finja Wülpern von der BBS verfolgen ein Interview mit Hildegard Jacobsohn, geborene Cohn. © Schwekendiek

Nachdem in den letzten Jahren kaum Veranstaltungen und Besuche möglich waren, freuen sich die Verantwortlichen in der Cohn-Scheune nun über die ersten Besuche von Schulklassen. Geschichtsunterricht wird in dem kleinen Museum schnell zu einem spannenden Erlebnis.

Rotenburg – In Corona-Zeiten ging gar nichts. Die Rotenburger Cohn-Scheune war monatelang geschlossen, später kamen immerhin einzelne Besucher. Vor wenigen Wochen konnte auch erstmals wieder eine Sonderausstellung eröffnet werden („Und wer küsst mir?“ – Zeichnungen von Marion Baruch). Aber jetzt waren „endlich wieder“, so die Vorsitzende Inge Hansen-Schaberg, einige Schulklassen in dem kleinen Museum an der Goethestraße zu Gast.

Den Anfang machte die Klasse 6a vom Rotenburger Ratsgymnasium. Mit ihren Lehrern Ina Mondry und Markus Rauer erkundeten sie anhand einiger Fragebögen die Geschichte der Familie Cohn, aber auch das, was es an besonderen Dingen oder Festtagen im Judentum gibt. Manfred Göx, „Urgestein“ in der Cohn-Scheune, zeigte sich begeistert von dem Interesse der Zwölfjährigen. Und selbst die Lehrer waren erstaunt und erfreut, wie gut die Sechstklässler mitmachten: „So konzentriert haben wir die selten mal erlebt“.

Die Kinder und Jugendlichen konzentrieren sich

Hansen-Schaberg hatte ihrerseits auch gleich den Kontakt mit Superintendent Michael Blömer und der Rotenburger Kirchenkreiskonferenz aufgenommen und den evangelischen Geistlichen der Region einen Einblick vor Ort geben können. Dabei lud sie die Anwesenden ein, mit Konfirmanden- oder auch anderen Gemeindegruppen zu kommen.

Matthias Wiemann ist, was die Cohn-Scheune angeht, ein „guter alter Bekannter“. Schon vor der Pandemie war er als Lehrer an den Berufsbilden Schulen Rotenburg (BBS) mehrfach mit Klassen dort. So auch vor wenigen Tagen. Die Schüler aus dem Fachbereich Sozialpädagogik und dem Ausbildungsgang „Kaufmännisches Büromanagement“ hatten vorher nur wenig gehört von jüdischem Leben. Das Schicksal der Familie Cohn war den meisten fremd – die überwiegend aber auch nicht aus Rotenburg stammen. „Spannend“ fanden Lea Fischer und Finja Wülpern, angehende Erzieherinnen, vor allem das TV-Interview mit Hildegard Jacobsohn, geborene Cohn, das mit der damals weit über 90-Jährigen noch vor ihrem Tod aufgezeichnet werden konnte. Und eine Mitschülerin bemerkte zum Schluss, sie wolle „gleich die Oma fragen“, was die von der Verfolgung der Juden, aber auch von deren Leben hier mitbekommen habe.

Es geht auch um Vertreibung und Flucht

Kurz darauf hatte sich auch noch eine 13. Klasse der BBS eingefunden. Einige der Schülerinnen - alle Besucher waren weiblich, „Unser Quotenmann fehlt heute“ - kannten die Cohn-Scheune schon von einem recht weit zurückliegenden Besuch in der IGS. Gemeinsam erinnerten sie sich allerdings noch gut dran: „Ich glaube, ich habe geheult damals“, berichtet Hanna Woders. Sie ist inzwischen 18 Jahre alt, steht unmittelbar vorm Abitur und will dann eine Ausbildung als Ergotherapeutin machen. „Aber Geschichte hat mich schon immer interessiert“, fügt sie hinzu und vertieft sich in ein Buch zur Vertreibung und Flucht zweier jüdischer Kinder. Aber auch ihre Mitschülerinnen wenden sich mit Interesse der Projektarbeit zu und sammeln Informationen zur Familie Cohn, vor allem auch in der Zeit des Exils. Ein Thema, zu dem Inge Hansen-Schaberg, die an diesem Tage die Besucherinnen anleitet, viel geforscht hat. Die Ergebnisse werden nach einer guten Stunde allen vorgetragen. Selbst die neben Matthias Wiemann anwesende Kollegin Kerstin Meyer trägt noch vor, was sie in einem Buch in der Ausstellung zum Thema Flucht und Vertreibung vorgefunden hat. Damit verabschiedet sich auch diese Klasse in die Osterferien. Durchaus beeindruckt und beeindruckend.

Die Organisatoren in der Cohn-Scheune sind zufrieden. Es sei allerdings, so Lehrer Wiemann, „nicht so einfach, Kollegen und Klassen zu einem solchen Besuch zu motivieren“. Diese letzten Erfahrungen dürften sicherlich dazu führen, dass auch in den kommenden Monaten wieder junge Gäste kommen. Der Cohn-Scheune tut ein volles Haus gut.

Kontakt

Das Jüdische Museum und die Kulturwerkstatt Cohn-Scheune in Rotenburg ist mittwochs und sonntags von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen sind nach Anmeldung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Interessierte melden sich per E-Mail unter info@cohn-scheune.de.