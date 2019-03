Rotenburg - Von Joris Ujen. Gegen Rassismus und Hetze. Das ist die Intention des noch jungen, regionalen Bündnisses von „Aufstehen gegen Rassismus“ in Rotenburg. „Wir möchten aber nicht nur gegen etwas sein, sondern auch für etwas stehen“, sagt Stefan Klingbeil. „Wir sind für Toleranz in der Gesellschaft.“ Der Rotenburger, der auch Kreisverbandsvorsitzender der Linken ist, betont, dass sich das Bündnis nicht auf irgendeine Partei beschränkt. „Wir richten uns gegen Rassismus und rechte Tendenzen in der Gesellschaft. Wir fokussieren uns nicht auf bestimmte Parteien und Organisationen.“ Die erste Aktion des Bündnisses ist schon terminiert: Am Sonnabend, 16. März, geht es mit der Demo „#aufstehn gegen Rassismus!“ auf die Straßen der Kreisstadt.

„Alle sind eingeladen, an der Demo teilzunehmen. Naja, fast alle“, umschreibt Klingbeil unerwünschte Rechtspopulisten. Bundesweit werden an dem Tag Großdemonstrationen stattfinden. Ob die Aktion auch in Rotenburg groß wird, hängt nicht nur vom Wetter ab.

Route der Demonstranten

Das regionale Bündnis steckt noch in den Kinderschuhen. Vor knapp einem Monat trafen sich zum ersten Mal zehn Interessierte in Schmidt‘s Kneipe, wo auch gleich die Idee mit der Demo aufkam, so Klingbeil. Jetzt, vier Wochen später, steht das Grundkonzept dafür, einen groben Ablauf gibt es schon. Startpunkt für die öffentliche Protestaktion ist der Parkplatz der Integrierten Gesamtschule (IGS) an der Gerberstraße um 11 Uhr.

Eine halbe Stunde später wandert der Tross über die Mühlenbrücke Richtung Rathaus. Von dem Amtsgebäude geht es weiter zur Cohn-Scheune. An dem Museum zur Geschichte des Judentums in Rotenburg ist laut Klingbeil eine Rede geplant. Die eigentlichen Kundgebungen folgen dann aber am Ende der Route auf dem Neuen Markt. „Es werden keine Parteifunktionäre sprechen. Das würde den Zeitplan sprengen“, verspricht der Rotenburger. So seien bei den bisherigen Treffen unter anderem schon Schülervertreter der IGS dabei gewesen, die bei der Demo auch das Mikrofon in die Hand nehmen möchten.

Die Kundgebung auf dem Neuen Markt ist aber nicht das Ende der Demonstration: „Es soll nicht nur gelabert, sondern auch getanzt werden. Die Teilnehmer sollen Spaß haben an dem Tag“, so Klingbeil. Während der kompletten Veranstaltung wird der Rotenburger DJ Chris Taffa die Demonstranten mit seiner Musik begleiten. Nach den Kundgebungen spielt die noch junge Scheeßeler Band „Baby’s & Gentleman“ auf dem Neuen Markt.

Nun müssen nur noch genug Menschen motiviert werden, um an der Protestaktion am 16. März teilzunehmen. Klingbeil ruft nicht nur Einzelpersonen auf. „Spielmannszüge, Vereine und zum Beispiel eine Sambagruppe sollen sich genauso angesprochen fühlen.“ Wer mehr über das regionale Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ und die Demonstration erfahren möchte, meldet sich bei Stefan Klingbeil unter der Telefonnummer 04261 / 9639776, per E-Mail an stefanklingbeil@posteo.de.