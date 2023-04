Erneuerbare Energien: SPD im Kreis Rotenburg will Millionen Euro für Kommunen

Von: Andreas Schultz

Eine Turbine wird in ein Windrad eingesetzt. Der zugehörige Windpark steht Grenzgebiet zwischen Rotenburg und Wohlsdorf. © Schultz

Millionen Euro für Kreis und Kommunen aus erneuerbaren Energien: Das will die Rotenburger SPD-Kreistagsfraktion und schlägt dafür einen Handlungsrahmen vor.

Rotenburg – 4,89 Prozent: Es ist eine Zahl, bei der im Rotenburger Kreistag so manche Kinnlade heruntergefallen sein dürfte: So viel Fläche soll der Landkreis für die Erzeugung von Windenergie ausweisen, wenn es nach dem Land Niedersachsen geht. Die SPD-Kreistagsfraktion will nun aus der Problemstellung eine Chance machen und prescht mit 17 Seiten „Handlungsrahmen für die zukünftige Entwicklung beim Ausbau erneuerbarer Energien im Landkreis Rotenburg vor“.

Warum jetzt ein solches Dokument? „Wir haben in der Fraktion den Eindruck, dass wir in der Kreispolitik noch nicht alle begriffen haben, wie die Transformation im Bereich der erneuerbaren Energien vorangeht“, sagt Bernd Wölbern. Im Kreistag würden Biogas, Windenergie und Photovoltaik erstens unabhängig voneinander und zweitens als Pflichtübung betrachtet. Auch auf Zuständigkeiten berufe man sich gern. „Leider sehen nicht alle die Chancen, die sich aus der Entwicklung ergeben, weil zum Teil eine Denke wie vor 20 Jahren herrscht. Damals hat sich der Landkreis gegen jede Windmühle gestemmt“, so Wölbern.

Mit dem Handlungsrahmen wolle die Fraktion dem Kreistagspolitiker zufolge eine Diskussionsgrundlage liefern – und zwar für ein kreisweit möglichst einheitliches Vorgehen in der Gestaltung von Projekten der erneuerbaren Energien. Windkraft, Photovoltaik und Biogasanlagen könnten nämlich für die Kommunen „möglicherweise ein Millionengeschäft bedeuten“ – vorausgesetzt man packt es richtig an.

Wesentlicher Bestandteil des Dokuments ist daher die Beteiligung von Kommunen und ihren Bürgern an neuen Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energien. Dafür sieht die SPD-Fraktion die Gründung von Projektgesellschaften beziehungsweise einer kreisweiten Projektgesellschaft vor. Gemeinden, kommunale Zweckverbände und Bewohner der jeweiligen Gemeinden hätten daraufhin die Möglichkeit, Anteile der Gesellschaft zu kaufen – auch Personen, die im Umkreis von fünf Kilometern um die Anlage wohnen, könnten zugreifen.

Windkraft- und Biogasanlagen: So wie die erneuerbaren Energien im Rotenburger Norden zusammenstehen, sieht sie die SPD-Fraktion im Kreistag auch auf dem Papier. Sie will die Anstrengungen in Sachen erneuerbarer Energien bündeln. © Gath

„Es kann eigentlich nicht sein, dass der Flächenverbrauch für solche Projekte auf Kosten der Bürger geht, das Geld aber woanders landet. Darunter müssen wir einen Schlussstrich ziehen“, erläutert Wölbern die Herangehensweise. Wertschöpfung solle zurück an Bürger und Kommunen fließen. Weg von Kleinbeträgen, die Investoren für die Nutzung der Zuwegung zu den Großprojekten zahlen – hin zu Millionenbeträgen für Schulen, Schwimmbäder und Co. Soweit möglich, sollen darüber hinaus 100 Prozent der Gewerbesteuereinnahmen in die jeweilige Kommune fließen. Ein solcher Weg steigere nicht zuletzt auch die Akzeptanz für derartige Projekte unter den Bürgern.

Aus ähnlichen Gründen kommt der Handlungsrahmen nicht nur mit Vorschlägen, sondern auch mit Einschränkungen. Ein einheitlicher Kriterienkatalog für die Errichtung von Photovoltaikanlagen schwebt der SPD vor: Vorrang für Anlagen im Innenbereich, Verträglichkeitsnachweis für Natur und Landschaftsbild, Priorität für Agri-PV-Anlagen, um ein paar Beispiele zu nennen. Weitere Einschränkungen ergeben sich in einem Abstand von 250 Metern zu Wohnbebauung und die Absage an PV-Anlagen auf höchstwertiger landwirtschaftlicher Fläche.

Die bei den PV-Anlagen demonstrierte Handlungsfreiheit sehen die Sozialdemokraten für die Windenergieanlagen im Außenbereich nicht. Derartige Bauvorhaben seien privilegiert und über das Regionale Raumordnungsprogramm zu entwickeln. Stattdessen setzen sie daher auf die Kennzeichnung sogenannter Tabuzonen – also Flächen, die sich partout nicht für die Erzeugung von Windenergie eignen. Ähnlich wie bei den PV-Anlagen kommen bei der weiteren Gestaltung Natur, Landschaftsbild und Landwirtschaft als Faktoren für Priorisierung ins Spiel. Statt auf eine Fläche fokussiert sich die SPD auf einen Zielwert für die installierte Leistung, denn der Fokus aufs Flächenziel „zur Erreichung des Ausbauzieles ist fachlich unbegründet und setzt falsche Anreize“.

Wiedergänger Biotonne Geht es nach dem Vorschlag der SPD, wird die Biotonne doch noch Realität – und zwar im Zuge der weiteren Verwendung von bereits seit langer Zeit bestehender Biogasanlagen. Der Landkreis Rotenburg gehört zu den sechs Kreisen ohne die organisierte Entsorgung von Küchenabfällen und Speiseresten über einen Abholdienst. Politisch war die Einführung der braunen Tonne immer wieder mal Thema, zuletzt bei der Diskussion um das Abfallwirtschaftskonzept 2023 bis 2027. Verwaltung und CDU-geführte Mehrheit lehnten die Einführung der Tonne ab. Es gebe doch die Möglichkeit, die Biotonnen an den Grünschnittsammelstellen dazu anzusteuern, so die Argumentation.

Für die Nutzung bereits bestehender Biogasanlagen will die SPD unter anderem auf Biomasse aus privater Quelle setzen. Sie belebt das Projekt „Braune Tonne“ wieder – ein Vorhaben, das bisher an einer fehlenden Mehrheit im Kreistag gescheitert ist. Statistisch gesehen kämen im Landkreis 28 200 Tonnen Biomüll auf, die die Restmüllbeseitigung und die Kassen beispielsweise von Gastronomen und Krankenhäusern belasten, argumentiert die Fraktion. Eine Verwertung über bereits existierende Fermenter könne daher schnell dafür sorgen, „dass schwarze Zahlen geschrieben werden, wo es vorher rote waren“, sagt Wölbern. Es bräuchte nur ein Hol-Bring-System für Biomüll sowie eine Vermarktungsgesellschaft für Strom, Dünger und Gartensubstrate. Da 20 Prozent der Landwirtschaft im Kreis derzeit auf Energiepflanzen ausgerichtet sind, hätte ein Umdenken auch „eine deutliche Verbesserung im Sinne des Natur- und Artenschutzes“ zur Folge, heißt es in dem Papier.

Für die Mehrheitsgruppe ist der Vorstoß der SPD-Fraktion eine Überraschung. Aus Sicht von Eike Holsten (CDU) ist der Weg, den der 17 Seiten starke Handlungsrahmen zuerst über die Presse nimmt, zumindest „unüblich“. Zu einer Einschätzung des Papiers namens der Fraktion wollte er sich nicht hinreißen lassen: „Das muss erst mal den Weg in die Politik finden“. Landrat Marco Prietz (CDU) äußert sich ähnlich: Der Landkreis wolle einer politischen Diskussion nicht vorgreifen, heißt es aus der Pressestelle. Wann das Dokument auf der Tagesordnung landet, ist noch unklar.

Kommentar: Wer geht in Vorleistung? „Probleme sind dornige Chancen“: Christian Lindner, heute Parteivorsitzender der FDP, lässt sich in jungen Jahren für Deutsche Welle TV dabei filmen, wie er beim Verkauf von PR-Konzepten philosophiert – dabei fällt eben auch dieser Satz. Die dornigen Chancen gehen mir auch im Gespräch mit Bernd Wölbern (SPD) zum Handlungsrahmen durch den Kopf. Der Kreistagsabgeordnete spricht von den Gelegenheiten, die mit der Transformation im Energiesektor kommen: Der Kreis könne die 4,89 Prozent Flächenziel für Windkraft im Landkreis Rotenburg als Chance verstehen, argumentiert er. Dabei würde die SPD am liebsten mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Millionen Euro aus der Erzeugung der erneuerbaren Energien in Richtung Kommunen lenken und nebenbei den lang gehegten Traum von der Biotonne doch noch erfüllen. Nämlich im Zusammenspiel von Abfallentsorgung und teils in die Jahre gekommener, wenig rentabler Biogasanlagen. Ziele mit gutem Klang, aber es bleiben viele Fragen offen. Wer gründet die Projektgesellschaft(en) für die neuen EE-Anlagen, wer hat den Hut auf? Wer baut die Anlagen, wenn der finanzielle Anreiz bereits verteilter Gewinne geringer ist? Wie bekommt der Landkreis alle Betreiber von Biogasanlagen dazu, mitzumischen? Immerhin schätzt die SPD die Lenkungs- und Einflussmöglichkeiten des Landkreises als „sehr begrenzt“ ein, wie es ja schon im Handlungsrahmen selbst heißt. Wie soll er tatkräftig „moderieren und motivieren“? Und soll das alles ohne zusätzliche Kräfte im Kreishaus laufen? Viele Fragen, die sich letztlich um eins drehen: ums Geld. Die Ziele, wie gesagt, klingen super. Jetzt werden die Sozialdemokraten einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen. Ansonsten scheitert diesmal nicht allein das Projekt Biotonne. Andreas Schultz