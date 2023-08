Entschleunigung in Rotenburg: Lars Klingbeil besucht den Bullensee

Von: Tom Gath

Uwe Lüttjohann, Torsten Oestmann, Marco Prietz, Udo Fischer und Lars Klingbeil (v.l.) bei ihrem politischen Abendspaziergang. © Gath, Tom

SPD-Chef Lars Klingbeil besucht „Deutschlands schönsten Wanderweg 2021“, um über den Rotenburger Tourismus zu diskutieren. Eine Demonstration, dass Politik auch harmonisch sein kann.

Rotenburg – Zwischen ZDF-Sommerinterview und seinem gestrigen Besuch bei Markus Lanz hieß es am Montagabend für Lars Klingbeil (SPD): Wandern am Bullensee. Gemeinsam mit Landrat Marco Prietz (CDU), Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann, Kreistagsmitglied Uwe Lüttjohann (SPD) und Udo Fischer vom Rotenburger Touristikverband hat sich der SPD-Chef dabei über die Potenziale und Probleme des Tourismus in seinem Wahlkreis ausgetauscht. Die drei Kommunalpolitiker sind nicht nur Naturfreunde, sondern auch Vorstandsmitglieder des Touristikverbands.

Vorbei an Radlern, Schwimmern, Stand-Up-Paddlern, Wanderern und sogar einem Motorschirmflieger war dabei erfahrbar, was Fischer nicht müde wurde, zu betonen: „Tourismus bedeutet Lebensqualitätsverbesserung für Leute von hier und von außerhalb. Wir sind die Region zum Entschleunigen.“

Harmonie über Parteigrenzen hinweg

Hektik kam bei der zweistündigen Runde um den Großen Bullensee inklusive eines kleinen Abstechers ins Moor tatsächlich nicht auf. Die spontan angetroffenen DLRG-Retter konnten seelenruhig von ihren verrücktesten Unterwasser-Funden erzählen (ein voller Bierkasten), die Schwimmer berichteten von ihrer zurückgelegten Strecke (500 Meter) und am Ende war sogar noch Zeit für ein Picknick am Strand (Brot und Käse). Fast wirkte es so, als wollte Klingbeil mit dem idyllischen Spaziergang in der Abendsonne beweisen, was er am Vortag im ZDF gesagt hatte: „Politik muss doch keine Konfrontation sein. Warum muss Politik denn immer Streit, Auseinandersetzung, Draufhauen, Konflikt sein?“

Wir sind die Region zum Entschleunigen.

Ob konsensorientierte Sachpolitik tatsächlich stabilisierend auf Demokratien wirkt oder die Herrschaft des Volkes vom Kampf um Kräfteverhältnisse lebt – darüber streitet die politische Philosophie seit der Antike. Der Praktiker Klingbeil ist zumindest bekannt dafür, auch in turbulenten Zeiten zwischen verschiedenen Positionen besonnen zu vermitteln. Als Generalsekretär der SPD hat er in vier Jahren sieben Parteivorsitzende kommen und gehen sehen. Seit fast zwei Jahren steht er gemeinsam mit Saskia Esken selbst an der Spitze der laut Klingbeil „ältesten demokratischen Partei Europas“.

Mehrwertsteuer belastet die Gastronomie

Vielleicht rührt diese Ruhe ja daher, dass er weiß, wo er seine Akkus bei Heimatbesuchen aufladen kann. Mit dem christdemokratischen Landrat und dem parteilosen Bürgermeister schien die Chemie am Montagabend jedenfalls zu stimmen. Was zugegebenermaßen auch daran liegen kann, dass das Thema Tourismus nicht unbedingt als gesellschaftlicher Sprengstoff gilt.

Denn wer hat schon etwas gegen Erholung? Der FDP-Finanzminister Christian Lindner etwa? So direkt sagte Klingbeil das nicht. Doch als es um die prekäre wirtschaftliche Situation von vielen Gastronomiebetrieben ging, bremste er die Erwartung vom Tourismusexperten Fischer, Gaststätten langfristig zu entlasten. „Eine dauerhafte Mehrwertsteuersenkung wird schwierig, solange die Schuldenbremse eingehalten werden muss. Wir müssen zunächst die Steuerschätzung im November abwarten“, so Klingbeil.

Picknick im am Wasser: Bei Brot und Käse schwärmt Udo Fischer (r.) von einem „traumhaften Ort“, der die Lebensqualität steigert. © Gath

Dass steuerliche Entlastungen allein ohnehin wenig bringen, wenn gar keine Mitarbeiter da sind, denen man Gehalt aufs Konto überweisen könnte, verdeutlichte Fischer an einem lokalen Beispiel: Der Mulmshorner Heidejäger hat dieses Jahr den ersten Service-Roboter ins Team aufgenommen – eine Hilfe für das überlastete Personal, aber sicherlich kein Ersatz. Landrat Prietz brachte es auf den Punkt: „Das Potenzial für Radtourismus nimmt zu, aber die Leute wollen gastronomische Angebote.“

Neues Fachkräfte-Gesetz soll helfen

Auch hier könnte der November laut Klingbeil Besserung bringen. Denn dann tritt das neue Fachkräftezuwanderungsgesetz in Kraft. „Das wird helfen“, ist sich der ehemalige Parteilinke und mittlerweile eher konservativ orientierte Bundespolitiker sicher. Alle Menschen aus dem Ausland mit einer abgeschlossenen Ausbildung dürfen dann ins Land kommen, auch wenn sie eine Beschäftigung im nicht reglementierten Bereich ausüben wollen. Die thailändische Augenärztin dürfte dann herkommen, um sich an den Tresen zu stellen. Ob die Rechnung aufgeht, ist angesichts des branchenübergreifenden Fachkräftemangels allerdings fraglich. Vermutlich würde eine Augenärztin in einer Augenklinik genauso gefragt sein.

Ich erzähle bei Markus Lanz, wie schön das hier ist.

Ein weiteres Thema, das am – oder präziser: auf dem Steg über dem – Bullensee diskutiert wurde: Der altbekannte Förderdschungel, von dem laut Fischer meist nur die klassischen Urlaubsziele wie die Lüneburger Heide oder die Nordsee profitieren würden. Den Eigenanteil könnten Regionen wie Rotenburg, Osterholz oder Stade oft nicht stemmen. Ganz abgesehen von dem personellen Aufwand, eine Schneise des Verständnisses durch das Dickicht der Regularien zu schlagen.

Ein Problem, mit dem Klingbeil bei fast allen kommunalen Themen konfrontiert ist und bei dem er seine Forderung gerne wiederholt: „Gebt den Kommunen mehr Geld, statt immer mehr Fördermöglichkeiten!“ Viel konkreter wurde es an diesem lauen Sommerabend nicht, doch Klingbeil versprach, die Anregungen mit nach Berlin zu nehmen. Und dass er bei Markus Lanz erzählen will, „wie schön das hier ist“.