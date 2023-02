Kaum Spielraum für Tempo 30

Aus Lärmschutzgründen gilt auf der Bremer Straße in Rotenburg Tempo 30. © Baucke

Die Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“ will, dass die Kommunen mehr Entscheidungsfreiheit bei der Einführung von Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit haben. 417 Städte, Gemeinden und Landkreise engagieren sich bereits in der Initiative, aber wie sieht es im Südkreis Rotenburg aus?

Rotenburg – Innerorts runter vom Gas, rauf auf die Bremse: Das will die Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“ erreichen, und zwar sollen nach ihrem Willen die Kommunen diesbezüglich Entscheidungsfreiheit haben, wo sie innerorts Tempo-30-Zonen einrichten. 417 Städte, Gemeinden und Landkreise sind mittlerweile mit an Bord, vor allem im Süden und Westen Deutschlands. „Es ist ein sehr komplexes Thema“, weiß Michael Holsten, Sachbearbeiter Verkehr bei der Polizeiinspektion Rotenburg.

Eine einheitliche Regelung generell für den Verkehr innerorts würde der Polizist begrüßen – nur nicht in der Form, wie es das Papier der Initiative besagt. Dafür besteht in den Details noch Verbesserungsbedarf, findet er. „Ich brauche Spielraum rechts und links.“ Die Polizei strebe den „selbsterklärenden Verkehrsraum“ an. Also einen, in dem jeder Verkehrsteilnehmer direkt weiß, wie er sich wo zu verhalten hat. „In den vergangenen Jahrzehnten ist es allerdings zu einem Wildwuchs gekommen. Man muss auf die Schilder achten, wie schnell man fahren kann. Gerade ältere Verkehrsteilnehmer sind aber von dieser Schilderflut oft überfordert.“

Daher wäre eine Regelung aus Holstens persönlicher, polizeilicher Erfahrung sinnig, die 50 Stundenkilometer auf den Haupt- und Tempo 30 auf den Nebenstraßen vorsieht. So wüsste jeder jederzeit, wie er sich innerorts zu verhalten habe. „Das wäre eine klare, eingängige Regelung.“ Ausnahmen sind verkehrsberuhigte Bereiche, für die Sonderregelungen gelten. Das sind oft multifunktionale Räume, in denen sich verschiedene Verkehrsteilnehmer die Wege teilen, sodass besondere Vorsicht geboten ist. „Da gibt es keine explizit abgetrennten Bereiche wie Gehwege.“

Tempo 30 allgemein findet er nicht sinnig, denn Hauptverkehrsstraßen „haben einen anderen Zweck“. Es sind oftmals Durchgangsstraßen, sie sollen die großen Verkehrsströme bewältigen. Das „Zauberwort“ sei daher eine Verstetigung des Verkehrs, eine möglichst grüne Welle hinzubekommen. „Das ist schwer.“ Dass es in den Städten dann automatisch leiser wird, kann sich Holsten auch nicht vorstellen. Bremsen und Beschleunigen verursachen den größten Lärm, weniger gleichmäßiges Fahren. Hinzu komme: Bei den Motorengeräuschen bestehen zwischen Tempo 30 und 50 nur marginale Unterschiede, weiß Holsten.

Sukzessive Tempo 30 eingeführt

Gerade die Durchgangsstraßen machen eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 schwierig. Im Fall der Stadt Rotenburg sind es Bundesstraßen, „und da entscheiden nicht wir“, sagt Uwe Knabe vom Bauamt. Abgesehen davon habe die Stadt in den Wohnbereichen bereits sukzessive Tempo 30 eingeführt, lediglich auf Mittelweg und Fuhrenstraße, die als Verteiler dienen, sind 50 km/h erlaubt. „Dazu schreibt die Straßenverkehrsordnung ohnehin Tempo 30 im Umfeld von Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern vor“, so Knabe. In vielen Wohngebieten gelte zudem lediglich Schrittgeschwindigkeit.

Auch für die Samtgemeinde Sottrum stellt sich das Thema vorerst nicht: „Überwiegend ist in den Mitgliedsgemeinden auf den Nebenstrecken längst Tempo 30 eingeführt, die Initiative wird somit inhaltlich von allen Gemeinden unterstützt“, sagt die Erste Samtgemeinderätin Kerstin Wendt. „Für die Gemeinde Sottrum kann ich das direkt bestätigen.“ Schwierig sei es in Ortsdurchfahrten mit übergeordneten Straßenträgern: Bund, Land und Landkreis. Dort ist der Verkehrsfluss vorrangiges Ziel für den überregionalen Verkehr, Beispiel Ortsdurchfahrt Sottrum, B 75.

Mehr Lebensqualität durch Entschleunigung

Mit einer Ortsdurchfahrt wie einer Bundesstraße hat Klaus Dreyer (SPD), Bürgemerister der Gemeinde Hassendorf, es nicht zu tun: „Bereits vor zwei Jahren haben wir aufgrund eines einstimmigen Ratsbeschlusses auf allen Straßen – außer Sackgassen – unserer Gemeinde Tempo 30 eingeführt und die entsprechenden Markierungen vorgenommen“, sagt er. „Ich habe aber so meine Zweifel, ob allein Schilder oder entsprechende Markierungen Anlass geben, die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen.“

Auch die Gemeinde Scheeßel hat schon seit Längerem das Prinzip der 30er-Zone umgesetzt, erklärt Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU). So sind dort auf den Hauptverkehrsstraßen und Verbindungsstraßen mit höherer Frequentierung 50 Stundenkilometer erlaubt. Die Anliegerstraßen wiederum sind überwiegend Tempo-30-Zonen. „Das Prinzip ist eine Entschleunigung des Verkehres in den Wohnsiedlungen, um mehr Lebensqualität zu schaffen“, so Jungemann.

Innerorts würde uns ein Tempolimit gar nicht so viel helfen.

„Auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen dürfen Geschwindigkeitsbeschränkungen nur angeordnet werden, wenn aufgrund der örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht“, informiert Gerd Hachmöller von der Stabstelle Kreisentwicklung des Landkreises über die aktuelle Rechtslage. „Wenn die Stadt Rotenburg beispielsweise die Höchstgeschwindigkeit auf der Verdener Straße auf 30 Stundenkilometer reduziert haben möchte, um die Aufenthaltsqualität in der Außengastronomie zu verbessern, wäre das heute so nicht möglich.“.

Hat ein Tempolimit auf 30 Stundenkilometer zudem Auswirkung auf die Unfallstatistik? Holsten zieht eine Tabelle aus dem Jahr 2021 hervor. Auf der ist klar zu sehen, dass die meisten Geschwindigkeitsunfälle im Landkreis Rotenburg ohnehin außerorts passieren. Vorrangig sind es innerorts in erster Linie Parkplatzrempler und Vorfahrtsunfälle. „Innerorts würde uns ein Tempolimit gar nicht so viel helfen. Außerdem neigen die meisten Leute bei 30 Stundenkilomtern eher dazu, dichter aufzufahren“, so der Polizist. Was er einräumt: Die Unfallschwere würde abnehmen. „Das macht sicher einen Unterschied.“ Aber der Erfahrung nach passieren die meisten Unfälle in den langsamen Bereichen.