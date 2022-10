Energiekrise: Rotenburger Werke setzen auf Einsparung

Von: Guido Menker

Werke-Mitarbeiter Uwe Hollmann hat das Heizwerk im Blick. © Privat

Die Rotenburger Werke haben mit steigenden Energiekosten zu kämpfen. Daher setzen sie zunehmend auf Einsparungen, aber auch auf regenerative Energieformen. Schließlich steht nach wie vor nicht fest, wie hoch die Entlastung durch die Energiepreisbremse sein wird.

Rotenburg – Das Agaplesion Diakonieklinikum in Rotenburg braucht Hilfe. Aber auch beim Nachbarn machen sich die Folgen der aktuellen Energiekrise überaus deutlich bemerkbar. Im Jahr 2020 noch hatten die Rotenburger Werke etwa 2,1 Millionen Euro für Energie aufzubringen – für das kommende Jahr rechnet diese diakonische Einrichtung mit vier Millionen Euro, die fällig werden. Ein deutlicher Kostenzuwachs – und keiner weiß zurzeit, inwieweit die von der Bundesregierung angekündigte Gaspreisbremse mildernd wirkt.

Mit einer Hilfe von außen können die Werke also rechnen, konkret planen aber können sie damit nicht. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: „Im Wesentlichen werden die Energiekosten über die Grundsicherung – also die Kosten der Unterkunft – refinanziert, die unsere Betreuten auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches erhalten. Diese Grundsicherung wird aber nicht ausreichen, um die Preissteigerungen auszugleichen“, teilt Werke-Sprecher Henrik Pröhl mit.

Die Differenz müssten die Rotenburger Werke tragen oder sie durch Energieeinsparungen ausgleichen, was nur in einem begrenzten Umfang möglich sei. Fazit in der Chefetage: „Es braucht eine deutliche Anpassung der Grundsicherung, um die Inflation und die Energiekostensteigerung bezahlen zu können.“ Auch das ist eine Unbekannte in der Rechnung, um die sich die Experten der Werke händeringend bemühen.

Denn ob und wann mit einer solchen Anpassung zu rechnen ist, steht in den Sternen. Also müssen andere Lösungen her. Neubauten mit geringeren Verbräuchen sowie der Abriss alter Häuser, Umrüstung auf LED, Festlegung von niedrigeren Raumtemperaturen, Austausch herkömmlicher Heizungsthermostate gegen sogenannte Behörden-Thermostate, die nicht von Laien unsachgemäß verstellt werden können. Schulungen für Mitarbeiter und Bewohner, regelmäßige Newsletter mit Einspartipps, Austausch alter Elektrogeräte – das alles seien Möglichkeiten, um zumindest den Energieverbrauch zu senken. Dass das in den kommenden Jahren erforderlich ist, gilt nämlich als sicher.

Auch die Rotenburger Werke haben mit den steigenden Energiepreisen zu kämpfen; der Wind bläst ihnen mächtig ins Gesicht. © Menker

Hinzu kämen Investitionen, um die Energieversorgung künftig besser aufzustellen. „Bisher sind allein 2022 etwa 1,5 Millionen Euro für die energetische Sanierung bei Gebäuden und Dächern sowie Fotovoltaik investiert worden“, teilt Pröhl mit. Weitere Maßnahmen würden ins Auge gefasst und geprüft. Allein im Wirtschaftsplan 2022 fänden sich Investitionen in Fotovoltaik im Umfang von rund 400 000 Euro. Das Einsparen von Energie sieht man an der Lindenstraße jedoch als beste Möglichkeit, die sich anbahnende Kostensteigerung zu stemmen. „Aktuell werden zusammen mit Bundes- und Landesverbänden rechtliche Möglichkeiten einer Refinanzierung geprüft.“

Der Anteil der Energie an den laufenden Kosten der Rotenburger Werke hat im vergangenen Jahr bei 1,5 Prozent gelegen, in diesem Jahr steigt er dem Vernehmen nach auf zwei Prozent, für 2023 erwartet man diesen Anteil bei 2,5 Prozent – ohne Berücksichtigung der angekündigten Hilfe vom Staat.

Allerdings weisen die Werke auch darauf hin, dass sie bereits heute Teile ihres Energiebedarfs aus regenerativen Quellen speisen – es geht um Erdwärme, Holzhackschnitzel und Fotovoltaik. Und: „Im Zuge der Entwicklung des Innovationsquartiers wird eine neue ,grüne’ Energieversorgung geprüft“, heißt es auf Anfrage. „Auch mehrere Fotovoltaikanlagen befinden sich in der Planung“, so der Werkesprecher.

Doch mit dem Bereich der Energie allein ist es bei Weitem nicht getan. Die Inflation macht sich naturgemäß auch an vielen anderen Stellen der Einrichtung bemerkbar. „Gerade im Lebensmittelbereich sind diese spürbar. Die Ausgaben für Lebensmittel der Rotenburger Werke sind von 1,9 Millionen Euro 2020 auf bereits 1,1 Millionen Euro in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres angestiegen“, teilt Pröhl mit. Zusätzlich seien Kosten für Treibstoff zu nennen. Dies betrifft vor allem die Wäscherei, die mit einer Vielzahl von Lastwagen regelmäßig im norddeutschen Raum unterwegs ist.