Wieder freie Fahrt am Visselhöveder Gewerbecampus

Die letzten Markierungsarbeiten wurden am Donnerstagvormittag erledigt. Die Bundesstraße 440 vor dem Visselhöveder Gewerbecampus Lehnsheide ist jetzt wieder für den Verkehr freigegeben. © Wieters

Lange hat es gedauert, aber jetzt gibt es wieder freie Fahrt: Die Baustelle auf der Bundesstraße 440 am Visselhöveder Gewerbecampus ist abgeräumt.

Visselhövede – Am frühen Donnerstagnachmittag war es soweit: Der Verkehr auf der viel befahrenen Bundesstraße 440 wurde auf Höhe des Visselhöveder Gewerbecampus Lehnsheide (ehemalige Kaserne) wieder für den Verkehr freigegeben, nachdem Arbeiter die letzten Markierungsarbeiten mit mehreren Schablonen und viel weißer Farbe auf den neuen Asphalt aufgebracht hatten.

Damit endet auch die Leidenszeit der Anwohner der sonst eher verkehrstechnisch ruhig gelegenen Gemarkungen Riepholm und Ottingen. Denn die mussten in den vergangenen Wochen besonders in den Morgenstunden und zum Feierabend mit wahren Autokolonnen leben. Klar, dass nicht für jeden Verkehrsteilnehmer Platz war auf der eher schmalen Straße von Ottingen nach Riepholm. Besonders Lkws sahen sich gezwungen, auf den Randstreifen auszuweichen. „Entsprechend sieht der jetzt auch aus“, sagt der Ottinger Matthias Holtz. „Auf ganzer Länge kaputt.“

Damit sich die Schäden halbwegs in Grenzen halten, hatte die Straßenbauverwaltung Baken aufgestellt, sodass der Seitenbereich nicht überall genutzt werden konnte, sondern die Auto- und Lkw-Fahrer warten mussten. „Zum Glück sehen die Planungen vor, dass die Straße demnächst neu gemacht wird, weil sie auch schon vor der verstärkten Nutzung reichlich marode war “, beruhigt Visselhövedes Bürgermeister André Lüdemann die Gemüter.

Wer sich auskennt, hat die viele Kilometer sparende Abkürzung der Umleitung über Delventhal genutzt. © Wieters, Jens

Der Bereich gehörte zwar zur ausgewiesenen Umleitung für die Zeit der Baumaßnahme, die nur einspurig zu befahrene Straße über Delventhal nach Visselhövede aber nicht. Wer sich auskennt, hatte aber genau die in den vergangenen Wochen regelmäßig genutzt – oder zu Beginn der Baumaßnahme den Riepholmer Weg. Der war allerdings nach wenigen Tagen so ausgefahren, dass selbst Geländewagen ihn nur noch mit Mühe nutzen konnten. „Jetzt sind wir mal gespannt, wann die Schlaglöcher wieder geschlossen werden und wir gefahrlos unsere Grundstücke erreichen können“, so der Tenor der Anwohner dort.

„Eigentlich war angedacht, die Umleitung großräumig über Neuenkirchen führen zu lassen“, so Daniel Böhmer vom städtischen Bauamt vor rund drei Wochen. „Aber das war dem Landkreis Rotenburg als Genehmigungsbehörde zu weit weg“. Darum habe man sich entschlossen, die Umleitung von Ottingen über Riepholm nach Hiddingen und vor dort wieder Richtung Visselhövede ausschildern zu lassen.

Jetzt können auch die Warnbaken an der Strecke von Riepholm nach Ottingen wieder weg. © Wieters, Jens

Die Baustelle ist nötig, weil die Stadt Visselhövede im Süden des ehemaligen Kasernengeländes ein Gewerbegebiet erschlossen hat. Dieses sollen Lkws, die von der Autobahn 7 über Dorfmark und Kroge Richtung Visselhövede rollen, problemlos ansteuern können. Damit die Fahrzeuge, die nach links abbiegen wollen, keinen Stau auf der Bundesstraße verursachen, sah es die Landesbehörde für Straßenbau in Verden, in deren Zuständigkeit die B 440 fällt, als zwingend erforderlich an, eine Linksabbiegespur zu bauen. Die muss allerdings von der Stadt Visselhövede bezahlt werden. Immerhin rund 354 000 Euro.

Verzögerungen bei der Lieferung des Asphalts hatten den Bauplan durcheinandergebracht, denn eigentlich sollte bereits in der Woche vor Ostern alles fertig sein.