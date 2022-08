Einzug im Anbau der Grafelschule verzögert sich

Von: Ann-Christin Beims

Die Container sollen bald der Vergangenheit angehören: Der Anbau an der Grafelschule soll bis zu den Herbstferien fertig werden. © Beims

Das „Mobi“, so hat die Schule am Grafel ihr mobiles Klassenzimmer getauft, wird noch eine Weile stehen bleiben müssen: Der geplante Umzug in den neuen Anbau verschiebt sich nach hinten.

Rotenburg – Neben der Sporthalle auf dem Grundstück der Rotenburger Schule am Grafel ist seit mittlerweile gut drei Jahren ein mobiles Klassenzimmer aufgebaut. Und so, wie es aussieht, werden die Grundschüler dieses „Mobi“ noch eine Weile nutzen, wenn in der kommenden Woche die Sommerferien enden und das Gelände wieder von Erst- bis Viertklässlern bevölkert wird. Denn der Anbau, der zum Schulstart in diesem Jahr fertig sein sollte, ist es noch nicht – etwa zwei bis drei Wochen hängen die Arbeiter dem Zeitplan hinterher. Schulleiter Marc Puschmann nimmt es nach mehreren Jahren Containerlösung relativ gelassen: „Es geht so weiter wie die vergangenen Jahre mit unserem Mobi.“

Lieferengpässe, lange Lieferzeiten und insbesondere Coronafälle sowohl unter den Bauarbeitern als auch im Rathaus: „Das führt zwangsläufig zu Verzögerungen“, sagt Roman Lauchart, der ab 1. September neuer Bauamtsleiter der Stadt wird. So muss im Inneren des Anbaus noch einiges getan werden. Beim Deckenbau soll es nun vor allem voran gehen. „Da sind wir in Verzug geraten.“ Teils müssen noch Trockenbau-, aber auch Bodenbelagsarbeiten erledigt werden. Und die Elektriker müssen sich noch um die Beleuchtung kümmern. Wird ein Gewerk nicht fertig, kann das nächste nicht anfangen. Eine „Kettenreaktion“ entsteht, weiß auch der Schulleiter.

Noch sind Sommerferien, aber Puschmann sitzt an diesem Donnerstag mit Mitgliedern des schulinternen Bauausschusses zusammen und beschäftigt sich mit etwas Schönem, wie er sagt: Sie planen, was an Innenausstattung später wo hinkommt und was angeschafft wird. Denn die Lieferzeiten sind lang – bis zu zehn Wochen –, und sollte es nach den Herbstferien losgehen können, soll das neue Mobiliar da sein.

Boden- und Deckenarbeiten fehlen noch und auch die Elektriker haben noch einiges zu tun im Anbau. © Beims

In diesem Zuge wird auch die Ausstattung im Altbau nach und nach ausgetauscht. Zum einen soll alles einheitlich werden, zum anderen ist sie in die Jahre gekommen. Sie ist teils mehr als 40 Jahre alt und so ist nach mehreren Generationen an Schülern entsprechend nicht mehr alles in Ordnung – geschweige denn entspricht sie dem heutigen Stand. Außerdem sei das Klassenzimmer der Hauptarbeitsplatz der Lehrer und die „sollen sich darin wohlfühlen“. Das sei aktuell nicht mehr der Fall.

Kommt jetzt nichts mehr dazwischen, hoffen sowohl das Bauamt als auch die Schule jedoch, den Anbau spätestens nach den Herbstferien endgültig beziehen zu können. „Ich hoffe, dass das Schulgebäude so schnell wie möglich in Betrieb gehen kann“, erklärt Lauchart. Das wäre auch im Sinne der Lehrer und Schüler.

Dringend benötigte Räume für den Ganztagsunterricht

Denn so groß die Freude ist: Die Arbeiten, ursprünglich mal mit einem Jahr bemessen, waren im laufenden Schulbetrieb teils belastend. Manch ein Lehrer ist während einiger Arbeiten umgezogen, sodass Musik- oder Werkraum vorübergehend zum neuen Klassenzimmer wurden.

Die Außenanlagen werden erst endgültig fertiggestellt, sobald die Container verschwunden sind, in denen wieder eine vierte Klasse untergebracht wird. Dazu gehören Heckenanpflanzungen zu den Nachbarn und die Herstellung der Grünanlagen. Eine Pflasterfläche soll aber vorher schon den neuen Gebäudeteil mit dem bereits gepflasterten Weg auf dem Schulhof verbinden, damit die Schüler und Lehrer den neuen Eingang vernünftig nutzen können.

Mit 500 Quadratmetern wirkt der Anbau groß: vier weitere Klassenräume, die auch multifunktional im Ganztag genutzt werden, dazugehörige Differenzierungsräume, ein Technikraum und Sanitärbereiche. „Wir freuen uns auf die neuen Räume“, betont Puschmann. Die sind auch notwendig: Der Ganztagsunterricht braucht neben den Klassenräumen auch diverse andere Räume – Hausaufgaben-, Ganztags- und Betreuungsgruppen brauchen Platz.

Und doch gibt es ein Aber: Rotenburg wächst weiter, im Einzugsgebiet der Grafelschule entsteht perspektivisch weiterer Familienzuzug in Neubaugebieten. So könnte die Grundschule irgendwann vierzügig werden – also jeweils vier erste bis vierte Klassen. „Dann könnte es eng werden“, sagt Puschmann. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Erstmal richtet sich der Blick nun auf die Herbstferien – und den Einzug.