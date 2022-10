Einmal im Monat wird das Karo zum Reparaturcafé

Von: Andreas Schultz

Für einen Spruch und ein Lachen ist immer Zeit: Kundin Ludgera Büscher und Wolfgang Tenschert schrauben den historischen Plattenspieler wieder zusammen. © Schultz, Andreas

Nicht jedes alte Gerät ist zu retten, aber den Versuch startet das Team im Reparaturcafé im Kaufhaus Karo trotzdem. Für eine nachhaltigere Nutzung von Elektrokleingeräten.

Rotenburg – Wolfgang Tenschert kneift die Augen zusammen, schaut lange prüfend auf das, was unter seinem Operationsbesteck liegt, und schüttelt schließlich den Kopf. Operation geglückt, Patient tot. An dem alten CD-Spieler der Marke Philips ist nichts mehr zu machen. Das Zahnrad, mit dessen Hilfe die CD-Schublade aus dem Laufwerk herausfährt, ist nahezu glatt. Diagnose: Materialermüdung. Nicht jedes Gerät, das auf dem Tisch der Reparaturcafé-Asse im Karo landet, ist auch zu retten.

364 Tonnen Elektroaltgeräte nimmt die Abfallwirtschaft des Landkreises Rotenburg 2021 als Schrott entgegen, heißt es aus der Pressestelle. Die Mengen an Waschmaschinen, Fernsehern & Co., die beim Landkreis eingehen, halten demnach in etwa ihr Niveau (2019: 375 Tonnen, 2020: 347 Tonnen). Bei Elektrokleingeräten, wie sie am häufigsten in den fähigen Händen im Karo landen, steigt die Entsorgungsfrequenz der Bürger: Laut Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) ist die Menge gesammelter Elektro-Altgeräte bundesweit 2021 „deutlich gestiegen“. Ihr zufolge liege jährlich ein stetiger Anstieg vor, zuletzt um 0,3 Millionen Tonnen auf 1,07 Millionen Tonnen im Jahr 2021.

Die Bastler freuen sich über Geldstücke und Scheine für die Kaffeekasse. © Schultz, Andreas

Diesem Trend entgegenzuwirken, das ist eines der Ziele des Reparaturcafés in Rotenburg, kurz: „ReCaRo“. Auch wenn Wolfgang Tenschert, Hartmut Jabs und ihr Kollege, der namentlich nicht genannt werden will, bei diesen Mengen sprichwörtlich nur an der kleinen Schraube drehen. Reparieren statt Wegschmeißen, das ist das Ziel: „Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, in der Produkte nicht lange halten. Mit etwas Glück können wir aber helfen und einen Beitrag leisten, dass Menschen wieder Freude an ihren Geräten haben“, fasst Jabs zusammen.

Jeden zweiten Dienstag im Monat setzt das Trio Schraubendreher, Schraubenschlüssel und Spannungsmesser an Haushaltsgeräten an. Die Ehrenamtlichen reparieren die Geräte gemeinsam mit ihren jeweiligen Besitzern. Durch die Hände der Hobbyhandwerker gehen am häufigsten Kaffeemaschinen – so der Eindruck, der sich aufgrund der vier Exemplare allein an diesem Dienstag aufdrängt. Aber auch Staubsauger, CD-Spieler und Haartrockner sind dabei.

Die elektrische Schreibmaschine von Günter Mech (r.) gibt dem Team Rätsel auf – vor allem ihre quasi wunderhafte Wiederbelebung nach dem Zerlegen. © Schultz, Andreas

Ein ausgefeiltes Gerät bringt Günter Mech ins Karo. Die elektrische Schreibmaschine hat er vom Dachboden geholt, um einige Formulare auszufüllen – allerdings: „Wenn ich den Stecker reinstecke, tut sich nichts“, erklärt Mech die Symptomatik. Team und Besitzer schrauben ein paar Schrauben los, suchen mit der Taschenlampe nach dem Fehler, finden nichts. Dann geht das Gerät noch einmal ans Netz – und siehe da: Beim Tastenanschlag rattert das Gerät los. Freudige Gesichter bei allen Beteiligten. „Magic Hands“, kommentiert Tenschert. Anders als mit magischen Händen lässt sich die wundersame Genesung des Patienten kaum erklären. Oder? „Geräte sind ja auch nur Menschen. Manchmal brauchen sie etwas Zuwendung“, scherzt der pensionierte Lehrer.

Doch nicht immer sind es Magie oder Aufmerksamkeit, die helfen. Oft sind es gesunder Menschenverstand und ein paar Handgriffe mit dem Schraubendreher. So erklärt Jabs einer Kundin, die mit kaputter Kaffeemaschine vor Ort ist, dass regelmäßige Reinigung an allen Ecken und Enden das Gerät vor Verschleiß bewahrt. In ihrem Fall entwich Druck am Siebträger – offenbar nachdem Verunreinigung über einen längeren Zeitraum dafür gesorgt hat, dass eben dieser Druck zunehmend schlechter auf regulärem Weg entweichen konnte. Siebträger aufschrauben, reinigen, lockere Schraube wieder zudrehen, Kaffee machen, trinken: so die Reihenfolge der Arbeitsgänge. „Ich bin einfach froh, dass ich wieder Kaffee machen kann“, sagt die sichtlich erleichterte Kundin und steckt ein Geldstück in die Kaffeekasse des Trios.

Beim CD-Spieler hat sich das Zahnrad abgenutzt. © Schultz, Andreas

Die Erfolgsquote der Reparaturen liegt aus Sicht des Teams irgendwo zwischen 75 bis 80 Prozent. Aber nicht jeder Erfolg ist gleich eine Reparatur. „Manchmal reicht auch die Feststellung: Das ist irreparabel, das kann man klar sehen. Für mich ist es gefühlsmäßig kein Misserfolg, wenn ich den Fehler gefunden habe“, sagt Tenschert. So wie bei dem CD-Spieler. Das Zahnrad ist hinüber. Ersatzteil und Porto würden schätzungsweise zehn Euro kosten – allerdings gibt es zu dem Preis auch einen anderen gebrauchten CD-Spieler im Karo. Und irgendwie ist auch das ein Erfolg: „Warum reparieren, wenn man auch verkaufen kann?“, scherzt Tenschert.

Eine Lösung, die für Ludgera Büscher für ihren Vertikalplattenspieler Optonica RP-114H nicht infrage kommt. Das Gerät hat „emotionalen Wert, es ist ein schönes, altes Ding“, sagt sie. Ein Freund habe damit im Bremer Aladin Musik gespielt. Das sei Jahrzehnte her, später hat sie ihm den Plattenspieler abgekauft. Und jetzt steht er vor Tenschert, der nach dem gemeinsamen Aufschrauben schnell den überalterten Keilriemen als Problemquelle ausgemacht hat: ausgeleiert, zu lang. „Wenn ich den jetzt aufschneide und kürzer wieder zusammenklebe, hält das drei Tage“, überlegt Tenschert laut und stellt schließlich die Frage an die Gruppe: „Was machen wir? Soll ich einen Knoten reinmachen?“. Gelächter. Letztlich verständigen sich die Kundin und der Bastler darauf, dass für eine Reparatur ein Originalteil nachbestellt werden muss.

Hartmut Jabs prüft mit dem Spannungsmesser, ob die Kontakte einer Kaffeemaschine leitungsfähig sind. Der Kunde hatte das Gerät im Vorfeld schon zerlegt. © Schultz, Andreas

Nicht alles lässt sich sofort reparieren. Jabs vertröstet eine ältere Dame, die mit ihrer Tochter im Schlepptau einen Staubsauger vorbeigebracht hat, auf später. „Kommt Zeit, kommt Rat“, sagt der Tischler im Ruhestand. Das Zerlegen und Basteln würde den Rahmen der 2,5 Stunden Reparaturcafé sprengen, daher lässt sich der Rentner die Kontaktdaten geben und probiert später noch an den Geräten herum.

Manches Gerät bleibt ein hoffnungsloser Fall. Zum Teil, weil es so zerbrechlich zusammengebaut ist, dass es sich nach dem Öffnen wohl nicht mehr zusammensetzen lässt, wie im Falle eines Föhns. Anderes ist schon nach kurzer Nutzung so sehr verschlissen, dass im Grunde nur ein Neukauf den Status quo wiederherstellt. Mit geplantem Verschleiß kennt sich das Trio aus, genauso wie mit eingebauten Hürden, die Reparaturen verhindern sollen. „Oft sind die Sachen so gebaut, dass man sie nicht selbst oder nur mit Spezialwerkzeug reparieren kann. Oder sie verdrecken schnell und können nur unter großem Aufwand sauber gemacht werden, zum Beispiel ausschließlich mit Druckluft“, sagt Jabs. Gelegentlich kommt es auch vor, dass ein Gerät schlicht zu alt ist und Ersatzteile einfach nicht mehr zu beschaffen sind. Ein Röhrenradio zum Beispiel. So groß der ideelle Wert auch sein mag, so wenig kann das Team in so einem Fall unternehmen. Jabs: „Von solchen Sachen kann man eigentlich nur Abstand halten“.

VHS-KURS „Ich repariere meine Sachen selbst“ ist der Titel eines Kurses, den Wolfgang Tenschert im Rahmen des VHS-Programms anbietet. Termin: Samstag, 16. November, 14.30 Uhr im Neuen Magazin des Heimathauses Rotenburg. Tenschert hilft bei der Reparatur, gibt Tipps „und mit ein bisschen Glück können Sie am Abend Ihr Gerät heile nach Hause tragen“, heißt es im Programm. Geeignetes Werkzeug sollte nach Möglichkeit mitgebracht werden. Kostenbeitrag: 14,50 Euro.