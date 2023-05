Tarifeinigung führt in Rotenburg und umzu zu Personaletats in Millionen-Höhe

Von: Judith Tausendfreund

Handschlag mit finanziellen Folgen: Nicht nur auf das Rotenburger Rathaus haben die tariflichen Einigungen Auswirkungen. © schultz

Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst ist da. Die Einigung verspricht einen Mix aus Inflationsausgleichprämie, einem Sockelbetrag und einer tabellenwirksamen Erhöhung der Gehälter. Im Landkreis Rotenburg stehen die ersten Zahlen fest, 2024 wird es dann richtig teuer.

Rotenburg – Bundesweit sind es mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte, die durch den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst mehr verdienen werden. Die Kommunen im Landkreis sind unterschiedlich stark betroffen. Fest steht schon jetzt: Es wird eng.

Der Landkreis

Über 1 100 Mitarbeiter beschäftigt der Landkreis, sie arbeiten in verschiedenen Arbeitszeitmodellen. „Um die Folgen des Tarifabschlusses einschätzen zu können, gehen wir bei einer ersten Berechnung von 900 Vollzeitstellen aus“, so Pressesprecherin Christine Huchzermeier. Für 2023 erhalten die Beschäftigten ein einkommensteuerfreies Inflationsausgleichsgeld von insgesamt 2 560 Euro pro Vollzeitstelle. Das sind in 2023 rund 2,3 Millionen Euro. Im nächsten Jahr erhalten die Beschäftigten im Januar und Februar noch einmal 440 Euro für beide Monate, ebenfalls ein einkommensteuerfreies Inflationsausgleichsgeld. „Das wären dann insgesamt noch einmal rund 400 000 Euro“, heißt es. Zusätzlich erhalten die Mitarbeiter in den ersten beiden Monaten eine Tariferhöhung von 200 Euro. Ab März erhöht sich die Summe noch einmal um 5,5 Prozent. Je nach Verteilung der Entgeltgruppen ergibt sich damit ab März 2024 eine Erhöhung von durchschnittlich geschätzten zehn Prozent. Insgesamt ergeben sich für 2024 Mehrkosten von rund 5,6 Millionen Euro. Rechnet man das einkommenssteuerfreie Inflationsgeld für 2023 hinzu, sind das für beide Jahre insgesamt rund 7,9 Millionen Euro. „Die Gesamtsumme wird wahrscheinlich noch steigen, da einige Faktoren, wie beispielsweise die Zahl zusätzlicher Stellen, die Höherstufung von Stellen oder die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung noch nicht berücksichtigt wurden“ , heißt es aus der Pressestelle.

Die Städte

Bei der Stadt Rotenburg kennt die Personalabteilung die genauen Zahlen. Die Stadt beschäftigt etwa 320 Mitarbeiter. Berücksichtigt sind die Auszubildende der Stadt, nicht aber die Beamten. Unter den Beschäftigten sind viele Teilzeit-Kräfte. Der aktuelle Tarifabschluss wirkt sich vorerst nur auf die Mitarbeiter und Auszubildenden aus. „Wir rechnen für 2023 aufgrund der geplanten Inflationsausgleichzahlung mit ungefähr 600 000 Euro zusätzlichem Personalaufwand“, so Pressesprecherin Ann-Christin Beims. Im Januar und Februar 2024 wird eine Inflationsausgleichszahlung erfolgen. Ab März 2024 steigen die Gehälter dann durchschnittlich um 9,76 Prozent. Die vorstehenden Regelungen sollen 24 Monate, und zwar rückwirkend vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2024, gelten.

Die Stadt Visselhövede beschäftigt aktuell etwa 150 Mitarbeiter. „Aus Sicht des Arbeitgebers wird da schon etwas auf uns zukommen“, weiß Kämmerer Lars Mielczarek. Konkret rechnet er mit 600 000 Mehrkosten für das Jahr 2024. Im Vorfeld der Tarifverhandlungen würde die Stadt stets einen prozentualen Anteil an Mehrkosten einplanen. „Für 2023 reicht der Puffer, für 2024 wohl nicht“, sagt er. Genauere Zahlen kennt er erst, wenn der Haushalt 2024 geplant wird. Fest stehe, dass die Mehrkosten kompensiert werden müssen. Über Steuererhöhungen denke man in Visselhövede allerdings aktuell nicht nach, betont er.

Die Samtgemeinden

Die Samtgemeinde Fintel beschäftigt im Moment rund 180 Mitarbeiter in den Bereichen Verwaltung, Schulsekretariate, Außendienstmitarbeiter, Erziehungskräfte in den Kitas und anderes mehr. Bürgermeister Sven Maier weist auf die Erklärungsfrist bis zum 17. Mai hin. „Somit ist erst Anfang Juni mit den Durchführungshinweisen zu rechnen und auch erst dann kann der Mehraufwand für das Jahr 2023 genau berechnet werden“, erklärt er. Da es sich in 2023 faktisch um eine „Nullrunde“ handele und „nur“ der Inflationsausgleich in Höhe von 2 560 Euro je Mitarbeiter zu buche schlage, sei das für die Kommunen im Rahmen des Möglichen verkraftbar. Ab dem Jahr 2024 hingegen sind mit Steigerungen um die zehn bis elf Prozent zu rechnen. „Dieser Ausgleich muss bei den nächsten Haushaltsplanberatungen mit einkalkuliert werden und wird den Handlungsspielraum weiter und sehr deutlich einschränken“, so viel kann er jetzt schon sagen. Klar ist, dass die Gelder irgendwoher kommen müssen.

Da wird schon etwas auf uns zukommen.

Auch in der Samtgemeinde Sottrum werden aktuell die Zahlen noch erarbeitet. „Konkrete Angaben kann ich daher nicht machen“, erklärt Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg. Ohnehin müsse die Gemeinde noch einen Nachtragshaushalt erarbeiten, in diesem werde man dann die entsprechenden Mehrkosten berücksichtigen. „Das wird schon eine Herausforderung für uns, es wird zu einer extremen Mehrbelastung in Sachen Personalkosten kommen“, weiß er, auch ohne die konkreten Zahlen benennen zu können. „Aus Sicht der Arbeitnehmer ist die Erhöhung sicher gerechtfertigt. Aus Sicht der Arbeitgeber müssen wir diese Mehrkosten erwirtschaften“, so Bahrenburg weiter. Man müsse jetzt mal sehen, welche Auswirkungen die ganze Sache auf den Gesamthaushalt hat. „Und dafür brauchen wir eben die exakten Zahlen, um dann die Auswirkungen wirklich einschätzen zu können.“ Die Samtgemeinde Sottrum beschäftigt aktuell 115 Mitarbeiter, 104 Tarifbeschäftigte sind von den Ergebnissen der Verhandlungen betroffen.

Für die Samtgemeinde Bothel weiß Bürgermeister Dirk Eberle: „Wir hatten Tarifsteigerungen von drei Prozent in den Haushaltsmitteln für dieses Jahr bereits einkalkuliert.“ Der Tarifabschluss übersteige die vorgesehenen Mittel um rund 32 000 Euro. Die Mitgliedsgemeinden, die viel Personal, insbesondere in Kindergärten, beschäftigen, werden zusammen mehr als 100 000 Euro zusätzlich aufwenden müssen. „Für die kommenden Jahre sind verlässliche Zahlen noch nicht möglich, weil sich die Zahl der Mitarbeiter, ihre Qualifikation und die Dauer der Zugehörigkeit zur Verwaltung noch ändern können“, so Eberle. Fast alle Mitarbeiter seien von den Änderungen betroffen, da in der Samtgemeinde sehr wenige Beamte arbeiten. „Die werden erfahrungsgemäß mit ihren Besoldungen entsprechend dem Tarifabschluss für die Angestellten ebenfalls kurzfristig entsprechend dem Angestellten-Tarifvertrag mehr Sold erhalten“, führt er aus. Für die Samtgemeinde Bothel arbeiten rund 70 Mitarbeiter, es sind aber insgesamt lediglich etwa 48 Vollzeitstellen. Die Mitgliedsgemeinden kommen zusätzlich auf rund 100 Vollzeitstellen.

Die Einheitsgemeinde Scheeßel hat zurzeit Ausgaben für 256 Beschäftigte und Beamte, so Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU). Für die Tariferhöhung in 2023 wurde eine Erhöhung von 3,5 Prozent einkalkuliert. Insgesamt beträgt der Personaletat in 2023 rund 9,5 Millionen Euro. Der jetzige Tarifabschluss sieht für 2023 mehrere Einmalzahlungen vor, die umgerechnet eine Tariferhöhung von 4,54 Prozent bedeuten. So entsteht in Scheeßel für dieses Jahr ein Personalkosten-Mehrbedarf von rund 100 000 Euro. Für 2024 entstehen Mehrkosten von umgerechnet 10,54 Prozent. Der Personaletat der Gemeinde steigt dann erstmals auf über 10 Millionen Euro.

Einen Trost haben die Kämmerer: Die sogenannte Erklärungsfrist, die noch zum 17. Mai 2023 festgesetzt ist. Bis dahin sind alle Berechnungen vorläufig. Die Chancen, dass alles anders kommt, sind aber wohl eher klein.