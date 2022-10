Einfach da sein: 60 Minuten im „Letzte Hilfe“-Kurs

Von: Ann-Christin Beims

Zusammen leiten Vanessa Pahl (l.) und Sandra Köbe den „Letzte Hilfe“-Kurs. © Beims

Wenn Menschen sterben, fühlen sich andere oft hilflos. Was können sie tun? Wie sollen sie sich verhalten? Ein wenig Hilfestellung bieten „Letzte Hilfe“-Kurse.

Rotenburg – Es ist ruhig im Raum. Nur sechs Teilnehmer haben sich in der Auferstehungsgemeinde eingefunden für einen Kurs in „Letzter Hilfe“. Es ist die Hilfe am Lebensende eines Menschen. Das Hand halten, ein liebes Wort oder auch nur das stille Da-sein im Wissen, dass der andere nicht alleine ist. Das können Minuten sein oder auch Stunden, die jemand am Sterbebett verweilt. Doch wie leistet man eigentlich diese „Letzte Hilfe“? Wie bereitet man sich selbst vor, wie verhält man sich richtig? Das zeigen Vanessa Pahl und Sandra Köbe, beide seit langer Zeit in der Hospizarbeit tätig, in einem vierstündigen Kurs. Dieser vermittelt Interessierten das „kleine Einmaleins der Sterbebegleitung“, wie es fast etwas flapsig auf dem Flyer steht.

Kühl ist es an diesem Abend. Die Fenster stehen offen, trotzdem ziehen die Teilnehmer ihre Jacken aus. Überall wird Energie eingespart, vielleicht sind sie schon dran gewöhnt, dass die Innenraumtemperaturen gemäßigt bleiben. Gegen frische Luft angesichts steigender Coronazahlen protestiert ebenfalls niemand aus der kleinen Gruppe. Da der Abstand gewahrt bleibt, verzichten sie aber fast alle auf die FFP2-Maske.

Die beiden Kursleiterinnen haben vorwiegend auf Schwarz in ihrer Kleidung verzichtet – die Farbe, die hierzulande beim Thema Tod tonangebend ist. Stattdessen tragen sie rot und pink. Kleine Farbtupfer. Ein bisschen Wärme verbreiten auch die Blumen und fröhlich-bunten Herbstservietten, die auf den Tischen verteilt sind. Daneben Getränke, Stifte und, mit Sicherheit nicht unwichtig, Packungen mit Taschentüchern. Vorsorglich bietet Köbe gleich am Anfang an, dass jeder sich eine Pause nehmen und hinausgehen kann, wenn es ihm im Verlauf nicht gut geht. Das kann bei den Themen leicht der Fall sein.

Jeder bringt eigene Erlebnisse mit ein

Es wird mal mehr, mal weniger emotional bei den Geschichten. Denn auch selbst zu erzählen, von dieser Möglichkeit wird schon in der ersten der vier Stunden rege Gebrauch gemacht. Tabuthemen gibt es nicht. Während Pahl und Köbe Grundlegendes anhand einer Präsentation erläutern, kommt nach und nach ein Gespräch in Gang, bei dem sich fast alle einbringen. Vor allem nach der Eingangsfrage: Wann beginnt eigentlich der Sterbeprozess? Da gibt es viele Antworten. „Und kein Richtig oder Falsch“, so Pahl.

Es wird still im Raum, unterbrochen nur vom leisen Kratzen der Eddingstifte auf der Pappe. Alle denken nach. Der eine notiert sofort seine Gedanken, der nächste starrt in die Luft, überlegt. Beim Vorlesen der Antworten erkennt der Zuhörer schnell: Viele haben sich schon sehr reflektiert damit auseinandergesetzt – teils auch, weil sie beruflich oder ehrenamtlich damit zu tun haben. Trotzdem: „Selbst, wenn man jeden Tag damit arbeitet, muss man erst mal überlegen“, meint eine Teilnehmerin.

Grundwissen in vier Bereichen

Köbe und Pahl warten geduldig, lächeln, wenn jemand aus der Runde zu ihnen guckt. Mancher füllt gleich mehrere Zettel aus. Der Sterbeprozess kann viele Facetten haben. Umso wichtiger ist es, zu wissen, wie man damit umgeht. Was passiert, wenn sich die Körperfunktionen langsam herunterfahren? Es gibt Tipps, um mit wenigen Handgriffen Lebensqualität zu erzeugen. Aber: „Manches muss man einfach aushalten“, weiß Pahl und denkt zum Beispiel an die „Rasselatmung“. Ganz normal, aber für viele ein Panikmoment.

Für manche Teilnehmer beginnt der Sterbeprozess sogar bereits mit der Geburt, andere schütteln da vehement den Kopf. Doch wie gesagt: Es gibt kein Richtig oder Falsch.

Die Zeit reicht nicht, um all zu sehr in die Tiefe zu gehen, vermittelt aber ein gutes Grundwissen in vier verschiedenen Bereichen. Da geht es um das Sterben an sich, als Teil des Lebens. Aber auch um Vorsorgeentscheidungen. Ebenso stellt sich die Frage, wie sich Leiden lindern lassen. Nicht zuletzt bleibt das Abschiednehmen. Es geht um das Umsorgen von Schwerkranken und Sterbenden am Lebensende. Diese Hilfe, das betonen die Gruppenleiterinnen, kann jeder leisten. „Das ist in uns drin, wir haben es nur einfach vergessen“, sagt Pahl – Zeit, sich wieder daran zu erinnern. Um da sein zu können.

Kommentar von Ann-Christin Beims: Sinnvoll für alle - ein größerer Stellenwert für die Letzte Hilfe In den vergangenen Wochen haben wir uns mehrfach mit den Themen Tod und Sterben beschäftigt. Nach wie vor setzen sich viele Menschen damit nicht gerne auseinander. Aber das braucht mehr Öffentlichkeit, muss weiter aus der Tabuzone geholt werden. Es gibt sicherlich schönere Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Aber der Tod ist Teil des Lebens, und je mehr wir das anerkennen, desto mehr verliert er von seinem Schrecken. Manche trauen sich nicht, Fragen zu stellen, die wichtig wären. Vorsorgen bleibt oft nebulös oder etwas für „alte Menschen“. Der Tod kann aber jeden treffen – auch sehr jung. Daher sollte Letzter Hilfe ein größerer Stellenwert eingeräumt werden, genau wie der Ersten Hilfe. Die ist Grundvoraussetzung für viele Dinge – den Führerschein etwa. Wir lernen, im Notfall zur Stelle zu sein, einsatzbereit. Der Tod anderer trifft uns aber oft völlig unvorbereitet. Letzte Hilfe ist ein gutes Mittel, Berührungsängste abzubauen. Auch in Schulen wäre das sinnvoll. Kinder und Jugendliche erleben den Tod Angehöriger, mitunter auch von Freunden. Eine angepasste Form der letzten Hilfe wäre doch mal ein sinnvolles Projekt, auch im jungen Alter.