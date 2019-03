„Eine sichere Region“

Rotenburg – Weniger Straftaten und eine solide Aufklärungsquote. Die Polizeiinspektion Rotenburg hat gestern Vormittag ihre aktuelle Kriminalstatistik für 2018 veröffentlicht. 8 950 Straftaten wurden der zufolge im vergangenen Jahr begangen. „Ich kann mich nicht erinnern, wann wir im Landkreis so eine niedrige Anzahl an Strafdelikten hatten“, bilanziert Polizeisprecher Heiner van der Werp, der seit 34 Jahren in der Kreisstadt arbeitet.

Die Datenerhebung sei jedoch früher eine andere gewesen, ergänzt er. Nichtsdestotrotz zeigt die aktuelle Statistik, dass 2018 702 Straftaten weniger begangen wurden als im Vorjahr und fast 1 600 weniger als 2013. 63,13 Prozent dieser registrierten Taten konnten die Polizeibeamten im Landkreis Rotenburg im letzten Jahr aufklären, eine hohe und relativ konstante Quote. Polizeipräsident Thomas Ring ist zufrieden mit der Bilanz: „Die Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Lüneburg leben in einer sicheren Region.“ Für die übergeordnete Direktion mit ihren sechs Inspektionen Lüneburg/Lüchow/Uelzen, Heidekreis, Stade, Harburg, Celle und Rotenburg zeigt die Kriminalstatistik ein ähnliches Bild. Den 77 299 Straftaten aus dem Jahr 2017 standen im vergangenen Jahr nur noch 73 388 Straftaten, also 3 911 weniger, entgegen, heißt es im Polizeibericht. Direktionsweit sind damit die Straftaten um 5,06 Prozent zurückgegangen. Die Aufklärungsquote lag mit 63,51 Prozent auf einem ähnlichen Niveau wie schon 2017 und etwas höher als die Quote im Landkreis Rotenburg. Auch niedersachsenweit ist die Anzahl der Straftaten rückläufig: 2018 wurden 19 535 Sachverhalte weniger zur Anzeige gebracht.

Tötungsdelikte im Landkreis

Die Kriminalstatistik weist für das zurückliegende Jahr neun zu bearbeitende Tötungsdelikte in der Polizeiinspektion Rotenburg aus, 2017 waren es sechs. In allen Fällen ermittelten die Beamten die Täter. Davon ermittelte die Polizei in fünf Fällen wegen des Anfangsverdachts einer fahrlässigen Tötung. Zu den Tötungsdelikten zählen in der Statistik auch vier Taten, die als versuchter Totschlag eingeordnet wurden: So hatte im April ein 16-jähriger Jugendlicher im Raum Gnarrenburg einen 15-Jährigen mit einem Messer verletzt. Im August kam es bei der Maisfeldfete in Westeresch zu einer Schlägerei unter Partygästen. Ein 29-jähriger Mann schlug einen 38-Jährigen nieder und trat ihm, am Boden liegend, mit seinem Fuß gegen den Kopf. Im Oktober stach ein 17-Jähriger am Busbahnhof in Sittensen bei einer Auseinandersetzung einem 19-Jährigen mit einem Messer in den Bauch. Im November kam es in der Samtgemeinde Selsingen zu einem Tötungsversuch nach einem Beziehungsende. Ein 39-jähriger Mann war in der Nacht bei seiner ehemaligen Freundin eingebrochen und hatte sie und den neuen Lebenspartner, einen 42-jährigen Mann, zum Teil schwer verletzt. Nach einer Flucht konnte der Täter wenige Tage später zwischen Zeven und Brauel auf einem Waldweg festgenommen werden. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist erneut zurückgegangen. Waren es 2017 noch 297 vollendete und versuchte Taten, so mussten die Beamten 2018 nur noch 269 aufnehmen. Davon ermittelte die Polizei im Landkreis in 87 Fällen einen Tatverdächtigen, erzielte eine Aufklärungsquote von 32,3 Prozent und liegt damit deutlich über dem Landesdurchschnitt von 24,9 Prozent. Den Rückgang an Taten erklären die Beamten mit zahlreichen, präventiven Polizeistreifen in besonders gefährdeten Wohngebieten und durch Hinweise aus der Bevölkerung. Zudem ist es laut van der Werp ratsam, beim Verlassen der Wohnung „das Licht und den Fernseher anzulassen. Und wenn Sie nachts etwas in ihrer Wohnung hören, machen Sie ebenfalls das Licht an und durch Rufe auf sich aufmerksam.“ Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die meisten Einbrecher dadurch die Flucht ergreifen. „Es gehört natürlich auch Mut dazu“, so der Polizeisprecher. Aber auch die technischen Sicherungen von Häusern seien ein wichtiger Baustein zur Reduzierung der Wohnungseinbrüche. Im vergangenen Jahr kam es im Landkreis zu 45 Raubtaten – zehn mehr als 2017. In 29 Fällen ermittelte die Polizei einen Tatverdächtigen. Damit registrierten die Beamten eine erhöhte Bereitschaft zur Gewalt bei der Begehung von Eigentumsdelikten. Möglicherweise ist die leichte Verfügbarkeit von Messern und auch Schreckschusswaffen eine Erklärung für diesen Anstieg. Bei den anderen Rohheitsdelikten, wie zum Beispiel Körperverletzungen, verzeichnet die Kriminalstatistik mit 1 080 Taten einen leichten Rückgang von 50 Fällen. Körperverletzungen werden in der Regel aufgeklärt, da sich Täter und Opfer meistens bekannt sind. Die Aufklärungsquote liegt erfahrungsgemäß hoch bei deutlich über 90 Prozent. jo

Betrugsdelikte

In bestimmten Bereichen des Landkreises kam es 2018 regelmäßig zu einer ganzen Flut von Anrufen falscher Polizisten. Vor allem ältere Menschen sollen mit erfundenen Geschichten dazu bewegt werden, ihre Wertgegenstände, die sie zu Hause aufbewahren, in die Hände der Kriminellen zu geben. Rund 200 Fälle von Amtsanmaßung wurden bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Dunkelziffer dürfte jedoch noch höher liegen, so Polizeisprecher Heiner van der Werp. In fast allen Fällen behielten die Angerufenen einen kühlen Kopf, legten auf und meldeten sich bei der örtlichen Polizei. In einem Fall jedoch, erlangten die Täter eine größere Geldsumme. In 14 Telefonaten mit einem angeblichen Kommissar und später auch mit einem falschen Staatsanwalt wurde eine 69-Jährige aus dem Nordkreis Frau derart unter Druck gesetzt, dass sie den Tätern rund 17 000 Euro an ihrer Haustür aushändigte. Obwohl die Rotenburger Polizei mittlerweile gegen zwei Täter aus Norddeutschland ermittelt, gingen die Ersparnisse der Frau verloren. Mit 1 036 Betrugsfällen musste die Polizei im vergangenen Jahr 368 Anzeigen weniger aufnehmen, als noch 2017. Die Cyberkriminalität im Landkreis ist ebenfalls rückläufig: 2018 waren es 91 Delikte, 34 weniger als im Vorjahr.