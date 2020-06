Reinhard Staupe aus Hellwege ist für das „Spiel des Jahres“ nominiert

Eine schöne Würdigung

+ © Röhrs Reinhard Staupe ist mit seinem Kinderspiel „Wir sind die Roboter“ für den Preis „Spiel des Jahres“ nominiert. © Röhrs

Hellwege – Man kann es nur gemeinsam gewinnen. Reinhard Staupe und Sohn Linus aus Hellwege sitzen am großen Wohnzimmertisch und haben die bunten, mit Robotern bemalten Spielkarten in ihre Mitte gelegt. In einer kleinen Schachtel daneben liegen einige blaue Holzsteinchen – die Punkte. Kurz gesagt, versuchen sie in diesem Spiel „Wir sind die Roboter“, die innere Geschwindigkeit des Gegenübers richtig einzuschätzen. Je besser das gelingt, desto mehr blaue Holzsteinchen wandern in die Schachtel; und je voller die ist, desto besser schneiden sie gemeinsam ab. „Wir sind die Roboter“ hat Staupe selbst erfunden, das gehört zu seinem Beruf. Mit diesem Spiel ist er einer von drei Nominierten des „Kinderspiels des Jahres“.