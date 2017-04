Eine lebensnahe Übung  

Rotenburger Feuerwehr probt am Gemeindehaus den Ernstfall

+ © Goldstein, Heinz Ein Feuerwehrmann rettet ein Mädchen unverletzt aus dem vermeintlich brennenden Gebäude. Zugführer Bastian Niewandt zeigt ihm, wo die Eltern warten. - Fotos: Goldstein © Goldstein, Heinz

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. „Ich habe wirklich geglaubt, dass es im Gemeindehaus brennt. Das ist verdammt lebensnah, was hier abläuft“, sagt staunend ein Spaziergänger, der am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zufällig das Geschehen am Kirchhof Geschehen beobachtet. Er hatte soeben erfahren, dass es sich um einen Übungseinsatz der Freiwilligen Feuerwehr handelt.