Rat beschließt Ausweitung der Spätbetreuung an der Grundschule Hetzwege

Von: Lars Warnecke

Beschlossene Sache: Die Spätbetreuung an der Grundschule in Hetzwege wird bis 15 Uhr ausgeweitet. © Warnecke

Auftrag erfüllt: Der Gemeinderat Scheeßel hat für die Grundschule in Hetzwege die Weichen gestellt, die dortige Spätbetreuung zeitlich auszuweiten.

Scheeßel/Hetzwege – Die Nachfrage bestimmt das Angebot – auch im Schulbetrieb. Seit Februar gibt es daher in der Grundschulaußenstelle in Hetzwege eine kostenlose Spätbetreuung – unter Leitung des Sofa-Vereins (Sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe) mit Sitz in Achim. Die Offerte wird mit bis zu mehr als 20 Kindern gut angenommen – so gut, dass aus der Elternschaft inzwischen an die Gemeindeverwaltung schon die Bitte herangetragen worden war, die Betreuungszeit verbindlich auf 15 Uhr auszuweiten. Diesen Schritt möchte man im Rathaus auch gerne mitgehen – testweise zumindest. Und auch der Rat unterstützt das Vorhaben, fasste jetzt einstimmig (bei vier Enthaltungen) den Beschluss, die Verwaltung solle alle erforderlichen formalen und organisatorischen Voraussetzungen schaffen. Für lau ist das zusätzliche Angebot natürlich nicht zu haben: Genauere Berechnungen haben ergeben, dass die Gemeinde für zwei pädagogische Fachkräfte, die erforderlich wären, jährlich rund 60 000 Euro hinblättern müsste – für eine Betreuungszeit von 12.30 bis 15 Uhr (montags bis donnerstags) sowie freitags von 12.30 bis 13.30 Uhr.

Eigentlich sollte das neue Reglement an der einzügigen Schule in Hetzwege schon zum 1. Februar 2023 in Kraft treten – daraus wird aber nichts, wie Stefan Behrens, Fachbereichsleiter Schulen, in der Sitzung bekannt gab: „Sofa hat erklärt, dass sie jetzt in die Personalakquise gehen, es so erst im Frühjahr machbar sein wird – das tut dem Beschluss als solchen aber keinen Abbruch.“

Wir ziehen im Sinne der Gleichberechtigung nach.

„Gut und wichtig“ findet SPD-Ratsfrau Olga Kröger die Ausweitung – nur merkte sie auch an, dass vor dem Hintergrund, dass Kinder an der Grundschule Scheeßel erst um 15.45 Uhr aus der Nachmittagsbetreuung abgeholt werden können, der Unmut der dortigen Eltern steigt. Dazu Marsha Weseloh (CDU): „Dass die Außenstelle jetzt eine andere Zeit eingeschrieben bekommt, hat weniger damit zu tun, dass wir es den Scheeßelern nicht gönnen, sondern dass die Hetzweger auch eine Nachmittagsbetreuung erhalten, die sie jahrelang nicht hatten – wir ziehen also im Sinne der Gleichberechtigung nach.“

Woran Marc Ostrowski (SPD) erinnerte, sollten Gespräche mit dem Landeselternrat sowie der Landesbehörde für Schule und Bildung darüber geführt werden, ob und inwiefern es möglich ist, einen Ganztagsbetrieb für Hetzwege mit Landesmitteln zu initiieren. „Gibt es da schon Ergebnisse?“ Wie Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU) betonte, seien dies zwei Paar Schuhe: „In Hetzwege reagieren wir auf die Ergebnisse der Umfrage, was die Eltern sich vorstellen – was die Grundschule Scheeßel dagegen betrifft, finden Gespräche mit der zuständigen Landesbehörde statt, ob dort wieder wie früher eine Abholzeit um 14 Uhr eingerichtet werden kann.“ Aktuell, erklärte sie, seien die Möglichkeiten auf 12.25 und 15.45 Uhr festgesetzt. „Hierzu hat es auch einen Austausch mit der neuen Kultusministerin gegeben, die sich offen zeigt, dass es flexible Abholzeiten geben soll, wie es auch im Koalitionsvertrag steht.“ Anfang 2023 wolle die Gemeinde erneut das Gespräch suchen, um das Thema weiterzuverfolgen. „Es sieht jedenfalls gut aus, dass wir die alte Abholzeit wieder mit aufnehmen werden können.“

Bei der Gelegenheit, plädierte Ostrowski, sollte doch gleich bitteschön mitgeprüft werden, ob sich für die Außenstelle über Landesmittel die gleichen Betreuungsmöglichkeiten einführen ließen wie in Scheeßel – gerade, wenn die Ganztagsschule ohnehin ab 2026 gesetzlich verpflichtend sei. „Es ist ja letztendlich die gleiche Grundschule.“ Wie Weseloh erklärte, trete die Gemeinde für die Hetzweger Schule gerade in eine Vorschussleistung. „Wenn wir Gelder vom Land bekommen, werden wir die natürlich dafür einsetzen – wir müssen abwarten, was das Land dazu zu sagen hat.“