Eine Frage der Dringlichkeit: Sottrumer Gemeinderat beschließt Straßenbauprogramm

Von: Lars Warnecke

Die besten Jahre hat der Belag der Straße Am Friedhof in Sottrum hinter sich. Aufgrund des schlechten Zustandes ist sie in der Priorität auch nach oben gerutscht. © Warnecke

Aus der Straßenzustandserfassung für die Wege der Gemeinde Sottrum wurde eine Rangfolge der zu erneuernden Straßen aufgestellt. Auf die warf jetzt der Rat einen Blick.

Sottrum – Politik und Verwaltung sind sich einig: Straßen, die nicht nur „geflickt“, sondern erneuert werden müssen, gibt es einige in Sottrum. Darum hat die Gemeinde für die Jahre 2024 bis 2035 ein Straßenbauprogramm ausgearbeitet. Darin enthalten ist nach erfolgter Voruntersuchung eine Liste aller sanierungsbedürftigen Asphalt- und Pflasterwege, denen die Kommune als Eigentümerin sich entsprechend der Dringlichkeit annehmen möchte.

Eigentlich eine gute Sache, entsprechend einstimmig sprach sich der Gemeinderat in jüngster Sitzung dafür aus, das von der Verwaltung vorgeschlagene Erneuerungsprogramm in Angriff zu nehmen. Nur war in den politischen Vorberatungen auch noch mal hinterfragt worden, warum es in den Prioritäten eine unterschiedliche Reihenfolge geben soll. Für Klärung sorgte jetzt Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg.

Demnach habe es nach genauerer Betrachtung Verschiebungen in der Priorität gegeben, da für einige Straßen noch weitere Vorarbeiten und auch umfangreichere Vorplanungen vonnöten seien. Als Beispiel nannte der Verwaltungschef den Sottrumer Mittelweg, wo unter anderem noch eine Untersuchung des Regenwasserkanals vorgesehen sei, ebenso die Abstimmung mit den Versorgungsträgern und Anwohnern. „Von daher ist diese Maßnahme erst für 2027 aufgenommen worden, die Umsetzung beginnt aber schon 2024 mit der Planung“, erläuterte er.

Verschoben: Für den Sottrumer Mittelweg sind erst noch diverse Vorarbeiten nötig. © Warnecke, Lars

Ein weiterer Aspekt, der in die Verschiebung ihm zufolge hineinspiele: „Wir wollten auch die Kosten relativ gleichmäßig über die zehn Jahre verteilen, sodass wir nicht in einem Jahr zwei Millionen Euro und im nächsten Jahr nur 100 000 Euro verplanen.“ Auch deshalb habe man sich noch mal den Aufwand für die jeweilige Straße angeschaut und das in der Priorisierungsliste angepasst. „Und wir haben ja immer noch Instandhaltungsmaßnahmen, die ebenfalls berücksichtigt wurden.“ Was die Einzelmaßnahmen betrifft, gelangten diese eh noch später in die politischen Beratungen, um separat über sie abzustimmen.

„So wie ich das verstehe, handelt es sich also heute um einen Grundsatzbeschluss, dass wir so vorgehen wollen“, ergriff Ratsherr Lühr Klee (Grüne) das Wort. Er erinnerte daran, dass im Fachausschuss pro Jahr von einer Million Euro Investitionskosten die Rede gewesen sei, um bis 2035 halbwegs durchzukommen. Aber wie ist der Fahrplan bei der Finanzierung?“, wollte der Stuckenborsteler wissen. Wolle man sich darüber mit oder ohne Straßenausbaubeitragssatzung Gedanken machen? „An dieser Stelle sind wir ja jetzt eigentlich.“

Dem pflichtete Bahrenburg bei. Er verwies auf entsprechende Berechnungsmodelle, die voraussichtlich im nächsten Finanzausschuss vorgelegt werden sollen. „An ihnen wird man sehen, wie sich das Ganze finanziert und welche Konsequenzen es hätte, wenn wir die Beitragssatzung abschaffen würden oder nicht.“