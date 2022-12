Eine echte Powerfrau aus Unterstedt

+ © Schwekendiek Während des Spaziergangs mit Franziska Kettenburg gibt es eine Pause mit Kinderpunsch vor ihren Äckern. © Schwekendiek

Bäuerin Franziska Kettenburg gibt Einblick in ihren Alltag. Neben ihrem Job ist sie auch in der Kommunalpolitik aktiv.

Unterstedt – Die Frau ist ganz offensichtlich ein Multitalent: Franziska Kettenburg (37) hat nach ihrem Fachabitur Speditionskauffrau in Bremen gelernt, dann Betriebswirtschaft studiert, zwei Jahre lang die Landwirtschaftsschule besucht, den elterlichen Hof vor zehn Jahren übernommen (als älteste von vier Töchtern), geheiratet, zwei Kinder bekommen (Vincenz, 7, und Justus, 5) und ist auch noch kommunalpolitisch aktiv.

An einem herrlichen Wintermorgen haben wir uns auf ihrem Hof an der Alten Dorfstraße in Unterstedt verabredet. Ein Gang „durch die Felder“ ist angesagt. Auf Kettenburgs Hof leben zwei Generationen zusammen. Die Eltern sind erst vor Kurzem in ein neues Haus im vorderen Bereich gezogen, auf der alten Hofstelle wohnen Franziska Kettenburg und ihr Mann Tom mit den beiden Kindern. Außerdem seit 30 Jahren noch eine Mitarbeiterin, und in der Spargelsaison noch jede Menge Helfer aus Rumänien.

Nicht nur die Landschaft rings um den Hof sieht an diesem Morgen toll aus. Auch der Hof selbst zeigt sich beeindruckend sauber und aufgeräumt. „Wir arbeiten hier eckig“, nennt das die Hofeigentümerin und will damit genau das beschreiben, was sich dem Reporter als Eindruck geradezu aufdrängt: alles akkurat.

Schweine, Hähnchen, Ackerbau und Biogas

Kettenburgs haben etliche Standbeine: Da ist zunächst die Schweinezucht mit mehr als 1 200 Zuchtsauen, für die vor allem Franziska Kettenburg verantwortlich ist, die „nebenbei“ aber auch noch die gesamte Verwaltung des Hofes („Das geht schon deutlich in die Millionen“) managt. Ehemann Tom ist zuständig für den Ackerbau und die Hähnchenmast mit jeweils 28 000 Tieren im Stall. Vater Friedrich Kettenburg kümmert sich um die große Biogasanlage.

220 Hektar Land bewirtschaften die Kettenburgs. Unterstedt, früher mal vorwiegend ein Bauerndorf, hat heute noch 3,5 landwirtschaftlich betriebene Hofstellen. Landwirtschaft ist ja nicht einfacher geworden, meint die Bäuerin. Mitunter könne man schon zornig werden, wenn man hört, sieht und liest, was Bauern heutzutage an Kritik einstecken müssen. Aber sie wird weitermachen. In ihrem Betrieb achte man sehr auf Tierwohl, und setze Pflanzenschutz und Dünger nur GPS-gestützt ganz gezielt ein. Eine reine Öko-Landwirtschaft käme für sie jedoch nicht in Frage. „Dann bräuchten wir auch sehr viel mehr Fläche und mehr Mitarbeiter. Das würden wir gar nicht schaffen.“ Aber eindeutig steht sie auch zu dem, was und wie es auf ihrem Hof läuft.

+ Für die Biogasanlage läuft in zwei Jahren die Förderung aus – das bereitet der Familie Sorgen. © Schwekendiek, Michael

Meine Begleiterin hat an alles gedacht: Nach einer guten Stunde gibt es aus ihrer mitgebrachten Thermoskanne erst mal einen heißen „Kinderpunsch“. Herrlich! Nebenbei erfahre ich dann, worauf es zum Beispiel bei der Schweinezucht ankommt. Bei ihren Sauen garantieren sie den abnehmenden Bauern, dass deren Ferkel vierzehn Zitzen haben. Das sei heute der Standard. Entsprechend viele Ferkel können geboren werden.

Übrigens: Je steiler die Füße der Sauen sind, desto fruchtbarer seien sie und deshalb besonders begehrt. Wieder was gelernt! Eine gute Zuchtsau könne ein langes und auch durchaus schönes Leben haben. Wer dafür nicht geeignet ist, wird nach 118 Tagen zu Wurst und Schinken. Die Hähnchen würden heute 36 Tage leben, dann seien sie schlachtreif. Aber bis dahin, darauf legten sie Wert, hätten auch sie ein gutes Leben.

Ich bin gerne mit Menschen zusammen, möchte was bewegen und, ehrlich gesagt, bin ich auch nicht so gut im Nein-Sagen.

Ach ja, und dann wäre da noch der Spargel. „Das machen wir noch so obendrauf“, erzählt Franziska Kettenburg. Sechs Hektar mit dem Edelgemüse haben sie. Das allerdings sei während der Erntezeit im Frühjahr auch besonders arbeitsintensiv. Und dann hätten sie noch ihren „Hofladen“. „Der macht einfach Spaß.“ Sie findet, dass ihr Hof gut aufgestellt sei – gerade in der Mischung. Man müsse sich eben einstellen auf eine Sechs- bis Sieben-Tage-Woche. Und überhaupt – man sei heutzutage eben nicht nur Landwirt, Viehzüchter und Ackerbauer, sondern „auch Tierarzt, Mechaniker, Ingenieur und Kaufmann.“

„Nebentätigkeit“ im Ortsrat

Auf unserer Wanderung fallen einige „wilde“ Tiere auf: Mindestens ein Dutzend Rehe kreuzen unsere Wege. Bevor wir die beeindruckenden Stallgebäude und die riesige Biogasanlage erreichen, kommen wir noch auf ihre „Nebentätigkeit“ zu sprechen: Für die CDU ist Kettenburg im Ortsrat vertreten, im Rotenburger Stadtrat und überdies im Kreistag. Schafft sie das auch noch? „Na ja“, meint sie, „mir macht das Freude. Ich bin gerne mit Menschen zusammen, möchte was bewegen und, ehrlich gesagt, bin ich auch nicht so gut im Nein-Sagen.“

Für Orts- und Stadtrat überblickt sie nun schon mehr als eine Wahlperiode. Über den neuen Rotenburger Bürgermeister äußert sie sich sehr positiv. Der würde „viel kontinuierlich abarbeiten“. Auch im Kreishaus, so ihr Eindruck, arbeite man mit dem neuen Landrat sehr „serviceorientiert“. Was sie sich denn wünschen würde? „Schnellere Entscheidungen.“ Übrigens: Gefragt nach Wünschen für ihren Hof fällt ihr tatsächlich nichts ein. Traumjob?! Ganz offensichtlich.

+ Ställe für Hähnchen und Zuchtsauen. © Schwekendiek, Michael

Unser Weg durch die Unterstedter Felder geht dem Ende entgegen. Tatsächlich hat die Frau auch noch Kapazitäten in ihrer kargen Freizeit. Mit Begeisterung sei sie bei den Rotenburger „Leas“, und hin und wieder käme sie auch zum Frauenturnen oder zum Yoga. Eigentlich hatte ich meiner Gesprächspartnerin für diesen Tag vorgeschlagen, mit ihr im Trecker über die Felder zu fahren. Fand sie nicht so toll: „Ich kann nämlich nicht gut Trecker fahren.“ Unglaublich bei dem, was sie sonst alles kann, weiß und tut. So sind wir exakt 9,25 Kilometer gelaufen, und es war für den Chronisten – wieder einmal – spannend, lehrreich und unterhaltsam.