Ortsrat Wittkopbostel will auf Friedhof Gedenkstätte mit Kreuz und zwei Stelen einrichten

Noch bieten die Urnenfelder auf dem Boscheler Friedhof keinen Blickfang. Das soll sich mit einem Sandsteinkreuz, das von zwei Stelen flankiert wird, ändern. © Warnecke

Der Friedhof in Wittkopsbostel soll eine Aufwertung erfahren: Angehörige von Verstorbenen, die anonym oder halb anonym bestattet wurden, bekommen einen Platz zum stillen Gedenken.

Wittkopsbostel – Ein Weg, der direkt auf eine Hecke zuläuft? Nicht gerade gut durchdacht, möchte man meinen – auch wenn es sich nur um einen Nebenweg handelt. Auf dem Friedhof in Wittkopsbostel ist genau diese „Verkehrsführung“ aber der Fall. 2017/18 war es, dass der Ortsrat den kleinen Schotterweg auf der Nordseite anlegen ließ. Rechts davon befindet sich ein Urnengrabfeld für anonyme Bestattungen, sprich: Wo genau der oder die Verstorbene innerhalb des Feldes unter die Erde gekommen ist, weiß einzig nur die Friedhofsverwaltung. Auch einen eigenen Bereich für halbanonyme Urnenbestattungen gibt es – unter Verwendung einer Grabplatte. Für beide Formen bestand bisher kein Ort, an dem die Hinterbliebenen ihren verstorbenen Angehörigen im Stillen gedenken, für sie Blumen, einen Kranz oder kleine Mitbringsel ablegen können. Dabei, erklärte Dirk Lange am Mittwochabend in der Ortsratssitzung, werde der Wunsch nach solch einer Stelle schon seit Jahren an das Gremium herangetragen. „Das möchten wir jetzt versuchen, umzusetzen“, so Boschels Ortsbürgermeister.

Stolze Maße

Und genau da kommt wieder der auf die Hecke zulaufende Weg ins Spiel: „Wir haben schon damals, als er angelegt wurde, gesagt, dass dort etwas Rundes hin soll – wir wussten nur noch nicht, was.“ Ursprünglich sei mal eine Sitzbank angedacht gewesen. Im Zuge der Möglichkeiten, wie man eine Gedenkoption schaffen könne – laut Lange habe sich der Ortsrat dafür auch auf anderen Friedhöfen umgeschaut, habe viel diskutiert und abgewogen – , sei den Verantwortlichen von einem Steinmetz dann aber ein ausrangiertes, knapp 2,10 Meter hohes und rund 60 Zentimer breites Sandsteinkreuz angeboten worden. Das soll nun an Ort und Stelle seinen festen Platz finden. „Wir sind jedenfalls zu der Überzeugung gekommen, dass wir das Kreuz haben wollen.“

Und nicht nur das: Für ein stimmiges Gesamtbild sollen links und recht vom Mal zwei Stelen errichtet werden – keine polierten, sondern der Einheitlichkeit wegen ebenso welche aus Sandstein. „Für die anonym Bestatteten werden wir auf ihnen entsprechende Plaketten anbringen, die den Namen sowie das Geburts- und Todesdatum enthalten“, gab Lange bekannt. Zwecks Realisierung würden mittlerweile auch schon diverse Angebote von Steinmetzen vorliegen. Über die Auftragsvergabe wurde in der Sitzung im nichtöffentlichen Teil befunden.

Besondere Situation

Der Ortsbürgermeister ist überzeugt: „Das Ensemble wird am Ende ganz gut aussehen.“ Er verschwieg aber auch nicht, dass man auf dem Wittkopbosteler Friedhof ein wenig gegen den Trend schwimmen würde: „Wir haben zwar auch bei uns sehr viele Urnenbestattungen, allerdings finden die in überwiegender Anzahl auf den Familienwahlgrabstätten statt.“ Dort seien, seitdem der Friedhof Anfang der 1960er-Jahre angelegt wurde, schon viele Ruhezeiten abgelaufen, sodass Urnen auch dort wieder eingebracht werden könnten. Entsprechend intensiver könnte seiner Ansicht nach auch die Belegung des Urnenfeldes sein, das im Vergleich zur Nachbarortschaft Hetzwege doch recht groß sei. „Aber es liegt eben an der besonderen Situation, dass wir auf den Familienwahlgrabstätten viele freie Möglichkeiten haben.“

Was die Finanzierung des Vorhabens betrifft, kann der Ortsrat durchaus aus dem Vollen schöpfen, stehen ihm dieses Jahr doch Mittel in Höhe von 10 000 Euro zur Verfügung. Beim Friedhofskonto sind es aktuell 4 000 Euro. Vor dem Hintergrund, dass der Jahresabschluss 2022 noch nicht ganz durch sei, bat Lange aber, diese Zahlen noch mit Vorsicht zu betrachten.