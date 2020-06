Ein König für zwei Jahre

Rotenburger Schützen sagen Fest ab / Eventuell größeres Abschießen im Herbst

+ © - Auf das obligatorische Krönungsfoto beim Fest müssen die Schützen in diesem Jahr verzichten. Foto: Goldstein © -

Rotenburg – „Wenn ein Fest vorbei ist, planen wir gedanklich das nächste“, sagt Hans-Hinrich Bruns, Vorsitzender des Rotenburger Schützenkorps. Aber nun ist klar: Auch in der Wümmestadt wird es in diesem Jahr kein Schützenfest geben. Schützenkönig Thorsten Pfeiffer ist damit König für zwei Jahre. „Die Eiche hat er trotzdem gepflanzt“, so Bruns.