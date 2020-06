Ein Inklusionsprojekt von Anfang bis Ende

Rotarier übergeben Mathe-Kisten an die Kooperationsklassen der Lindenschule

Fünf Mathe-Kisten übergeben Renate Purrucker und Torsten Tillner (hinten l.) an die Schulleiter Marc Puschmann (vorne l.) und Karsten Beernink.

von Ann-Christin Beims schließen

Rotenburg – Rotenburg hat zwei Rotary-Clubs und für manche Projekte engagieren sich die Mitglieder gemeinsam. So auch bei den Mathe-Kisten, von denen Projektleiterin Renate Purrucker vom Rotary-Club Rotenburg Wümmeland und Thorsten Tillner, Projekt-Verantwortlicher beim Rotary Club Rotenburg sowie Geschäftsführer der Rotenburger Werke, fünf Stück in der Schule am Grafel übergeben haben.