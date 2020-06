Ein Bodenständiger hebt gerne ab

Sottrum – Kinofilme regelmäßig bereits vor dem offiziellen Start auf der Leinwand zu sehen, ist sicherlich der Traum so mancher Kinofans. „Auf soziale Kontakte wirkt sich das aber nicht unbedingt positiv aus“, sagt Achim Figgen und begründet diese Aussage: „So gut wie jedes Mal musste ich auf die Frage nach einem gemeinsamen Kinobesuch antworten, dass ich den Film schon kenne.“

Zu dieser Zeit studierte der gebürtige Sauerländer in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik und verdiente sich nebenbei Geld mit Filmkritiken, die er für die Kieler Nachrichten, Augsburger Allgemeine, Esslinger Zeitung und andere Zeitungen schrieb. „Ein Kommilitone brachte mich nach einem Rhetorikkurs auf die Idee, meine Hobbys Kinofilme und das Schreiben miteinander zu verbinden“, erinnert sich der heute 51-Jährige, der schon in der Schulzeit Beiträge für die Schülerzeitung lieferte. Dass er zwei Jahrzehnte lang als Redakteur seinen Lebensunterhalt verdienen sollte, ahnte er damals noch nicht. Hintergrund: Nach seinem Studienende sahen die Auftragsbücher bei den Flugzeugbauern eher mager aus, und es erfolgten nur wenige Neueinstellungen. Daher bewarb sich Achim Figgen bei Journalistenschulen und Luftfahrzeitschriften. In München bei „Aero International“ bekam er die Zusage für ein Volontariat, das er als Redakteur abschloss. Trotz guter Verkaufszahlen gab es aber bei den Chefs finanzielle Probleme.

„Entweder hätten wir in München bleiben können mit einem neuen Chef, der uns nicht unbedingt zusagte, oder wir konnten das Angebot von Dietmar Plath annehmen, der damals noch bei Airbus beschäftigt war, mit Aero International nach Otterstedt umzuziehen“, so Achim Figgen. Wir, damit sind er und seine Ehefrau Brigitte Rothfischer, Sprachwissenschaftlerin und damals ebenfalls Redakteurin bei „Aero International“, gemeint. Mit dem Wechsel war 1997 der Umzug nach Sottrum verbunden. In der Wiestegemeinde brachte sich die Familie, zu der die Töchter Jenny (heute 20 Jahre alt) und Caro (18) gehören, in das Dorf- und Vereinsleben ein. So ist Achim Figgen nicht nur seit über zehn Jahren Vorsitzender des Sottrumer Schützenvereins, sondern engagiert sich auch in der Kommunalpolitik, denn er vertritt die CDU im Rat der Wiestegemeinde.

Flugzeuge ließen Figgen auch in der Freizeit nicht los, denn von seinem Wissen und seinen Kontakten profitierten nicht nur die Leser des renommierten Luftfahrtmagazins, sondern es entstanden in der Zeit von 2000 bis 2015 zehn Bücher. Sein Debüt als Buchautor gab er gemeinsam mit Ehefrau Brigitte Rothfischer. „Ich bin vorrangig für die technischen Dinge zuständig“, erzählt Figgen, der verrät, dass er „nie ein guter Deutsch-Aufsatz-Mensch“ war. „Ich hatte mit drei Seiten schon alles gesagt.“ Für die Fotos bei „Transport- und Verkehrsflugzeuge“ konnten die beiden auf Dietmar Plath zählen, einen der bekanntesten Luftfahrtfotografen weltweit. Auch die weiteren Bücher rundete Plath durch seine hervorragenden Fotos ab. „Mir persönlich gefällt das Buch ‚Boeing Verkehrsflugzeuge‘ aus dem Jahr 2006 sehr gut“, sagt der Ingenieur. Bei seiner Recherche konnte er auf ein sehr gut organisiertes Archiv des amerikanischen Flugzeugbauers zurückgreifen. Bei Airbus wird dagegen noch nicht so viel Wert auf die eigene Geschichte gelegt. „Ich habe vielleicht sogar mehr Material über Airbus in meiner Garage als die Firma“, vermutet Figgen. Und weiter: „Wenn man mir bei Airbus garantiert, dass alles archiviert wird, stelle ich es gerne zur Verfügung.“

Die gute Zusammenarbeit mit der Presseabteilung des derzeit größten Flugzeugherstellers der Welt lobt er aber ausdrücklich. Davon profitierte er auch bei dem Buch über die A 380, das sich bisher am besten von allen verkaufte, und dem Airbus Typenbuch, das 2012 entstand. „Da wusste ich, wie es geht“, sagt Figgen. Einen besonderen Stellenwert hat aber für ihn Band zehn der Serie „Was ist was“. „Als der ursprüngliche Autor Rudolf Braunburg verstorben war, kam die Anfrage bei unserem Verlag“, erinnert sich der 51-Jährige. Als großer Fan der Serie, die kindgerecht Wissen vermittelt, ergriff er die Chance, selbst Autor für den Band „Fliegerei und Luftfahrt“ zu sein. Obwohl inzwischen mehrere seiner Bücher nach Abverkauf in überarbeiteter Auflage angeboten werden, kann Figgen nicht vom gezahlten Honorar leben. „Der Aufwand steht nicht im Verhältnis zu den Einnahmen, denn beispielsweise für das Airbus Typenbuch habe ich zwei Jahre benötigt“, erklärt er. Trotzdem hat es sich für ihn gelohnt: „Buchautor zu sein, kann in der Flugzeugbranche ein Türöffner sein.“

20 Jahre im Journalismus waren dann offensichtlich genug, denn 2015 wechselte Achim Figgen Beruf und Branche. Nach einem mehrjährigen Engagement im Speditionsbereich ging es 2018 aber wieder zurück zu Flugzeugen, denn er übernahm die Geschäftsführung des Rotenburger Flugplatzes. Trotz der starken Verbindung zum Fliegen verfügt Achim Figgen nicht über einen Pilotenschein: „Früher hätte ich durch meine schlechten Augen keinen Pilotenschein machen dürfen. Heute haben sich die Vorschriften zwar geändert, aber ich finde es wunderbar, neben dem Piloten sitzen zu dürfen.“

Die Serie

Mit dieser Serie werfen wir einen Blick auf die zahlreichen Autoren im Landkreis Rotenburg. Von wem haben wir schon lange nichts gehört? Wer hat den nächsten Bestseller in Arbeit? Und was machen aufstrebende, Vollzeit- und Hobbyautoren? Wir fragen nach.

Von Antje Holsten-körner