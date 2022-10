„Duale Körper“: Josefine Henning und Lydia Radzuweit im Rotenburger Kunstturm

Von: Andreas Schultz

Intimes und Poetisches: Josefine Henning vor der Collage zum Thema Partnerschaft © Schultz

Josefine Henning und Lydia Radzuweit stellen im Rotenburger Kunstturm aus. Zum Thema „Duale Körper“ wird es multimedial und zwischenmenschlich.

Rotenburg – Beziehung ist Miteinander, Freude, Leid, Abhängigkeit und Intimität – und je nach Ausprägung vieles mehr in verschiedenen Kombinationen. Eine multimediale, künstlerische Erkundungstour des Zwischenmenschlichen halten Josephine Henning und Lydia Radzuweit für Interessierte ab Samstag im Rotenburger Kunstturm bereit. Die beiden Künstlerinnen präsentieren dort ihre gemeinsame Ausstellung „Duale Körper“.

Dass beide zusammen ausstellen, kommt nicht von ungefähr: Die Absolventinnen der Hochschule für Künste im Sozialen hatten sich für den Ottersberger Kunstpreis beworben – Henning ging mit einer Nominierung und Radzuweit als Gewinnerin aus der Auswahl hervor. Das schaffte die Grundlage für die jetzige Ausstellung im Rotenburger Kunstturm.

Gipsabdrücke vom Bauch der vormals schwangeren Lydia Radzuweit geben Einblick in das Zusammenleben der Mutter mit dem noch ungeborenen Kind. © Schultz

Wie komplex Beziehung sein kann, wie früh sie manchmal beginnt, das werden Besucher des Kunstturms bereits beim Betreten des Foyers gewahr: Dort hängen Schalen an den Wänden, deren Inneres mit blauen Farbstreifen gekennzeichnet ist: Die Arbeit von Radzuweit ist während ihrer Schwangerschaft entstanden. Das ungeborene Kind hat geholfen; die blauen Striche sind Spuren der Bewegungen des Nachwuchses im mütterlichen Bauch. „Bei dem Werk geht es um die Gleichzeitigkeit zweier Personen. Die Arbeit schließt an die Schwangerschaftsabbruchdiskussion an, in der es im Grunde zwei Positionen gibt: Entweder steht im Vordergrund, dass der Körper der Mutter gehört oder es geht um das Leben des Babys“, verdeutlicht die 28-Jährige.

Ein paar Etagen weiter oben bietet Henning „Schlüssellochintimität“, wie sie selbst sagt: Im Rahmen einer Collage, die aus Polaroidfotos, Malerei und Poesie besteht, gibt sie Einblicke in ihr Zusammenleben mit dem Lyriker Marlon Bösherz. Sogar Notizen sind zu sehen. Und da sich kaum ein Künstler freiwillig in die Kladde schauen lässt, ist auch das eine Form von Intimität – neben anderen Einblicken, die von der Beziehung zu sehen sind. „Wenn in einem Paar beide Künstler sind, ist gefühlt alles Kunst“, gibt die 29-Jährige schmunzelnd preis. Wer genau hinschaut, wird in der Collage aus offengelegten Intimitäten auch Bezüge zu bekannten Künstlern und Kunstwerken erkennen.

Es geht um Symbiose, um Beziehung zu sich selbst und anderen.

Natürlich spielt auch der Titel der Ausstellung mit dem Thema der Schau: Henning erklärt, der Name sei der Mathematik entlehnt, genauer: der Geometrie. „Duale Körper“ sind ineinander aufgehende Körper, „sie fusionieren. Darum geht es auch bei den gezeigten Beziehungen, um Symbiose, um Beziehung zu sich selbst und anderen“, erläutert Henning. Dabei greifen die Künstlerinnen im Rahmen der Gemeinschaftsprojekte geschickt auf passende Stilmittel zurück. Zum Beispiel Doppelbelichtung bei Fotoserien, in denen die Schaffenden zu sehen sind und optisch verschwimmen, dual sind – und doch eins.

Die Vielschichtigkeit von Beziehungen spiegelt sich auch in weiteren Werken: So geht es zum Beispiel um die Abwesenheit vom Gegenstück in einer Partnerschaft, um die Sterbebegleitung einer Verwandten, die eigene Beziehung zur Arbeit. Welche Dynamiken sich daraus ergeben, fangen Radzuweit und Henning mithilfe vielfältiger Medien ein: unter anderem Zeichnung, Druck, Malerei und Video.

Die Vernissage Die Ausstellungseröffnung beginnt am Samstag, 22. Oktober, um 18.30 Uhr im Kunstturm. Marlon Bösherz führt in die Ausstellung ein. Sie wird bis zum 4. September zu sehen sein, und zwar zu den Öffnungszeiten: samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr.