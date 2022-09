Drei Verletzte bei Unfall auf Bremer Straße in Rotenburg

Von: Johannes Nuß

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verlor in Rotenburg eine junge Autofahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihren Kleinwagen und prallte gegen einen Baum. (Symbolbild) © Malte Christians/dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zum Donnerstag sind in Rotenburg drei Menschen leicht verletzt. Sie mussten alle ins Krankenhaus.

Rotenburg – Drei leichtverletzte Personen, die ins Krankenhaus mussten, sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 1. September 2022, in Rotenburg ereignet hat. Wie die Polizei in einem Bericht an die Presse schreibt, hat sich der Unfall auf der Bremer Straße gegen 1:00 Uhr am Morgen ereignet.

Drei Verletzte bei Unfall auf Bremer Straße in Rotenburg: Frau verliert Kontrolle über Kleinwagen

In den frühen Morgenstunden sei eine 23-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Lupo in Richtung Weicheler Damm unterwegs gewesen, als sie in einer Kurve die Kontrolle über den Kleinwagen verlor. Dabei kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit einem Bau.

Die Fahrerin und zwei Insassen wurden mit leichten Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

