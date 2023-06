Dozentin Elahe Nasiri bringt persische Literatur nach Rotenburg

Von: Tom Gath

Elahe Nasiri, Tochter Sana und Saba Zadimoghaddam in ihrem kleinen Garten: „Wir haben uns daran gewöhnt, in einer ruhigen Stadt zu leben.“ © Gath

Elahe Nasiri hat 15 Jahre persische Literatur in Teheran gelehrt. Nun wagt sie mit ihrer Familie einen Neustart in Rotenburg.

Rotenburg – Als Elahe Nasiri kürzlich rund zwei Dutzend Rotenburgern den Reichtum der persischen Literatur nähergebracht hat, war das in vielerlei Hinsicht ihr erstes Mal: Der erste Vortrag auf der für sie noch ungewohnten deutschen Sprache und ihr erster Auftritt vor „ganz ruhigen und netten Menschen, die sogar viele Fragen gestellt haben“, erinnert sich Nasiri – obwohl die Iranerin 15 Jahre lang an der Teheraner Azad-Universität persische Literatur unterrichtet hatte, eine ungewohnte Erfahrung. Denn dort ging es etwas chaotischer zu als im beschaulichen Rotenburg mit seiner kleinen Volkshochschule, wo ihr Vortrag stattgefunden hat.

Wir hatten Angst um unsere Tochter. Dass sie eines Tages nicht zurückkommt, wenn sie etwas Falsches sagt. Da ist es besser, auszuwandern.

„In Teheran stand ich manchmal vor 50 männlichen Ingenieurstudenten, die meinen Kurs belegen mussten. Das ist nicht ganz einfach“, sagt die 43-Jährige selbstbewusst. Aber auch mit den Studentinnen gab es Probleme, wenn auch von einer anderen Art: Über Politik darf an der islamischen Universität nicht gesprochen werden und gerade junge Frauen würden im heutigen Iran immer mehr Grenzen austesten und sich der theokratischen Unterdrückung im Land widersetzen. Regelmäßig musste sich Nasiri von Studentinnen verabschieden, weil sie sich den strengen Vorschriften der Universitätsleitung nicht beugen wollten.

Staatliche Repression gegen Proteste

Dabei sei ein Verweis von der Uni nur die Spitze des Eisbergs der staatlichen Repression, ergänzt Nasiris Mann Saba Zadimoghaddam: „Für gebildete Menschen ist es in Iran noch halbwegs erträglich, aber für die normale Bevölkerung kann es auch heftiger werden. Wenn die einfachen Leute eingesperrt werden, interessiert das niemanden.“

Die Bilder der letzten Protestwelle gegen das Regime gingen um die Welt. Formal wird der Präsident der islamischen Republik zwar vom Volk gewählt, wer zur Wahl zugelassen wird, entscheidet aber letztlich der Oberste Religionsführer Ali Chamenei mit seiner schiitischen Religionselite. Mittlerweile sind die jüngsten Proteste nach einem harten Durchgreifen der Regierung wieder abgeebbt, seitdem erfasst das Land eine Welle von Hinrichtungen.

Ein Neustart in Rotenburg

Diese Unsicherheit und auch die wirtschaftlich prekäre Lage im Land hat Nasiris Familie dazu bewogen, ihr Heimatland zu verlassen. „Wir hatten Angst um unsere Tochter. Dass sie eines Tages nicht zurückkommt, wenn sie etwas Falsches sagt. Da ist es besser, auszuwandern“, sagt Zadimoghaddam.

Smog in Teheran: ein großes Problem. © Imago / Pacific Press Agency

Nachdem er in Teheran Deutsch gelernt hatte, durfte er vor rund vier Jahren nach Hamburg fliegen, um einen Job zu suchen. Im Rotenburger Diakonieklinikum ist der Medizintechniker schließlich fündig geworden und hält dort nun die Röntgen- und Beatmungsgeräte in Schuss. Vor zwei Jahren konnten dann endlich seine Frau mit der gemeinsamen Tochter Sana nachkommen.

Kleinstadtidylle statt Teheraner Smog

Das große Privileg der legalen Einreise ist der Akademikerfamilie bewusst. Ihr Herkunftsland liegt auf der Fluchtroute von vielen Pakistanern und Afghanen, die sich auf den Weg nach Europa machen und deren Reise häufig in griechischen Internierungslagern – oder noch schlimmer: mit dem Tod im Mittelmeer – endet. „Ich kenne auch eine iranische Familie in Rotenburg, die zu Fuß nach Deutschland gekommen ist und mit ihrer vierjährigen Tochter auf Plastiktüten in einem griechischen Wald schlafen musste. Wir haben Glück gehabt, dass wir diesen Weg nicht gehen mussten“, sagt Zadimoghaddam.

Nun genießt die Familie aus der stickigen Millionenstadt Teheran die deutsche Kleinstadtidylle. Ein Auto für Ausflüge zum Himbeerpflücken, ein eigener kleiner Garten und vor allem: Luft zum Atmen. Tochter Sana legt sich fest: „Es ist viel besser in Rotenburg zu leben und auch die umliegenden Städte gefallen mir gut.“ Nur am Hamburger Hauptbahnhof hat die Elfjährige etwas auszusetzen: „Der Platz davor ist nicht wirklich familienfreundlich.“

Die Tochter unterstützt die Eltern

Die präzise Wortwahl von Sana macht die Eltern sichtlich stolz. Sprachlich hat sie Nasiri und Zadimoghaddam längst überholt. „Mit uns redet sie meist nur Persisch, wahrscheinlich weil wir ihr zu langsam Deutsch sprechen“, merkt Zadimoghaddam an. Die Rolle der Elfjährigen hat sich dadurch gewandelt.

Sie ist nicht mehr einfach nur das Kind in der Familie, sondern hilft nun ihren Eltern bei der Kommunikation. So hat sie Nasiris Vortrag an der Volkshochschule vorher fleißig redigiert und versucht auch beim Gespräch mit der Zeitung, die Grundpfeiler des Zoroastrismus – eine fast 4000 Jahre alte Religion aus dem iranischen Kulturraum – zu übersetzen: „Man soll sich erstens gut verhalten, zweitens gut reden und drittens gut sein.“ Bis es auch ihr zu viel wird mit der altertümlichen Sprache ihrer belesenen Mutter, die nicht mehr viel mit dem modernen Persisch zu tun hat: „Ich verstehe kein Wort, Mama.“

Das Ziel: die Universität

Letztlich führt also kein Weg daran vorbei, dass Nasiri weiter Deutsch lernt. „Natürlich will ich wieder unterrichten“, sagt die Dozentin, die neben persischen Gedichten momentan auch viele deutsche Kinderbücher liest – wegen der einfacheren Sprache. Sie hofft, dass sie irgendwann an der Universität Hamburg lehren kann, dort gibt es einen Iranistik-Studiengang.

Bis sie ihr Wissen um die alte und reiche iranische Kultur wieder an junge Studenten weitergeben kann, klappt es ja vielleicht mit einem weiteren Vortrag in Rotenburg. Tochter Sana freut sich jetzt erst mal auf die Sommerferien: Nach dem anstehenden Besuch in Teheran muss sie noch einige Kuscheltiere nach Rotenburg überführen. Denn die interessieren eine Elfjährige letztlich doch mehr, als Gedichte auf Alt-Persisch oder zoroastrische Lehrsätze.