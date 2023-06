Taufe auf dem Bauernhof: Kirchengemeinde Sottrum zu besonderem Fest ein

Von: Lars Warnecke

Vor hohen Wänden: Constanze Ulbrich (r.), Hilke Bauermeister und Heino Dreyer freuen sich aufs Tauffest am Samstag. © Warnecke, Lars

Ein Tauffest veranstaltet die Kirchengemeinde Sottrum an diesem Samstag – nicht in der St.-Georg-Kirche, sondern auf dem Bauernhof.

Hassendorf – Die Kirche nicht im Dorf lassen, nein, sie ins Dorf bringen – was sich im ersten Moment vielleicht etwas merkwürdig anhören mag, hat in der Sottrumer St.-Georg-Kirchengemeinde gute Tradition. Immer mal wieder verlässt man das Gotteshaus im Wieste-Ort, um im Jahresverlauf Gottesdienste auf den Dörfern zu feiern – etwa an der Stuckenborsteler Mühle. „Das Kirchspiel beschränkt sich ja nicht nur auf Sottrum selbst“, nennt Pastorin Constanze Ulbrich den Grund für die „Außeneinsätze“.

Warum sie mit Hilke Bauermeister, ihrer Kollegin, an diesem Sommertag mit Klaus Dreyer, dem Bürgermeister von Hassendorf, die Köpfe zusammensteckt? Am Samstag soll ab 15 Uhr nach längerer Pause im Ort wieder ein Taufgottesdienst über die Bühne gehen. Dabei bleiben die Verantwortlichen ihrem Konzept, Andachten an doch eher ungewöhnlichen Orten abzuhalten, treu: Eingeladen wird nämlich nicht, wie schon früher geschehen, an die Hassendorfer Tonkuhle, sondern dieses Mal darf eine Doppel-Taufe auf dem Bauernhof stattfinden.

Genauer: In der gar nicht mal so kleinen Scheune von Familie Müller-Stöver an der Worthstraße. Das historische Gemäuer dient neben seiner eigentlichen Bestimmung als Lager für Stroh und landwirtschaftliche Maschinen gelegentlich als Austragungsort kleinerer Dorffestlichkeiten, dort bringen die Kinder des Ortes zu Weihnachten auch stets ein Krippenspiel zur Aufführung – vor immerhin bis zu 300 Zuschauern. Und dort, in der ob ihrer Ausmaße fast schon selbst einer Kirche gleichenden Holz-Halle, sehen sich die beiden Pastorinnen gerade um. Schließlich braucht es für den Taufgottesdienst eine Bühne – da wollen sich Ulbrich und Bauermeister natürlich vorab schon mal ein Bild von den Gegebenheiten machen.

Die beiden Sottrumer Pastorinnen nehmen in der Scheune die räumlichen Gegebenheiten in Augenschein. © Warnecke

Um das Andachts-Feeling perfekt zu machen, bringen sie einen Altar nebst Kerzen und Kreuz mit. Ebenso ein Keyboard für die musikalische Begleitung. Und klar, auch das mobile Taufbecken aus der St.-Georg-Kirche darf dem Anlass entsprechend nicht fehlen. „Frisches Wasser bekommen wir ja hier aus dem Zapfhahn“, bemerkt Ulbrich, die von zwei Täuflingen spricht, beides Kinder aus Sottrum, die durch das Zeremoniell nun in die christliche Gemeinde aufgenommen werden.

Dass es am Ende wieder rund 300 Besucher sein werden, wie zuletzt bei den Hassendorfer Krippenspielen, davon gehen die von zahlreichen Helfern unterstützen Organisatorinnen nicht aus. „Aber natürlich würden wir uns über eine rege Teilnahme freuen, das ganze Dorf ist herzlich willkommen“, betont Hilke Bauermeister. Ausreichend Bierzelt-Bänke, auf denen das Publikum Platz nehmen kann, seien jedenfalls vorhanden, versichert Thorben Müller-Stöver, der Hausherr, dessen Familie neben einer Schweinezucht auch einen Erbeer-Hof betreibt. Er habe jedenfalls nicht zweimal überlegen müssen, seine Scheune als Austragungsort für das Tauffest kostenfrei zur Verfügung zu stellen. „Das machen wir doch sehr gerne!“

Ein Fest, das übrigens ganz bewusst nicht unter freiem Himmel abgehalten wird, sei man so doch bestens vor möglichen Wetterkapriolen geschützt, wie Constanze Ulbrich berichtet. „Ich habe in meinem Leben bestimmt schon 20 Tauffeste gehabt – ein Drittel davon mussten wegen schlechtem Wetter aber wieder abgesagt werden“, erinnert sie sich. Nein, da möchte man doch eher auf Nummer sichergehen. Die Pastorin weiß aus Erfahrung: Familien äußerten oft den Wunsch, die Taufe auf einen Samstag und nicht einen Sonntag stattfinden zu lassen. „Und dem wollten wir auch dieses Mal Rechnung tragen.“

Was den Verantwortlichen noch wichtig ist, zu erwähnen: Um den Durchgangsverkehr auf der Worthstraße nicht zu behindern, bitten sie solche Besucher, die mit dem Auto anreisen, am örtlichen Friedhof zu parken.

Und Klaus Dreyer, der langjährige Bürgermeister in Hassendorf? Der sieht in seinem Amt und dem der beiden Geistlichen sogar eine Parallele: „Pastorinnen und Pastoren haben wie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eine ganz besondere Aufgabe – nämlich eine Verbindung nach oben zu schaffen.“ Man möchte nicht widersprechen