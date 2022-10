Die Wichtel kommen in den Garten des Heimathauses

Von: Guido Menker

Ein Team im Rotenburger Heimathaus plant für die Vorweihnachtszeit. Eine Illumination wird es nicht geben, dafür aber eine Erlebnisreise mit Wichteln.

Rotenburg – Eine Illumination, wie man sie aus den vergangenen Jahren kennt, wird es am Rotenburger Heimathaus in diesem Jahr zur Vorweihnachtszeit nicht geben. Das sagt die Veranstaltungsmanagerin Angelika Pütz. „Das wollen wir so nicht mehr machen – wegen der Energiekrise.“ Und doch plant ein kleines, engagiertes Team ein paar Aktionen, um den Rotenburgern und ihren Gästen eine gute Zeit vor dem Fest zu bescheren. Und dabei spielen Wichtel eine ganz zentrale Rolle.

Wichtel im Bauerngarten

Pütz sitzt zusammen mit dem Heimathaus-Hausmeister Michel Uhlen, der Künstlerin Ragna Reusch, der Gästeführerin Hanna Tamke und Maren Lehtinen am Tisch. Es wirkt ein wenig so, als wollten sie ein Puzzle zusammenlegen, aus dem sich dann ein Bild ergibt. Dieses Bild stellt schließlich den Kern dessen dar, was sich in der Vorweihnachtszeit am Heimathaus abspielen wird. Insbesondere im Bauerngarten. Die Puzzleteile sind kleine Geschichten, die am Ende ein großes Ganzes ergeben. Angelika Pütz schildert etwa, wie sie sich an einem Morgen erst darüber freut, dass jemand ihr einen Tee zum Aufguss bereitgelegt hat, sich dann auf Nachfrage allerdings herausstellt, dass es keiner gewesen sein will.

Michel Uhlen indes baut eines Tages die Tür in einem Miniaturformat nach, die vom Heimathaus zum Bauerngarten führt. Warum? Er habe einen Auftrag. Von wem, ist auch in diesem Fall nicht zu klären. Maren Lehtinen erlebt ebenfalls einen Moment, der Verwunderung auslöst. Auf dem Weg zum Heimathaus entdeckt sie ein eigenartiges, kleines Floß auf der Wümme. Woher kommt es, wem gehört es? Und Hanna Tamke nimmt im Bauerngarten ein eigenartiges Gefühl wahr. „Es ist irgendwie alles etwas anders als sonst.“ Nur eine Erklärung könne es für das alles geben: Wichtel!

Erlebnisreise mit vielen Überraschungen

Maren Lehtinen hat ihre Geschichte aufgeschrieben – und sie ist nun eine wesentliche Grundlage für das, was die Menschen in der Vorweihnachtszeit am Heimathaus erleben dürfen. Man spricht von einer „Erlebnisreise“. Hanna Tamke hat die Geschichte adaptiert und wird sie den Besuchern am 2., 11. und 16. Dezember jeweils von 17 Uhr an im Bauerngarten des Heimathauses präsentieren. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen sei kostenlos, heißt es. Und damit die Wichtel auch sichtbar werden, hat sich die Holzschnitzkünstlerin Ragna Reusch an die Arbeit gemacht. Zwei Figuren sind bereits fertig und werden am Wochenende beim Ahauser Herbst zum ersten Mal zu sehen sein. Insgesamt vier sollen es werden, die dann vor Weihnachten ihren Platz am Rotenburger Heimathaus erhalten.

Man darf sich überraschen lassen

„Man darf sich überraschen lassen“, sagt Angelika Pütz ein wenig geheimnisvoll. Wer die Termine nicht wahrnehmen kann, geht allerdings nicht leer aus. „Wir wollen die Geschichte vertonen, gehen dafür in den nächsten Tagen in ein Tonstudio“, so Pütz. Über QR-Codes können sich die Besucher des Bauerngartens diese dann per Smartphone abrufen und anhören. Der Garten sei ganztätig geöffnet. Hanna Tamke spricht von einem „vorweihnachtlichen Geschenk“ für die Rotenburger.

Dem Team gehe es darum, den Menschen in der Zeit vor dem Fest ein wenig Licht, Wärme und Freude zukommen zu lassen. Etwas Licht sei nämlich dann doch auch eingeplant, aber alles eben eine Nummer kleiner, als es das zuletzt zu Weihnachten gegeben hatte. Die Wichtel kommen also – und man ist sich sicher, auch mit dieser Geschichte die Menschen erreichen zu können.

Büro mit Gartenblick

Das Heimathaus selbst rückt nach der langen Corona-Pause wieder mehr und mehr in den Fokus. Mit den ersten größeren Veranstaltungen in diesem Jahr gehe es wieder in die richtige Richtung. Viele Trauungen, dazu Konzerte und Veranstaltungen wie der Heimat-Genuss sorgten für eine Wiederbelebung des Geländes. Angelika Pütz hat – nach längerer Zeit – auch wieder ihren Schreibtisch im Heimathaus bezogen, nachdem sie für längere Zeit vom Rathaus aus gearbeitet hatte. „So bin ich wieder näher dran, das ist besser“, sagt sie.

Und: Der Schreibtisch ist jetzt unten im Haus, also nicht mehr im Obergeschoss. „Von dort aus kann ich gut beobachten, dass der Bauerngarten immer wieder von den Rotenburgern aufgesucht wird“, freut sie sich. Ein Ort, wie sie ihn sich wünscht. Ein Ort nämlich, an dem Besucher die Seele baumeln lassen und die Atmosphäre nachspüren können. Es gehe dem gesamten Team in diesen Tagen um die leisen Töne. Auch vor Weihnachten. „Das Spektakel um uns herum ist doch schon groß genug.“