Samtgemeinde Bothel sucht neue Schiedsleute

Von: Jens Wieters

Die Schiedsmänner Hermann Möhrmann (l.) und Wilhelm Janssen (r.) beenden demnächst ihre Tätigkeit und darum wartet Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle dringend auf Bewerbungen. © Wieters

Mal ist es der Rasenmäher, mal ein bellender Hund. Oft sind es Streitigkeiten unter Nachbarn, mit denen Hermann Möhrmann und Wilhelm Janssen als Schiedsleute der Samtgemeinde Bothel zu tun haben. Die beiden suchen jetzt Nachfolger.

Bothel – Der Nachbar mäht Rasen und zwar immer genau dann, wenn der Opa nebenan ein Mittagsschläfchen machen will. Dicke Äste von Bäumen des einen Hausbesitzers ein paar Straßen weiter ragen weit in ein fremdes Grundstück hinein und sorgen für Schatten auf der Terrasse seines Nachbarn. Alles Klassiker, die früher und auch heute noch für Streit am Gartenzaun sorgen können.

Und damit die Nachbarn nicht die ohnehin schon stark geforderten Gerichte mit diesen Kleinigkeiten beanspruchen, gibt es die Schiedsleute, die in jeder Kommune zu finden sein müssen. In der Samtgemeinde Bothel sind das Hermann Möhrmann, der seit 15 Jahren ein Stück weit für Gerechtigkeit sorgt, und Wilhelm Janssen, der in den vergangenen fünf Jahren schon einige Nachbarschaftstreitigkeiten erlebt hat.

Das Problem nur: Beide Schiedsmänner werden rund um den Jahreswechsel ihr Amt abgeben. Und darum werden jetzt dringend Bewerber gesucht, die ihre Tätigkeit fortsetzen – wenn es geht, fünf Jahre lang und zwar ehrenamtlich. „Denn Geld gibt es für diesen Job nicht, sondern man muss einfach Spaß am Umgang mit Menschen haben“, erläutert Möhrmann. Eine weitere Voraussetzung sei, sich in die Situation der Menschen hineinzuversetzen, die jeweilige Seite anzuhören, Vermittlungen einzuleiten und den Streithähnen den Leitspruch der Schiedsleute zu vermitteln: „Sich vertragen ist besser als klagen“.

„Ein gutes Stück Lebenserfahrung kann natürlich auch nicht schaden“, berichtet Wilhelm Janssen, der neben all den kleinen und großen Streitigkeiten auch sehr viel Spaß an dem Amt hat und gemeinsam mit Möhrmann schon mal anpackt, um Konflikte pragmatisch zu lösen: „Als es um ausufernde Blumen ging, haben wir einfach die Pflanzkübel ein wenig von der Grundstücksgrenze abgerückt und die Sache war erledigt.“

Aber das sei nicht immer so, betont Janssen, „weil sich die Menschen heute viel öfter streiten als früher“. Vielleicht dadurch bedingt, dass zum Beispiel in neuen Baugebieten ziemlich große Häuser auf ziemlich kleinen Grundstücken stünden. „Bei solch einer räumlichen Nähe kommt es fast zwangsläufig im Alltag zu Konflikten. Wenn wir in Gesprächen vor Ort in einem Tür-und-Angel-Fall keine Lösung finden, treffen wir uns nach einem entsprechenden Antrag zu einem Schlichtungsverfahren im Trauzimmer des Rathauses. Das ist dann schon ein ganz offizieller juristischer Akt“, beschreibt Möhrmann.

Rund zehn Mal pro Jahr sind die beiden entweder gemeinsam oder allein mit diesen Streitigkeiten beschäftigt. „Das entscheiden wir von Fall zu Fall“, so Janssen. Auch wenn sich neue Schiedsleute fänden, müsse man nicht an der strengen Hierarchie Schiedsmann und Stellvertreter festhalten. „Da sind wir ganz flexibel“, sagt Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle, der unter der Nummer 04266 / 9831500 oder auch per E-Mail an samtgemeinde@bothel.de auf entsprechende „formlose“ Bewerbungen hofft. Gibt es die, muss noch der Samtgemeinderat zustimmen, das zuständige Amtsgericht Rotenburg als fachliche Dienstaufsicht sein Einverständnis geben und dann kann es losgehen.

Ins kalte Wasser werden die Bewerber allerdings nicht geworfen, denn Möhrmann und Janssen werden sie noch eine ganze Weile begleiten. Außerdem gibt es verschiedene Seminare, die vom Bund Deutscher Schiedsleute angeboten werden und meistens am Wochenende stattfinden. Dort gibt es das Rüstzeug für das Amt.

„Ach ja“, sagt Möhrmann noch: „Wenn man Schiedsmann oder Schiedsfrau werden will, darf man natürlich nicht vorbestraft sein.“

Schlichtungsverfahren: Einigung ist 30 Jahre gültig Eingeleitet wird ein offizielles Schlichtungsverfahren durch einen Antrag, der die Personalien und den Gegenstand der Streitigkeit enthalten muss. Das Schiedsamt legt einen Termin fest, zu dem beide Parteien erscheinen müssen. Die Schiedsperson versucht, einen Vergleich herbeizuführen. Endet das Schlichtungsverfahren mit einer Vereinbarung, wird diese in einem Protokoll festgehalten und von den Beteiligten unterschrieben. Die Vereinbarung ist damit rechtswirksam, hat 30 Jahre Gültigkeit und kann vollstreckt werden. Dieses unkomplizierte Verfahren hat aufgrund der kurzen Zeiten einen großen Vorteil gegenüber den meisten Prozessen.