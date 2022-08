Die Not ist groß: Ambulante Pflegedienste müssen Patienten ablehnen

Von: Ann-Christin Beims

Menschen in ihrer häuslichen Umgebung zu pflegen, um ihnen größtmögliche Selbstständigkeit zu bewahren, ist die Aufgabe der ambulanten Pflegedienste. Doch die haben es momentan schwer. © Imago Images/Phototek

Der Pflegenotstand ist angekommen. Mit voller Wucht. So beschreibt es Kai Leipnitz, Geschäftsführer des Ambulanten Pflegedienstes Rotenburg. Bereits seit Monaten muss er ständig Anfragen von Patienten ablehnen.

Rotenburg/Unterstedt/Visselhövede – Das Telefon klingelt. Am Apparat ist der Sozialdienst aus dem Diakonieklinikum Rotenburg. Ein Patient, der ambulante Pflege benötigt, soll weitervermittelt werden. Doch Kai Leipnitz, Geschäftsführer des Ambulanten Pflegedienstes Rotenburg mit Sitz in Unter-stedt, verneint bedauernd. Seit Monaten bekommt er ständig Anfragen – die meisten muss er ablehnen. Kein Personal, keine Kapazitäten. „Der Pflegenotstand ist in voller Wucht auch bei uns angekommen. Es brennt an allen Ecken und Enden, aber uns gehen langsam die Löschmittel aus“, sagt er.

Ähnliches spiegeln andere Pflegedienste im Altkreis: Die Diakonie Sozialstation Visselhövede-Bothel sucht auf ihrer Webseite händeringend nach Unterstützung. „Wir haben eine Warteliste, die wir absolut nicht bedienen können“, sagt Geschäftsführer Ralf Goebel. Die Menschen werden älter, der Unterstützungsbedarf steigt – und Personal fehlt. Der Pflegenotstand ist nicht erst seit der Pandemie ein Problem, er hat sich nur verschärft. Seit 2018 verzeichnet Leipnitz eine Dauerbelegung. Gleichzeitig sind seitdem vier Stellen unbesetzt. 2019 und 2020 habe er mehr als 100 Patienten absagen müssen, weil er ihre Versorgung nicht übernehmen kann.

Die Ambulante Seniorenbetreuung und Krankenpflege (ASK) Ottersberg zieht nun die Bremse: Der Pflegedienst stellt seinen Betrieb zum 31. August ein. Was mit den Patienten passiert, ist in Teilen unklar. Anfragen gibt es auch bei Leipnitz. Er möchte versuchen, einen Teil zu übernehmen – obwohl sein Einzugsgebiet nur den Kernort Rotenburg und die Samtgemeinde Sottrum umfasst. „Aber mir fehlt das Personal.“ Leipnitz’ 32 Pflegekräfte versorgen derzeit auf ihren Touren 110 Patienten. Weitere 60 Patienten werden in der Hauswirtschaft versorgt, also bei Reinigung der Wohnung oder Hilfe beim Einkauf.

„Politikversagen“, kommentiert Leipnitz die aktuelle Lage nüchtern. Die Einführung der Bezahlung nach Tarif ab dem 1. September ist nun etwas Gutes, doch Leipnitz schiebt Kritik hinterher. „Keiner macht sich einen Kopf um die Umsetzung.“ Es sei ein wichtiger Vorstoß, das betont er. Eine Wertschätzung, die sonst zu kurz kommt. Doch die Anpassung hat Hürden: Leipnitz musste neue Vergütungsvereinbarungen abschließen – zu einem Zeitpunkt, an dem die Ausführung unausgereift war. Aufwendig und bürokratisch sei der Weg gewesen.

Außerdem musste er alle Patienten informieren – denn die Änderung bedeutet für sie höhere Kosten. Aber nicht in allen Fällen: Pflegedienste wie die Diakonie-Sozialstation zahlen bereits nach Tarif. „Die Mitarbeiterinnen klagen da auch weniger über das Geld als vielmehr über die Rahmenbedingungen“, weiß Goebel.

Sieben Tage die Woche sind Pflegekräfte im Einsatz, unter Corona-Bedingungen noch einmal herausfordernder auch für die eigene Gesundheit durch das Maskentragen. Flexible Wunschdienstpläne sollen Erleichterung schaffen und helfen, den Beruf attraktiver und familienfreundlicher zu gestalten. In der Realität geht das oft nicht. „Wir merken, dass das Personal fehlt. Wenn es eng ist, und das ist es, müssen andere einspringen“, sagt Goebel.

Dass der Beruf durch die Erhöhung attraktiver wird, bezweifelt Leipnitz denn auch. Die Anpassung sei eher eine Anerkennung für die schon arbeitenden Kräfte. Für Goebel wird er in dem Sinne etwas verändern, als dass Privatanbieter nachziehen müssen in der Bezahlung ihrer Angestellten.

Die Personalnot ist und bleibt allerdings weiterhin ein zentrales Thema, sagt auch Lars Wißmann, theologischer Direktor im Diakonieklinikum Rotenburg. Er spricht von einer „dramatischen Lage“, denn können Patienten nicht in eine angemessene Nachsorge, bleiben sie im Krankenhaus. „Dadurch können wir weniger neue Patienten aufnehmen. Es fallen Operationen und Eingriffe weg oder verschieben sich. Lange Wartezeiten sind das Problem.“

Ambulante und stationäre Dienste und Einrichtungen sowie das Krankenhaus „trösten sich gegenseitig am Abgrund“, beschreibt es Anke Holst, Leiterin des Sozialdienstes im Klinikum. Sie habe eine Situation wie derzeit in 30 Berufsjahren noch nicht erlebt.

Corona sorgt nur für zusätzliche Probleme in dem ohnehin angegriffenen System. Das Virus greift „unberechenbar in die Versorgungsstrukturen ein“, sagt Wißmann. Und auch im ambulanten Dienst müssen Covid-Patienten adäquat versorgt werden. Viele Mitarbeiter sind an der Grenze. „Daran denkt keiner“, so Leipnitz.

Dennoch würden politisch Maßnahmen ergriffen, die für weitere Not sorgen. „Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist in einem System, das eh schon unterbesetzt ist, teils schwer zu vermitteln. Dann gehen Leute. Und wenn nur einer fehlt, merkt man das sehr deutlich.“ Die Konsequenzen hätte sich der Gesetzgeber bewusster machen müssen, „wenn er Gefahr läuft, noch mehr Pflegepersonal zu verlieren, wo schon keines ist“, meint der Unterstedter.

Nach wie vor würde Leipnitz den Beruf jedem empfehlen. „Aber die Rahmenbedingungen müssen geändert werden. Damit die Mitarbeiter ihre Arbeit ohne Zeitdruck erledigen können – den wir uns nicht aussuchen“, betont er. Auch Goebel weiß um die positiven Seiten: „Es ist eine tolle Arbeit, man erfährt viel Dankbarkeit.“ Aber: „Pflege funktioniert nur, weil die Leute Ideale haben“, ergänzt Leipnitz. Sie suchen Lösungen, arbeiten auch unbezahlt länger, weil ihnen der Mensch wichtig ist. Für diesen Einsatz gibt es Lob vom Diako: „Wir sind den ambulanten Diensten dankbar für deren Engagement, die kreativen Lösungen in vielen Einzelfällen und die Bereitschaft, oft über Grenzen zu gehen“, sagt Wißmann. Doch lösen Dank und das pandemische Klatschen das Problem nicht.

Unter anderem müssten Möglichkeiten der Weiterbildung vereinfacht werden, so Leipnitz – gerade für Quereinsteiger. Ausländische Pflegekräfte seien auch eine Idee. Doch sie müssen Deutsch sprechen und schreiben können. Die Dokumentation ist ein zentraler Punkt – und daran hapert es. Politisch und gesundheits-ökonomisch müsse sich einiges tun: „Da müssen wir die Verantwortlichen noch besser informieren – über direkte Begegnungen, über Verbände und über Öffentlichkeitsarbeit“, meint Wißmann. Leipnitz ist auf den Herbst gespannt: „Das kostet Geld und Kraft.“ Auch die Patienten. Geht es so weiter wie jetzt, werden viele sich eine ambulante Pflege schlicht nicht mehr leisten können.