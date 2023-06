Die Erinnerung wachhalten: AG am Sottrumer Gymnasium widmet sich dem Schicksal einer jüdischen Familie

Von: Lars Warnecke

Sie haben sich in diesem Schuljahr schon intensiv auf Spurensuche begeben: die Gymnasiasten der Projekt-AG mit Lehrerin Corinna Lammert (hinten Mitte) und Schulleiter Ferdinand Pals. © Warnecke

Die Erinnerung wachhalten an die Lebens- und Leidensgeschichte der jüdischen Familie Moses – das ist das Ziel einer Projekt-AG am Sottrumer Gymnasium.

Sottrum – Rudolf Moses – der Name des jüdischen Metzgers, der einst in Sottrum lebte und den Gräueltaten des Nationalsozialismus zum Opfer viel, mag heute nur noch den wenigsten bekannt sein. 1941 war es, dass Moses, damals Ende 50, sein Haus an der Großen Straße verlassen musste und im Zug nach Minsk deportiert wurde. Von dort ist er nicht wieder heimgekehrt. „Wenn man über die Verhältnisse im Getto und die Methoden der Vernichtung im Umfeld Bescheid weiß, ist klar, dass er dort ermordet wurde“, sagt Corinna Lammert, Lehrerin für Deutsch und Geschichte am Gymnasium Sottrum.

Sie hat sich in den letzten Wochen und Monaten intensiv mit dem Schicksal von Rudolf Moses, der nach jüdischem Ritual schlachtete und seine Waren, in dem Fall koscheres Fleisch, an jüdisches Klientel in Hamburg verkaufte, befasst. Und nicht nur die Pädagogin: Seit diesem Schuljahr gibt es am Gymnasium, das sich selbst seit 2018 „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ nennen darf, eine Projekt-AG, die sich darum bemüht, die Erinnerung an die einstmals hoch angesehene Familie Moses im Wieste-Ort wachzuhalten. Zu der zählte auch Albert, der Cousin.

Der führte gegenüber, am Standort des heutiges Aldis, seine eigene Schlachterei, konnte vor den Nazis mit seiner Frau Ida und den Zwillingstöchtern Ilse und Inge 1939 in die USA fliehen. Dort lebte er bis zu seinem Tod 1956 in New York. Rudolf aber, er war alleinstehend, blieb in „seinem“ Sottrum, in dem er so verwurzelt war, in dem er in der Feuerwehr mitwirkte oder im Gesangsverein – bis zum bitteren Schluss.

Das frühere Wohnhaus von Rudolf Moses ist verschwunden – kommt an seine Stelle ein zentraler Containerplatz? © Warnecke, Lars

Es sind ihre Biografien, für die die Oberstufenschüler des elften und zwölften Jahrgangs fleißig recherchiert haben – in der Schule wie auch von zu Hause aus. Die Spurensuche führte die Jugendlichen über diverse Datenbanken, über Publikationen in Büchern, Einträgen in der Gemeindechronik bis hin zu einem live geführten Interview mit dem Sottrumer Urgestein Hans-Richard Buthmann, der selbst noch Freunde kannte, die wiederum die Familie kannten.

Ein im Gesamtkontext wichtiger Zeitzeuge, wie sich herausstellen sollte. „Er wusste sehr viel zu berichten, was man später, wenn er nicht mehr lebt, an die Schülerschaft herantragen kann“, sagt Schülerin Hanna Schnau. Alle Quellen wurden und werden sorgsam zusammengetragen – so ergibt sich nach und nach das ganze Bild eines Schicksals, von dem die Schüler selbst vor Aufnahme ihrer AG-Arbeit herzlich wenig wussten, wie sie sagen.

Die Aufmerksamkeit im historisch-sensiblen Bereich stärken, direkt vor Ort – das ist das klar formulierte Ziel der Gymnasiasten. „Und dafür, dass es eine höhere historische Sensibilisierung gibt, trägt diese AG neben anderen Initiativen, die sich um die Geschichts- und Erinnerungskultur in Bezug auf die Familie Moses bemühen, tatsächlich zu bei“, ist Schulleiter Ferdinand Pals überzeugt. So würde sich unter anderem auch der Heimatverein um das Thema kümmern.

Dass man der Familie gerne öffentlich gedenken möchte, stand von Anfang an außer Frage – nur in welcher Form, darüber diskutierten die Schüler intensiv. Am Ende, nach dem Abwägen mehrerer Möglichkeiten, stand für die Beteiligten fest: Stolpersteine, wie es sie in Sottrum noch nicht gibt, wohl aber in der Region, sollen her und im Umfeld der früheren Wohn- und Wirkstätten von Rudolf und Albert Moses in den Gehweg eingelassen werden. Ein entsprechender Antrag ist schon genehmigt, im Februar kommenden Jahres werden fünf Steine mit den Erinnerungsinsignien verlegt, so auch die der geflohenen Familie des Cousins. „Wir finden es gut, in der Ortsmitte ein sichtbares Zeichen zu haben, dass diese Familie ihren Platz in der Sottrumer Gesellschaft hatte“, meint Schülerin Nike Heitmann. „Und diesen Platz wollen wir ihr zurückgeben.“

Zeitzeugnis: Die Passagierliste für das Schiff, mit dem Albert Moses mit seiner Familie in die USA flüchtete. © Warnecke, Lars

Mit der Verlegung alleine soll es aber nicht schon getan sein, will das Gymnasium doch für die Steine die Patenschaft übernehmen, was auch die regelmäßige Pflege später über weitere Generationen mit einschließen würde.

So weit, so gut, so unstrittig. Was die AG-Mitglieder eigenem Bekunden nach aber neuerdings Sorge bereitet: Anstelle des früheren Wohnhauses von Rudolf Moses, das zuletzt schon länger leergestanden hatte und erst vor wenigen Wochen abgerissen worden war, denkt die Gemeinde darüber nach, das Grundstück als zentralen, gut einsehbaren Wertstoffcontainerplatz weiter zu nutzen.

Für Heitmann, wie auch ihre Mitstreiter, hätte eine solche Nutzung aber mehr als nur einen faden Beigeschmack. „Es ist gar nicht schlimm, dass das Haus jetzt weg ist, dafür gibt es ja jetzt die Stolpersteine – aber die Vorstellung, dass daneben Müllcontainer stehen und die Menschen mit ihrem Abfall über den Stein gehen, ist wirklich nicht schön – das ist entwürdigend!“, findet die junge Frau deutliche Worte.

Stattdessen, darin sind sich alle AG-Mitglieder einig, wäre eine Grünfläche mit Bank erstrebenswert, „wo man sich hinsetzen und nachdenken kann, was man auf dem Stolperstein gelesen hat.“ Eine politische Entscheidung, was mit dem Grundstück an der Großen Straße passieren soll, steht noch aus. Die Gymnasiasten, die sich vorstellen können, als Folgeprojekt auch eine öffentliche Ausstellung rund um die jüdische Familie Moses zusammenzustellen, hoffen zumindest, dass ihre Einwände von den Entscheidungsträgern gehört werden.

Übrigens: Erst kürzlich haben die emsigen „Geschichtsbewahrer“ einen vermeintlichen Verwandten der Familie Moses ausfindig gemacht, der in den USA lebt, und an ihn einen Brief geschrieben. „Wir haben ihn kontaktiert, um zu klären, ob das stimmt, was wir herausgefunden haben und ob er Interesse hätte, mit uns zu sprechen“, berichtet Corinna Lammert. Eine Antwort aus Übersee steht noch aus.