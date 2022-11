Diakonissen-Mutterhaus weiht Schülerwohnheim in Rotenburg ein

Von: Andreas Schultz

Nach zwei Jahren Bauzeit steht das zwei Gebäude umfassende Schülerwohnheim am Therkornsberg in Rotenburg. Beiname: „Fritzi“ – liebevolle Verkürzung von Friederike Fliedner, historische Figur der Diakonie. © Schultz

Nach zwei Jahren Bauzeit ist es fertig: Das Schülerwohnheim des Diakonissen-Mutterhauses in Rotenburg. Zur Einweihung spricht Vorstand Matthias Richter über die Ausstattung der beiden Gebäude und ihre Bedeutung für die Nachwuchsgewinnung.

Rotenburg – Wohnen für 355 Euro Warmmiete – inklusive schnellem Wlan und ein paar Stunden im Monat Zugriff auf ein Auto: Als Schüler kann man in der Nähe seines Ausbildungsbetriebs sicherlich schlechtere Bedingungen vorfinden, als sie das Diakonissen-Mutterhaus für Auszubildende vorhält. „Man muss sich abheben“, macht Matthias Richter zur Eröffnung des Schülerwohnheims am Therkornsberg deutlich.

Was der Vorstand des evangelisch-lutherischen Diakonissen-Mutterhauses Rotenburg meint: Die 90 frisch entstandenen, kleinen Einzelappartements stellen einen Zugfaktor dar, wenn es darum geht, potenzielle Erzieher, Heilerziehungspfleger sowie Gesundheits- und Krankenpfleger nach Rotenburg zu holen. Sie sollen in der Wümmestadt ihre Ausbildung absolvieren – natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass im Anschluss auch möglichst viele der Absolventen vor Ort bleiben. „Abheben“ kann man sich vor Ort dadurch, dass ein derartiges Wohnangebot für Auszubildende nicht unbedingt branchenüblich ist, wie Richter bestätigt. Die Rotenburger Werke gingen ähnlich vor – „ansonsten ist mir sowas nicht bekannt“.

Schlüsselübergabe mit Pastorin Amelie Lißner, PGN-Geschäftsführer Nils Neumann (M.) und Mutterhaus-Vorstand Matthias Richter. © Schultz, Andreas

Also bietet das Diakonissen-Mutterhaus in Kooperation mit anderen Rotenburger Einrichtungen vergleichsweise günstiges Wohnen für Auszubildende an: Je nach Wohnung können sie sich auf 20 bis 30 Quadratmetern im Rahmen der Möglichkeiten ausbreiten. Die Einheiten in den beiden nach Standard KfW 45 errichteten Gebäuden verfügen über je eine Kochnische und ein kleines Badezimmer. Die Größe der Zimmer war, wie viele andere Angelegenheiten der Ausgestaltung, „Abwägungssache – wir haben uns überlegt, was junge Leute brauchen und wie wir gleichzeitig die Mieten gering halten können“, erläutert Richter. So haben die Planer beispielsweise auf einen Fahrstuhl verzichtet – wer jung und vital ist, sollte es doch auch ohne in den ersten und zweiten Stock schaffen können, so der Gedanke. Aber auch für Menschen mit Einschränkungen ist Platz: Zwei barrierearme Appartements geben im Erdgeschoss Möglichkeit, auch mit dem Rollstuhl alles zu erreichen.

Blick in eines der Appartements: Das Bett steht schon zum Beziehen durch künftige Bewohner bereit, die Kochnische ist installiert. © Schultz, Andreas

Zu den weiteren Vorteilen gehört eine Paketstation direkt auf dem Gelände – „ich habe mir sagen lassen, junge Menschen bestellen viel“, kommentiert Richter das schmunzelnd während seiner Rede zur Einweihungsfeier. Der Nachhaltigkeitsgedanke stand im Vordergrund, als es ums Thema Mobilität ging: Zwar verfügen die Gebäude über Parkplätze, „aber nicht jeder junge Mensch braucht auch ein Auto“, sagt der Vorstand. Daher hat man sich mit einem Carsharing-Anbieter zusammengesetzt und Ladestationen auf dem Gelände installiert. In der Miete ist bereits ein Mobilitätsbeitrag enthalten, der den Bewohnern jeden Monat drei Stunden Nutzung der dort geparkten Autos freistellt. Aber auch Anwohner des Viertels können die Vehikel kostenpflichtig nutzen.

Gekostet hat das gesamte Bauprojekt mit dem Beinamen „Fritzi“ ungefähr 7,4 Millionen Euro – inklusive Ausstattung. „Da haben wir eine Menge Geld in die Hand genommen“, sagt Richter. Der Spitzname ist angelehnt an die historische Figur Friederike Wilhelmine Fliedner, die durch ihre gemeinsame Tätigkeit in der Diakonie mit ihrem Ehemann Pfarrer Theodor Fliedner zu Bekanntheit gelangt ist. Diese laut Richter „liebevolle Zuspitzung“ und Verkürzung stellt eine Würdigung der 1842 verstorbenen Frau dar: „Sie war eine starke Frau, ohne sie wäre die Diakonie nicht, was sie heute ist“, macht er deutlich.

Auch wenn der Vorstand schon bei der Schlüsselübergabe das symbolische Metall aus den Händen von PGN-Geschäftsführer Nils Neumann erhalten und Pastorin Amely Lißner den Segen gesprochen hat: Noch ist zum Ende der zwei Jahre Bauzeit nicht alles fertig. Das hintere Haus kann ab dem 1. Dezember bezogen werden, letzte Arbeiten stehen noch an. So soll unter anderem auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage entstehen. Nun hoffen alle Beteiligten, dass es viele neue Bewohner der Einrichtung so halten, wie Lißner es bei ihrer geistlichen Ansprache zur Einweihung mit den Worten von Christophe Zehendner auf den Punkt brachte: „Der Frieden wohnt in diesen Mauern. Ich trete ein und mache Rast. Von mir aus könnt es ewig dauern. Ich bin so gern bei euch zu Gast“.