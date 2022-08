90 Jahre Freudenthal-Denkmal in Fintel: Heimatverein lädt zum Festakt

Von: Lars Warnecke

Teilen

Freudenthal-Kenner Hans-Joachim Schmidt neben dem kleinen Denkmal auf dem Heimathausgelände – das steht beim Festakt nicht im Mittelpunkt, sondern jener Stein an der Freudenthalstraße. © Warnecke

Fast auf den Tag genau 90 Jahre ist es her, dass Mitglieder des Deutsch-Hannoverschen Vereins in Fintel das monumentale Freudenthal-Denkmal einweihten. Das nimmt der örtliche Heimatverein zum Anlass für einen Festakt. Auch eine Ausstellung des Heidedichters wird eröffnet.

Fintel – „Ik glööv, ik bin en Stück von di, Wi höört tosammen beide, Wat hüng süs so mien Hart an di, Du Dörp in stille Heide.“ So steht es geschrieben auf einer Kupferplatte, die den gewaltigen Findling nahe der Ruschwede ziert – und das fast auf den Tag genau seit 90 Jahren. Am 21. August 1932 war es, dass Mitglieder des Deutsch-Hannoverschen Vereins das Denkmal höchstfeierlich einweihten. Sie alle kamen aus Fintel und würdigten damit posthum jenen Heidedichter, aus dessen Feder die eingangs erwähnten Zeilen entsprungen sind: Friedrich Freudenthal (1849-1929).

Noch heute erinnert in Fintel vieles an den berühmten Sohn der Gemeinde: So trägt etwa eine Straße seinen Namen, wie auch die Grundschule. Und eben dieses berühmte Denkmal übt offenbar auch auf Kriminelle eine gewisse Anziehungskraft aus. Denn, wie Hans-Joachim Schmidt vom örtlichen Heimatverein zu berichten weiß: „Erst vor wenigen Tagen hat jemand versucht, die Platte mit einem Schraubenzieher abzumontieren.“ Dies sei dem oder den Unbekannten allerdings nicht gelungen – zum Glück. Denn ein Festakt für ein Ehrenmal, das nicht vollständig, darüber hinaus auch noch beschädigt ist, „das wäre der Sache überhaupt nicht würdig gewesen“, betont der 84-Jährige.

Eben eine solche Feierstunde soll am Sonntagnachmittag anlässlich des 90. „Geburtstages“ stattfinden (siehe Kasten). Und Schmidt, beim Heimatverein Archivar und Kulturbeauftragte in einer Person, ist es selbst ein großes Anliegen, das Lebenswerk „seines“ Freudenthals damit einmal mehr zu würdigen. Was ihn an dem Dichter und Schriftsteller persönlich so fasziniert? „Wir verdanken ihm zahlreiche platt- und hochdeutsche Geschichten sowie Gedichte, die uns Einblick in das frühere dörfliche Leben geben“, sagt der ohnehin an Historischem interessierte Finteler, der erst 1976 in den Ort gezogen war. Was ihn damals bei seiner Ankunft betroffen gemacht habe: Freudenthal war beinahe komplett aus dem kollektiven Gedächtnis der Einwohner verschwunden. „Man hat sich einfach nicht mehr für ihn interessiert, also habe ich mich reingekniet und ihn aus der Versenkung geholt.“

In diesem Waffenrock zog der Dichter in den Krieg. © Warnecke, Lars

Und das unter anderem mit zig Freudenthal-Ausstellungen, die Schmidt im Laufe der vergangenen Jahrzehnte im Finteler Heimathaus auf die Beine gestellt hat. „Die sind immer sehr stark besucht worden und waren bisher auch die Einzigen, die überhaupt über ihn gemacht worden sind“, berichtet Schmidt. Klar, dass ihm dafür von den Freudenthal-Nachkommen Leihgaben zugesteckt worden sind. Der Archivar, der auch Mitglied in der Soltauer Freudenthal-Gesellschaft ist, erinnert sich: „Ich hatte freie Hand – alles, was ich an Dokumenten und Fotos in die Hände bekam, habe ich fotokopiert.“ Abzüge seien ihm schließlich genauso lieb wie die Originale.

Nun waren die Werkschauen in der Vergangenheit nie von unbegrenzter Lebensdauer – das soll sich ab sofort ändern: Im Obergeschoss des Heimathauses hat der Verein eine Dauerausstellung eingerichtet, die im Anschluss an den kleinen Festakt am Sonntag eingeweiht werden soll. Eine Besichtigung vorab macht jedenfalls schon reichlich Eindruck: Neben 23 Freudenthal-Büchern – alles Erstausgaben – finden sich 16 Bilder aus seinem Leben, dazu eine Handvoll Urkunden sowie mehrere Gegenstände aus dem Nachlass. „Das habe ich alles im Laufe der Zeit im Auftrag des Heimatvereins gesammelt“, so Schmidt. Was sofort ins Auge fällt: In einer gläsernen Vitrine ist ein Waffenrock ausgestellt. „Genau den trug Freudenthal als 17-Jähriger Infanterist in der Schlacht von Langenzalza“, erläutert er. „Er war ja in die Hannoversche Armee eingetreten.“

Man merkt, zu jedem Objekt kann der Archivar eine Hintergrundgeschichte erzählen. So auch zu der originalen Haubitze, die einst den Kopf des Dichters schmückte. „Er war ja ebenso Mitbegründer der Feuerwehr Fintel.“ Auch Gewehre aus damaligen Kriegszeiten finden sich in dem Mini-Museum – alles Exponate aus dem einstigen Wohnhaus des Tausendsassas, als dieses leergeräumt wurde. Und wen wundert es: Heute steht das Gebäude – genau – an der Freudenthalstraße.

Auch das monumentale Denkmal hat an dieser Straße seinen Platz gefunden – vor neun Jahrzehnten. Was auffällt: Der Platz drumherum sieht wieder richtig schön gepflegt aus. Die Finteler Landjugend hat sich in den vergangenen Tagen mächtig ins Zeug gelegt – und ganz neben die alten, in die Jahre gekommenen Sitzbänke gegen zwei neue ausgetauscht. Somit dürfte den bevorstehenden Feierlichkeiten nichts mehr im Wege stehen. „Jeder ist herzlich willkommen, daran teilzunehmen“, lädt Schmidt ein.

Mit Liedern, Butterkuchen und warmen Worten 90 Jahre Freudenthal-Denkmal in Fintel – das möchte der Heimatverein mit einem öffentlichen Festakt zelebrieren. Beginn ist morgen um 15 Uhr auf dem Gelände an der Freudenthalstraße. Die Begrüßung hält Fintels Bürgermeister Claus Aselmann, darüber hinaus steht ein Liedvortrag vom Männergesangverein „Frohsinn“ auf dem Programm – die Mitglieder singen alle Strophen des Liedes „Dat Dörp in stiller Heide“. Auch Karin Thorey, die 1. Vorsitzende der Freudenthal-Gesellschaft, wird zu den Gästen sprechen. Anschließend, um 16 Uhr, reicht der Heimatverein Kaffee und Butterkuchen im Heimathaus. Außerdem wird die Freudenthal-Ausstellung offiziell eröffnet. Diese ist, wie auch die an gleicher Stelle laufende Werkschau der Künstlerin Ute von der Wehl, ist immer dienstags und sonnabends von 15 bis 18 Uhr zu besichtigen.