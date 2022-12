Der Touristikverband Rotenburg gibt Winter-Freizeittipps

Von: Ann-Christin Beims

Die Ferienzeit hat angefangen und für viele Arbeitnehmer stehen ebenfalls ein paar freie Tage auf dem Programm. Die kann man auch hier in der Region bestens mit Aktivitäten füllen, sagt Tourow-Geschäftsführer Udo Fischer.

Rotenburg – Wer glaubt, dass im Landkreis Rotenburg in den Wintermonaten nichts los ist, der irrt gewaltig. Es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu unternehmen, sagt Udo Fischer, Geschäftsführer des Touristikverbandes Landkreis Rotenburg (Tourow) – egal ob als Familie, allein unterwegs oder mit Freunden. „Es gibt genug zu tun und viele historische Plätze zu entdecken“, erklärt er, während er im neuen „nordwärts“-Magazin blättert, in dem wieder viele Ausflugstipps vermerkt sind. „Die Menschen können ihre Heimat noch einmal neu entdecken“, empfiehlt Fischer.

Es ist eine Jahreszeit, die entschleunigt. Das bekommt der Tourow in vielen Rückmeldungen zu hören. Vor allem von Städtern, die die Ruhe im Kreis genießen. Eine Möglichkeit ist es, an den kommenden Tagen auf einem der 24 Nordpfade eine Wanderung zu starten oder sich mit dem Fahrrad auf eine Tour durch die Region zu begeben. „Das ist zu dieser Jahreszeit komplett anders“, sagt Fischer. „Man hat viel Weite, und es ist vielleicht etwas trist auf der einen Seite, man sieht aber auch zum Beispiel Tiere viel besser.“ Teils sind unter anderem noch Kraniche zu beobachten. Auch mit Kindern sei es toll, auf diese Weise die Natur zu entdecken.

Aber auch Spaziergänge oder Wanderungen an anderen Orten im Landkreis seien empfehlenswert – weg vom Fernseher, warm einpacken und raus an die frische Luft. „Es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung“, sagt der Tourow-Geschäftsführer. Fischer nennt beispielsweise Deepen im Südkreis sowie Ober Ochtenhausen oder Godenstedt im Nordkreis als sehenswerte Ziele. Teilweise seien Hofcafés geöffnet, da sollten sich Interessierte vorher erkundigen, rät Fischer.

Auch die historische Wassermühle Sittensen aus dem 16. Jahrhundert, in der sich für die Bewahrung und Vermittlung der Geschichte der Börde im Allgemeinen sowie der des Handwerks in der Region im Speziellen eingesetzt wird, oder der Landpark Lauenbrück mit den Tiergehegen und Ruheoasen seien sehenswerte Ausflugsziele für Klein und Groß. „Das ganze Gelände wirkt anders, wenn die Blätter von den Bäumen gefallen sind“, berichtet Fischer aus dem Landpark.

Wer sich aber bei den kühleren Temperaturen und dem derzeit nassen Wetter lieber drinnen aufhält, hat auch diverse Möglichkeiten. Hier eine Auswahl:

Museumsbesuche

Im Kreis gibt es mehrere Museen, die rund um die Feiertage geöffnet sind. Scheeßel beispielsweise lockt auf dem Meyerhof mit seiner Blaudruck-Ausstellung, auf die seit einiger Zeit auch extra Schilder an der Autobahn hinweisen. Seit 1975 wird im Blaudruckspeicher nach alter Handwerkskunst mit Model, Papp und Indigo gedruckt und gefärbt. Insgesamt gibt es derzeit mehr als 1 200 Modeln aus den verschiedenen Zeitepochen. Es ist eine Chance, die eigene Kultur und Geschichte noch einmal neu kennenzulernen, meint Fischer.

Das Königin-Christinen-Haus in Zeven vereint sowohl Historie als auch moderne Kunst. Fischer nennt die Galerie mit dem Kempowski-Zimmer. „Ein Schriftsteller aus der Region, der in der deutschen Sprache vieles bewegt hat.“

Etwas schwerere Kost ist da ein Besuch im Lager Sandbostel. „Aber es ist eine tolle Ausstellung“, sagt Fischer. Die Gedenkstätte ist allerdings erst ab dem 3. Januar wieder für Besucher geöffnet.

Escape-Spiele

Im Klostergut Burg Sittensen ebenso wie im Kliemannsland kommen Rätselfreunde auf ihre Kosten: Dort können sie das Geheimnis eines „Escape Rooms“ lösen. In Sittensen geschieht das virtuell. Alleine oder auch als Gruppe lösen Teilnehmer „Das Geheimnis von Burg Sittensen“. Ein Teil der Historie ist Grundlage für den virtuellen Spielraum geworden.

Im Kliemannsland sind die maximal fünf Teilnehmer direkt vor Ort und müssen es schaffen, innerhalb einer Stunde den kaputten „Hau den Lukas“ zu reparieren, um sich zu befreien. „Es ist ein wenig anders als die typischen Rätsel, teilweise auf dem Außengelände“, so Fischer. Dass manche einen Besuch nach den dubiosen Maskengeschäften von Fynn Kliemann ablehnen, ist Fischer bewusst. Der hat mittlerweile seinen Posten als Geschäftsführer aufgegeben. „Er hat Bockmist gebaut. Aber das hat nichts mit dem Team zu tun, das da weiter zusammengeblieben ist. Wir waren mehrmals in diesem Jahr da und es ist Wahnsinn, was da für eine Gemeinschaft ist.“ Viele junge, kreative Köpfe seien vor Ort und gestalten das Kliemannsland wesentlich offener als früher. „Es ist ein Spielplatz der Entdeckungen für Erwachsene, sehr spannend.“

Für die Jüngsten

Wer einen Platz sucht, an dem sich die Kinder in den Weihnachtsferien austoben können, denen empfiehlt Fischer unter anderem einen Besuch im Rotenburger Hallenspielplatz „Kito“. Dieser ist zwar an den Feiertagen geschlossen, an den anderen Tagen aber geöffnet.

Kino und Theater

Wer einen Film auf der großen Leinwand sehen möchte, muss gar nicht so weit fahren: Mitten im Landkreis befindet sich das Central Theater in Zeven, das noch mit einem Kino-Charme wie früher seine Besucher anlockt, merkt Fischer an. Gemütliche Sesselreihen, an denen noch kleine Lampen befestigt sind. Hier sind allerdings erst ab Januar wieder Vorstellungen – ausgenommen ein Film am 28. Dezember auf Plattdeutsch mit hochdeutschen Untertiteln.

Das Theater Metronom in Hütthof andererseits hat auch ein Programm für die Zeit „zwischen den Jahren“ auf die Beine gestellt. Das Metronom ist seit Kurzem auch mit einer eigenen „nordwärts“-Story auf der Seite des Tourow vertreten, verrät Fischer. Weitere Informationen zu den Stücken gibt es auf der Internetseite des Theaters.