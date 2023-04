Rotenburger Bürgerbus: „Wie eine große Familie“

Von: Heinz Goldstein

Die Bürgerbus-Damen Regina Windler (v.l.), Sabine Vahldieck und Karin Inselmann suchen weitere Fahrerinnen. © Goldstein

Der Rotenburger Bürgerbusteam braucht Verstärkung. Die „Bürgerbus-Girls“ berichten von den schönen Seiten des Ehrenamts.

Rotenburg – Seit mehr als zehn Jahren rollt der Rotenburger Bürgerbus durch die Kreisstadt. 39 ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer sind montags bis samstags unterwegs, um Fahrgäste in der Kreisstadt zu befördern – zehn Damen und 29 Herren. Bei der Jahreshauptversammlung im Ratssaal des Rathauses haben Karin Inselmann, Regina Windler und Sabine Vahldieck berichtet, warum sie als „Bürgerbus-Girls“ ehrenamtlich hinter dem Steuer sitzen. „Bürgerbusfahren ist mehr als nur innerstädtische Personenbeförderung. Das ist wesentlich mehr“, sind sich die Damen einig.

„Ich bin vor zehn Jahren zufällig auf den Bürgerbus-Verein in Rotenburg gestoßen. Damals habe ich meine Berufstätigkeit beendet und einen sinnvollen Ausgleich für meine neue Freizeit gesucht, die auch Spaß machen sollte“, sagt Inselmann. Sie wollte sich aber zeitlich nicht fest binden. Da hat das Bürgerbus-Konzept der individuellen Festlegung von Fahrzeiten am Lenkrad ideal in ihre Vorstellungen gepasst.

Menschen mit Behinderung sind besonders auf den Bürgerbus angewiesen

„Wir sind im Bürgerbus-Verein wie eine große Familie. Obwohl hier die unterschiedlichsten Menschen vieler Altersgruppen, vom Bürgermeister bis hin zum Bürgergeldempfänger unabhängig von Geschlecht und Kultur, mit der gleichen Motivation zusammentreffen, nämlich ehrenamtlich zu helfen, herrscht ein angenehmes harmonisches Klima unter uns. Auf der anderen Seite befördern wir Menschen, die uns mit Herz und Seele entgegenkommen.“

Das erlebe sie täglich, besonders die Dankbarkeit von Menschen mit Behinderungen, die auf den Nahverkehr angewiesen sind. Der Bürgerbus lasse sich dabei leicht fahren. Inselmann: „Ich fühlte mich schon nach der ersten Probefahrt hinter dem Steuer wohl. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir weitere Frauen in unseren Reihen begrüßen können.“

Ähnlich ist der Beginn der Tätigkeit beim Bürgerbus-Verein auch bei Regina Windler gewesen. „Als ich Rentnerin wurde, wollte ich nicht die Hände in den Schoß legen und hatte mich im Vorfeld schon mal über den Bürgerbus schlau gemacht. Nach dem Gesundheitscheck und der Fahrerlaubnis zur Personenbeförderung habe ich mich ab Dezember 2021 als ehrenamtliche Fahrerin einsetzen lassen.“ Sie habe wahnsinnig viel Freude beim Linien-Fahrservice in der Kreisstadt.

Mischung aus Jung und Alt

Sabine Vahldieck ist seit sechs Jahren dabei und möchte den ehrenamtlichen Job nicht mehr missen, zumal der Bus auch aus ihrer Sicht sehr einfach zu fahren ist. „Die Mischung aus Jung und Alt bei den Fahrgästen, dazu harmonische Atmosphäre im Bus empfinde ich als sehr angenehm“, so die Rentnerin. Es wäre schön, wenn sich weitere Frauen für dieses Ehrenamt entscheiden würden, hofft sie auf weitere Bewerberinnen. „Es ist ein gutes Gefühl, von der Allgemeinheit gebraucht zu werden.“

Die drei Busfahrerinnen heben hervor, dass sie viele angenehme Gespräche mit den Nutzern des Busses führen. „Wir sind gute Zuhörer, besonders wenn ältere Leute jemanden brauchen, um etwas loszuwerden, was sie bedrückt. Das ist eben mehr als nur Personenbeförderung bei uns“, betonen sie. Die „Bürgerbus-Girls“ haben zwischenmenschlich so viele schöne und berührende Dinge während des Fahrdienstes erlebt, die die Richtigkeit ihrer Entscheidung bekräftigt hätten.

Damit bei den beiden angebotenen City-Linien alles rund läuft, ist eine verlässliche Organisation nötig. Das übernimmt der Vereinsvorstand, dem weiter Gebhardt Cordes vorsteht. Bald wird ein neuer Bürgerbus als „RoBBy2“ den Fuhrpark bereichern. Dafür wird der Vorgänger verkauft. Mit mittlerweile mehr als 160 000 beförderten Fahrgästen steht der Rotenburger Bürgerbus niedersachsenweit an zweiter Stelle dieser Arbeit. Das Bürgerbus-Team ist unter 04261/4140635 oder info@buergerbus-row.de erreichbar.