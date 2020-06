Der Kandidat

Mit 32 Jahren blickt Marco Prietz auf eine große Aufgabe an der Spitze einer Verwaltung mit mehr als 1 000 Mitarbeitern: Der Bremervörder CDU-Politiker will Landrat werden.

Marco Prietz will im kommenden Jahr Landrat werden. Das hatte der Bremervörder Kreisverwaltungsrat schon im Januar öffentlich verkündet, nun hat ihn die Kreis-CDU auch zu ihrem Kandidaten gemacht. Andere Bewerber für die Nachfolge von Hermann Luttmann, der das Amt nach dann 15 Jahren abgibt, haben sich bislang nicht gemeldet – weder in der CDU noch von anderen Parteien im Kreisgebiet.

Rotenburg/Bremervörde – Am Montagabend haben sich CDU-Kreisvorstand und Kreistagsfraktion einstimmig für Marco Prietz als Landratskandidaten ausgesprochen. Er soll im Herbst 2021 auf Hermann Luttmann (CDU) folgen, der im Herbst angekündigt hatte, nicht wieder antreten zu wollen. Die Nominierung erfolgt auf einer Versammlung der CDU-Parteimitglieder am 11. September. Der 32-jährige Prietz ist derzeit Fraktionschef der CDU im Kreistag und im Bremervörder Stadtrat, beruflich leitet er das Amt für Kreisentwicklung im Osterholzer Kreishaus.

Glückwunsch zur Nominierung. Warum wollen Sie Landrat werden?

Vielen Dank, aber die Nominierung folgt noch auf einer Versammlung, zu der alle 1 700 CDU-Mitglieder eingeladen werden. Da wir in Corona-Zeiten nicht sicher wissen, wann diese sein wird, ist es eine tolle Motivation, dass sich die CDU-Kreistagsabgeordneten und der Parteivorstand am Montag geschlossen hinter meiner Kandidatur versammelt haben. Als Landrat möchte ich einen Beitrag für einen lebenswerten, modernen und bürgerfreundlichen Landkreis leisten. Viele Herausforderungen erfordern neue Ansätze, eine offene Haltung und die Bereitschaft, sich dafür langfristig zu engagieren. An der Spitze des Kreishauses jeden Tag für unseren Heimatkreis zu arbeiten, ist eine großartige Perspektive und Motivation.

Ist der Landratsposten Plan B? Vor drei Jahren sind Sie mit der Kandidatur für das CDU-Landtagsmandat gescheitert.

Im Amt des Landrates werden politische Aufgaben und die Leitung einer großen Verwaltung zusammengeführt. Mit jeweils mehr als zehn Jahren Erfahrung in einer benachbarten Kreisverwaltung und der hiesigen Kommunalpolitik bringe ich die Interessen und Fähigkeiten mit, um mich dieser Aufgabe zu stellen. Aus der Entscheidung Hermann Luttmanns im letzten Herbst, nicht wieder anzutreten, hat sich für mich eine Chance ergeben, wie man sie nur einmal im Leben bekommt.

Sind Sie nicht zu jung fürs Amt?

Ich begegne der Kandidatur mit großem Respekt. Der Landrat repräsentiert einen Landkreis mit 57 Gemeinden. Er trägt Verantwortung für über 1 000 Mitarbeiter sowie einen Kreishaushalt von über 300 Millionen Euro pro Jahr. Die Entscheidung für eine Kandidatur habe ich mir daher sehr sorgfältig überlegt und bin fest davon überzeugt, den Anforderungen gewachsen zu sein. Dass ich aus heutiger Sicht einer der jüngsten Landräte Deutschlands wäre, sehe ich ausdrücklich als Chance. Zum einen kann ich als junger Familienvater vielleicht auch eine andere Perspektive in die Arbeit einbringen. Zum anderen kann ich langfristige Veränderungen anstoßen.

Was wollen Sie anders machen als Hermann Luttmann?

Jeder Mensch bringt seine ganz eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten ein. Ich bin 30 Jahre jünger als Hermann Luttmann. Insofern stehe ich natürlich für einen Generationswechsel im Kreishaus. Meine Generation ist wie selbstverständlich mit dem Einsatz digitaler Medien aufgewachsen. In meinen beiden Studiengängen stand die Organisation einer modernen und bürgerfreundlichen Verwaltung im Mittelpunkt. Als Führungskraft sehe ich es als meine Aufgabe an, die Mitarbeiter zu motivieren und zu inspirieren, und ihnen Orientierung an einem klaren Leitbild zu geben: dem Leitbild einer serviceorientierten Kreisverwaltung.

Was muss sich denn konkret im Kreis und in der Kreisverwaltung ändern?

43 Jahre nach der Kreisgebietsreform wünsche ich mir, dass wir im Landkreis zu einem neuen gemeinschaftlichen Selbstverständnis kommen. Mit dem Denken in Nord-, Süd- und Mitte-Kategorien muss endlich Schluss sein. Wir sind der starke Landkreis zwischen den Metropolen Hamburg und Bremen. Wenn wir das Kirchturmdenken überwinden und mit dem Blick fürs große Ganze zusammenarbeiten, werden alle Teile des Landkreises davon profitieren. Unsere Kreisverwaltung ist sehr leistungsstark, dennoch können wir in Sachen Kommunikation und Serviceorientierung noch besser werden. Ich bin beispielsweise dafür, dass der Landkreis auch die sozialen Medien aktiv nutzt, um Informationen zu geben und Rückmeldungen zu erhalten. Auch zeigen Diskussionen etwa um die Ausweisung der Naturschutzgebiete an Wümme und Oste, wie wichtig es ist, Großprojekte zukünftig noch aktiver und breiter zu begleiten. Ebenfalls hege ich Sympathien für den Ansatz, den Bürgern für wichtige Dienstleistungen Servicegarantien zu geben, wonach gewisse Bearbeitungs- und Wartungszeiten nicht überschritten werden sollen. Ich möchte die Themen Kommunikation und Bürgernähe zur Chefsache machen.

Welche Folgen wird die Coronakrise für den Landkreis haben?

Der vorübergehende Lockdown und die große Verunsicherung bei Konsumenten und Unternehmen führen nahezu überall zu wirtschaftlichen Einbußen. Besonders schlimm ist die Lage in der Gastronomie. Die vielen Hilfspakete von Bund und Land sind eine gute Überbrückung, können jedoch keine dauerhafte Lösung sein, weil der Staat sich nicht unbegrenzt verschulden kann. Die Auswirkungen auf die öffentlichen Kassen werden wir auch im Landkreis massiv spüren. Deshalb hoffe ich auf eine möglichst rasche Erholung der Wirtschaft. Wir können als Landkreis unseren Beitrag leisten, indem wir unsere geplanten Investitionen unverändert umsetzen und dem Handwerk keine Aufträge entziehen. Gott sei Dank wurden bei uns im Landkreis bislang nur wenige Menschen ernsthaft krank. Viele Eltern betreuen aber seit Monaten ihre Kinder zuhause und schultern eine Doppelbelastung aus Homeoffice und Heimunterricht. Viele ältere Menschen und erkrankte Personen konnten in Pflegeheimen und Krankenhäusern lange keinen oder wenig Besuch empfangen. Bei allen Diskussionen über Wirtschaft und Finanzen darf diese menschliche Dimension nicht vergessen werden.

Der Erste Kreisrat Torsten Lühring galt ebenfalls als Kandidat für die Luttmann-Nachfolge, hat aber mit ihrem „Outing“ im Januar abgewunken. Bleibt er nach der anstehenden Wahl 2022 ihr zweiter Mann im Kreishaus?

Im Vorfeld der Landratswahl möchte ich mit den Menschen darüber sprechen, welche Erwartungen sie an den Landkreis haben und über Lösungen für anstehende Themen diskutieren. Im Herbst 2021 werbe ich dann um das Vertrauen der Wähler für eine moderne und bürgerfreundliche Kreisverwaltung. Darauf konzentriere ich mich und nicht auf Personalfragen, die anschließend zu klären sind. Dass Torsten Lühring im Kreistag parteiübergreifend Anerkennung genießt, ist bekannt.

Werden Sie der Kandidat aller Parteien im Kreistag? Oder wen erwarten Sie als Gegenkandidaten?

Ich habe FDP, WFB, SPD und Bündnis 90/Die Grünen jeweils ein Gesprächsangebot unterbreitet und werbe auch dort um Unterstützung meiner Kandidatur. Der Kreistag hat in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach parteiübergreifend zusammengearbeitet. Gerade in Krisenzeiten sollte Parteienstreit hinten anstehen. Deshalb freue ich mich, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen. Am Ende entscheidet aber jede Partei für sich, wen sie unterstützen möchte.

Politische Arbeit steht aber auch noch an bis zur Wahl im kommenden Jahr. Was wollen Sie als CDU-Fraktionschef bis dahin noch anschieben?

Entscheidend wird sein, wie hart die Coronakrise wirtschaftlich und finanziell den Landkreis und seine Kommunen trifft. Ich werde mich persönlich bei den kommenden Haushaltsberatungen dafür einsetzen, dass wir unsere zum Teil lange geplanten Investitionen, zum Beispiel in Kreisschulen, Straßen und den Breitbandausbau, auch tatsächlich realisieren. Dass Bund und Land für die Kommunen finanzielle Hilfen in Aussicht stellen, ist eine wichtige Unterstützung. Die Menschen erwarten, dass die Politik auf allen Ebenen ihren Job macht. In der jetzigen Krise umso mehr.

„Junger wie erfahrener Verwaltungsexperte und Kommunalpolitiker“

„Mit Marco Prietz stellt sich ein junger wie erfahrener Verwaltungsexperte und Kommunalpolitiker für dieses wichtige Amt zur Verfügung“, teilt der CDU-Kreisvorsitzende Marco Mohrmann mit. Gegen Mohrmann hatte Prietz 2017 das Rennen und die Landtagskandidatur in der Partei verloren. Nun lobt ihn der Kreisvorsitzende: „Er weiß um die Herausforderungen und kann Menschen zusammen bringen.“ Ein junger Landrat an der Spitze der Kreisverwaltung sei eine besondere Chance, langfristige Projekte und Veränderungsprozesse anzugehen und zum Erfolg zu führen.