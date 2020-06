Der Hügel in der Ahe muss weg

Rotenburg – Es wird zu eng auf dem Vorplatz des Schulgebäudes der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rotenburg in der Ahe: Der Hügel muss weg. Schon in den nächsten Tagen werden Bagger anrollen und die Erde abräumen, damit für den Mensa-Neubau gleich nebenan mehr Platz ist. Das hat Stadtplaner Clemens Bumann berichtet.

So manch ein Kind in dem Wohngebiet wird es ärgern, wenn der kleine Rodelhügel im Winter nicht mehr verfügbar ist, hieß es am Dienstagabend im Ausschuss für Planung und Hochbau, als Bumann davon berichtete. Doch sollte es irgendwann wieder schneien, finde sich im Ahewald sicherlich eine Alternative. Die Installation „Klangstrahlen“ des Mulmshorner Künstlers Ortwin Musall – eine Stimmgabel aus Fichtenholz, einst gestiftet von der Stimmbande Bothel – , die bislang als markantes Wahrzeichen auf dem Hügel steht, soll auf dem Schulgelände einen neuen Platz finden. Wo genau, sei allerdings noch nicht entschieden, so Bumann.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass neben den fest eingeplanten Kosten für die Umbau- und Neubauarbeiten des zweiten IGS-Standortes mit den neuen Trakten und der Mensa Millionensummen auf die Stadt für notwendige Fassaden-, Dach- und Brandschutzarbeiten anfallen werden: 200 000 Euro kurzfristig, 2,4 Millionen Euro in den Folgejahren. Zudem ist die Aula, der Lucia-Schäfer-Saal, bei Veranstaltungen wie Konzerten nur noch für 200 Besucher zugelassen. mk