Der DRK-Kreisverband Rotenburg wird 75 Jahre alt

Von: Holger Heitmann

Viele DRK-Einsatzgebiete: Sven Wunderlich vom Kreisverband Rotenburg passt bei einer Veranstaltung am Weichelsee auf. © Privat

Party nein, Präsentieren ja - so beschreibt DRK-Geschäftsführer Volker Harling, wie der Kreisverband den anstehenden Jahrestag feiern will.

Rotenburg – Die Geschichte des Kreisverbands Rotenburg vom Deutschen Roten Kreuz gilt nicht unbedingt als Erfolgsgeschichte. Das sagt Volker Harling, der DRK-Geschäftsführer in Rotenburg, mit entwaffnender Ehrlichkeit. Das 75-jährige Bestehen seines Kreisverbands soll daher auch nicht glanzvoll gefeiert werden. „Aber wir präsentieren uns, denn wir haben Hilfsangebote, und die sollen sichtbar sein.“

1948 wurde das DRK für den damaligen Landkreis Rotenburg gegründet, am Samstag, 16. September, ab 10 Uhr zeigen sich die DRK-Kräfte mit anderen „Blaulichteinheiten“, wie Harling sagt, auf dem Neuen Markt. THW und Polizei bringen Fahrzeuge mit, das Jugendrotkreuz bietet unter anderem ein Verbandwettwickeln an. Auf die zehn Jugendlichen der DRK-Nachwuchsorganisation in Rotenburg ist Harling stolz, die sei innerhalb der vergangenen zwei Jahre wiederbelebt worden. „Wir haben einen guten Zulauf junger Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und sich mit dem Altkreis Rotenburg identifizieren.“

Die beiden unterschiedlichen DRK-Kreisverbände Rotenburg und Bremervörde haben die Fusion der beiden Altkreise im Jahr 1977 überlebt. Rotenburg ist der kleinere von beiden, denn nachdem es vor mehr als 20 Jahren Unregelmäßigkeiten gegeben hatte, ging unter anderem der Rettungsdienst an die Bremervörder. Heute werden nur noch 20 Prozent der Räume im DRK-Haus an der Rotenburger Brauerstraße vom Kreisverband Rotenburg genutzt. Außer Harling, der vor 14 Monaten als Geschäftsführer zum DRK kam, gibt es drei hauptamtliche Kräfte in der Verwaltung und einen hauptamtlich Tätigen als Erste-Hilfe-Ausbilder, ein zweiter wird derzeit gesucht. Hinzu kommen 520-Euro-Kräfte und vor allem die Ehrenamtler.

Wer ans DRK denkt, denke zuerst an Rettungsdienst und Blutspenden, meint Harling. Doch der Rettungsdienst ist eben beim Kreisverband Bremervörde angesiedelt, die Blutspendeaktionen veranstalten die Ortsvereine mit dem Blutspendedienst Niedersachsen (NSTOB). Grundsätzlich könnten aber auch die Ortsverbände nicht mehr so viel selbst erledigen. Die dort Engagierten hätten einen hohen Altersschnitt, und Engagement hängt auf der lokalen Ebene nunmal an einzelnen Leuten.

Volker Harling, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Rotenburg, ist seit 14 Monaten im Amt. © heitmann

Aber auch der Kreisverband leiste viel, vom Hausnotruf, über Essen auf Rädern, Sanitätsdienste auf Festivals wie zuletzt auf dem Ferdinands Feld. Und auch für den Katastrophenfall sei man in Bereitschaft und einer der Ansprechpartner des Landkreises, neben Johannitern und ASB, die im Alltag auch auf manchen Gebieten Konkurrenten sind.

Etwa 90 Personen aus dem Altkreis Rotenburg nehmen den DRK-Hausnotruf in Anspruch, heißt: Sie können in kleineren bis mittleren Notfällen eine Telefonnummer wählen, die dann Hilfe vermittelt, vom Nachbarn bis zum Hausarzt. Die Anrufe gehen aber nicht in Rotenburg ein, sondern bei einer Zentrale in Walsrode. Der hiesige Kreisverband nimmt nur die Anmeldungen für den Hausnotruf entgegen. Und beim Essen auf Rädern sind die 520-Euro-Kräfte auch nicht mit Kochen beschäftigt, sondern haben ausschließlich die Aufgabe, das Essen zu rund 50 Menschen in Rotenburg und umzu zu bringen.

Immerhin, solche Bereiche, vor allem auch das Corona-Testzentrum des Rotenburger Kreisverbands, das immer noch geöffnet ist, bringen Einnahmen, die laut Harling für Verwaltungsaufgaben und für Investitionen benötigt werden, etwa in Werbung. Der Geschäftsführer hat die Website auf Vordermann gebracht, diese sieht nun moderner aus, und Suchmaschinennutzer finden über sie schneller die DRK-Leistungen und -Angebote.

Aber auch im realen Leben müsse das DRK sichtbarer werden, meint Harling, daher freue er sich über die DRK-Kleidershops der Ortsvereine in Rotenburg und Scheeßel und hofft, dass auch in Sottrum einer öffnen wird. Ein neues Angebot in Rotenburg sind die Kleinen Hilfen für Menschen, die etwas Unterstützung im Alltag benötigen, etwa beim Einkaufen oder Saubermachen. Das können Familien oder ältere Leute sein. Das Projekt sei auch schon gestartet. Die DRK-Helfer müssen aber erst eine Schulung besuchen, die es im direkten Umkreis nicht gebe, ehe das DRK für ihre Hilfsleistungen Zuschüsse durch die Krankenkassen erhalten kann. Bis dahin müssen diejenigen, die die Hilfen in Anspruch nehmen, oder deren Angehörige die Leistungen voll bezahlen.

Im Heidekreis, der in den 70er-Jahren eine ähnliche Fusionsgeschichte erlebt hat wie der Kreis Rotenburg, gibt es ebenfalls noch zwei Kreisverbände, einen Zusammenschluss mit Soltau lehnte Fallingbostel im April nach eigener Aussage „aufgrund unüberbrückbarer Differenzen“ ab. Ob es im Kreis Rotenburg sinnvoll sei, zwei verschiedene Kreisverbände beizubehalten und wie der kleine Kreisverband Rotenburg bestehen könne, diese Fragen würden sich in den nächsten Jahren stellen, sagt Harling.

Er hofft, dass sich sein Kreisverband stärker über die Stadt Rotenburg, die ja auch noch einen eigenen Ortsverein habe, hinaus präsentieren kann. „Wir sind noch da, und wir sind bunt.“