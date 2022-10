Mit einfachen Mitteln: Heike Noll aus Scheeßel kümmert sich um Igel in ihrem Garten

Von: Lars Warnecke

Hilfe für die stacheligen Gesellen: Heike Noll zeigt auf die Igelhöhle, die sie mit einfachen Mitteln angefertigt hat. Was nicht zu sehen ist: In ihr macht es sich ein Mitglied der Igelfamilie gerade gemütlich. © Warnecke

Im Garten von Heike Noll herrscht munteres Treiben. Eine Igelfamilie hat die Scheeßelerin zu Gast. Der widmet sie derzeit ihre ganze Aufmerksamkeit.

Scheeßel – Auf dem Terrassenboden von Heike Noll stehen zwei Schälchen – eines mit Katzenfutter gefüllt, das andere mit Wasser. Unter dem Gartentisch befindet sich ein Karton mit einer Öffnung. Den hat die Scheeßelerin mit Herbstlaub präpariert. Für welchen Zweck? Gegenwärtig erfreut sich Noll an einer vierköpfigen Igelfamilie, die „zu jeder Tag- und Nachtzeit in mein kleines Gärtchen zum Essen kommt“, berichtet die 78-Jährige.

Zum ersten Mal seien die Stachelritter – sie spricht von drei unterschiedlich großen Jungtieren – vor einigen Tagen mit ihrer Mutter aufgetaucht. „Den einen oder anderen Igel hatte ich schon früher bei mir zu Gast – aber diesen Herbst liefen die dauernd bei mir herum, bis an die Tür heran“, berichtet Noll, der es besonders der Kleinste im Bunde angetan hat. „Das arme Kerlchen habe ich mir mal mit einem Lederhandschuh gegriffen, auf meiner Küchenwaage gewogen und gesehen, dass es nur 200 Gramm leicht ist.“ Viel zu wenig, weiß die Seniorin. Denn, wie sie nach ausgiebiger Internetrecherche herausgefunden hat: „Ein Igel muss sich mindestens 500 Gramm angefuttert haben, bevor er in den Winterschlaf gehen kann.“ Dieses Gewicht habe immerhin noch eines der andern beiden Jungtiere auf die Waage gebracht, „das andere erfüllte mit 300 Gramm nun auch nicht gerade den Voraussetzungen“.

Tatsächlich sind in diesen Wochen zahlreiche kleine, unterernährte Igel unterwegs, von denen viele sicherlich den Winter nicht überstehen werden. Allgemeinhin wird dafür der trockene Sommer verantwortlich gemacht. Der hat den Stacheltieren die Futtersuche nämlich erschwert, weil sich die Insekten wegen der Dürre rar gemacht haben.

Die © kamera hat die Seniorin stets zur Hand.

Insekten, und zwar in getrockneter Form, enthält in ganz kleinen Mengen auch das spezielle Igelfutter, das Heike Noll sich inzwischen zugelegt hat. Wie sie aber nach einem Telefonat mit der Wildtierpflegestation in Verden in Erfahrung gebracht hat, sei das gar nicht gut für die Tiere. „Man sagte mir, das Futter enthalte unter anderem auch Erdnüsse – und die könnten Igel nicht verwerten.“ Stattdessen kaufe sie nun ordentlich trockenes Katzenfutter, was für die Stachelritter viel nahrhafter und bekömmlicher sei. Überhaupt habe sie von der Station wertvolle Tipps erhalten. „Die meinten, ich solle die Lütten ruhig weiterfüttern – wegen der warmen Temperaturen könne man nicht damit rechnen, dass sie noch vor Januar in den Winterschlaf gehen.“ Bis dahin, ist die Scheeßelerin überzeugt, werde sie es mit ihrer Hilfe noch ganz sicher schaffen, den Nachwuchs auf sein Idealgewicht zu bringen.

Um die Igel unterscheiden zu können, habe sie die Tiere anfangs noch mit ein wenig rotem Nagellack markiert. Davon habe sie mittlerweile aber wieder Abstand genommen. Warum? „Den Farbton könnten Beutegreifer mit Blut verwechseln und sie so annehmen lassen, es könnte sich um ein verletztes Tier handeln.“

Bleibt abschließend die Frage nach der Herkunft der süßen Besucher. Noll kann nur eine Vermutung anstellen: „Nebenan befindet sich ein recht verwildertes Grundstück mit vielen Büschen – ich nehme an, da kommen die her.“