Rotenburger Motorradfans: Mit dem Oldtimer in den Orient

Von: Heinz Goldstein

Nico Lehmann (v.l.), Gunther Lengen und Mitko aus Bremen, der sich dem Duo spontan angeschlossen hat. © Privat

Die Rotenburger Nico Lehmann und Gunther Lengen kehren von einer dreiwöchigen Rallye zurück. Durch 14 Länder sind sie bis nach Georgien gefahren. Pannen konnten sie nicht aufhalten, dafür aber eine Infektion.

Rotenburg – Ein Biker-Duo aus der Kreisstadt fährt leidenschaftlich gerne Touren mit betagten Krafträdern. Als Team „Sons of Hoddehü“ sind Gunther Lengen (36) und Nico Lehmann (35) von einer dreiwöchigen Balkan-Orient-Rallye mit ihren Oldtimern nach Rotenburg zurückgekehrt.

„Am Ende hatte ich 12 000 Kilometer mehr auf dem Tacho“, sagt Lehmann. „Leider musste ich die Tour krankheitsbedingt noch vor dem Ziel abbrechen“, bedauert Lengen sein frühzeitiges Ausscheiden. Beide blicken auf das Abenteuer zurück, nachdem sie sich erst einmal von den Strapazen erholt haben. Im Gespräch mit unserer Zeitung über die Tour durch 15 südosteuropäische Staaten wie Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Türkei, Georgien, Griechenland, Mazedonien, Albanien, Montenegro, Kroatien, Bosnien-Herzegowina bis zum Ziel in Istrien, schildern sie ihre Eindrücke. „Ein echtes Abenteuer“, sagt Lehmann, dem die Freude der bestandenen Herausforderung anzusehen ist.

Hitze und Pannen führen zu Problemen

Im Gegensatz zur Nordkap-Rallye im vergangenen Jahr hatten beide mit einer Vielzahl von Problemen zu kämpfen. Dabei habe ihnen zudem die Hitze sehr zu schaffen gemacht, obwohl sie sich entsprechende Kleidung besorgt hatten. Auch die langen Schlangen an den Grenzabfertigungen seien nervig gewesen. „Leider hat mich eine Infektion eine Woche vor Erreichen des Ziels erwischt. In Georgiens Hauptstadt Tiflis musste ich aufgeben und mit dem Flugzeug am 30. Juli die vorzeitige Rückreise antreten“, schildert Lengen den Abbruch.

Geschlafen haben die Rotenburger im und vorm Zelt, in großen Städten aber auch in Hotels. © Privat

Beide Rotenburger Motorrad-Narren hatten ihre 1000er BMW Motorräder Baujahr 1985 für die Tour gut vorbereitet und den Maschinen zudem einen auffälligen schwarz-weißen Rallye-Look verpasst. „Beim Start in Dresden hat sich der Biker Mitko aus Bremen zufällig zu uns gesellt und schon war aus dem Duo ein Trio geworden.“ Nach dem Empfang des Bordbuchs ging die Tour am Sonntag, 16. Juli, um 9 Uhr in der Elbstadt los. Es waren jedoch weniger als 100 Teilnehmer am Start. „Da hatten wir mehr erwartet. Es waren aber diesmal keine Neulinge, sondern nur erfahrene Rallye-Freaks dabei“, erklärt Lengen den Teilnehmerschwund.

Die Hammermethode setzte ich zum Starten fortan ein.

Voller Enthusiasmus seien sie unterwegs gewesen. Die erste Panne ließ leider nicht lange auf sich warten. In der Türkei zwischen Istanbul und Ankara mitten in einer kaum besiedelten Gegend hatte sich Nico‘s Motor überhitzt. „Wir mussten die Verkleidung abbauen, damit sich das Antriebsaggregat wieder abkühlt.“ Damit aber nicht genug Pech. Lehmann konnte seinen Motor nicht mehr starten, weil der Anlasser plötzlich streikte. Ein Mechaniker aus dem Teilnehmerfeld, der sich mit alten Motorrädern auskannte, löste das Problem auf seine Art, indem er mit einem Hammer auf den Anlasser geschlagen hat. „Ungewöhnlich, aber sehr wirksam. Die Hammermethode setzte ich zum Starten fortan ein“, so der 36-jährige Rotenburger.

Die größte Herausforderung der Tour sei aber das Organisieren eines passenden Reifens für Lengens Maschine gewesen. Nach einer Reifenpanne in Erzurum im türkischen Ostanatolien habe eine große Suchaktion begonnen. „Die Einheimischen waren sehr freundlich, beeindruckend herzlich sowie äußerst hilfsbereit und haben uns nach Kräften geholfen. Nach acht Stunden war es endlich gelungen, einen passenden Reifen für meine alte BMW zu finden“.

Gastfredunschaft in Anatolien

Spannend sei auch der Absturz der Software von Lengens Smartphone in Ungarn gewesen. „Auf dem Telefon habe ich alle nötigen Dokumente für die Tour gespeichert.“ Zudem haben die beiden die Handys für die Freisprecheinrichtung im Helm genutzt. Erst in der Türkei ist zumindest dieses Problem mit dem Kauf eines neuen Smartphones gelöst worden.

Die Rotenburger Biker loben die guten Straßenverhältnisse und die tollen Landschaften in Rumänien. Unglaublich aber sei in dem dortigen Abschnitt der Karpaten die hohe Anzahl von Bären an und auf den Straßen gewesen. „Bei der ersten Begegnung haben wir eine Vollbremsung gemacht und mit gefühltem 180er-Puls sind wir am Bären vorbeigefahren.“ Mit jedem weiteren Zusammentreffen mit einem Bären ließ die Spannung aber nach und irgendwie sind weitere Begegnungen zur Routine geworden“.

Eine natürliche Dusche an der Strecke. © Privat

Landschaftlich betrachtet sei auch Montenegro äußerst sehenswert. „Am meisten haben uns von allen durchquerten Staaten die Gastfreundschaft der Menschen in Ostanatolien abseits der Touristenstrecken beeindruckt. Diese Herzlichkeit, die wir dort erlebt haben, die spontanen Einladungen zum Teetrinken mit den Familien als Beispiel, werden wir noch lange in unserer Erinnerung behalten“, sind sich beide einig. Die Herausforderungen an ihre Fahrkünste seien in der Türkei wegen der guten Infrastruktur des Straßennetzes hingegen sehr gering gewesen. Da hätten die beiden besonders in Georgien eher das Gegenteil erlebt. Manche Straßen endeten in morastigen Feldwegen. „Hier sind wir dann auch schon mal im Schlick mit unseren Motorrädern stecken geblieben und mussten uns gegenseitig aus der misslichen Lage befreien.“

Übrigens haben die Biker im mitgeführten Zelt übernachtet, aber auch in den großen Städten ein Hotel aufgesucht, da Campen dort oft nicht möglich war. „Wir haben die Teilnahme an diesem Abenteuer nicht bereut. Es war eine weitere unvergessliche Tour mit den Bikes, die uns viel gegeben hat“. Schon haben sie für 2024 einen Plan gefasst. Dann wollen sie an der Alpenrallye, die nur eine Woche dauern wird, teilnehmen.