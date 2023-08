„Laut & Draußen“: Vier Bands am Samstag auf dem Pferdemarkt

Von: Michael Krüger

Ein perfekter Ort für ein Festival mit Musik für alle Altersklassen: Die große Bühne wurde seit Donnerstag auf dem Pferdemarkt aufgebaut. Die erste Band spielt am Sonnabend ab 17 Uhr. © Krüger

2.000 Besucher erwarten die Veranstalter zum zweiten Stadtfest mit dem „Laut & Draußen“-Festival am Samstag. Der Eintritt ist kostenlos, es soll ein „auch preislich inklusives“ Festival sein.

Rotenburg – „Festivalwetter eben“, sagt Stephan Slomma und grinst. Es ist nicht ausgeschlossen, dass am Sonnabend der ein oder andere Regenschauer auf dem Rotenburger Pferdemarkt niedergeht, aber die Stimmung sollte das nicht trüben. Nach 2019 zieht es das „Laut & Draußen“-Festival der Rotenburger Werke zum zweiten Mal ins öffentliche Geschehen der Stadtmitte, ein Stadtfest für alle Generationen im besten Sinne. Und natürlich inklusiv – „auch vom Preis her“, sagt Mitorganisator Slomma. Eintritt für die britischen Altrocker von Fischer-Z, die deutschen Punk-Popper von Milliarden, das inklusive Tanzorchester Paschulke und die italienisch-argentinischen Tango-Punker Espana Circo Este: nichts.

2010 gab es das erste Mal ein „Laut & Draußen“-Festival der Werke. Die Bewohnerschaft der Einrichtung für Menschen mit Behinderungen hatte sich über die Jahre geändert, klassische Sommerfeste mit Schlager oder Volksmusik war nichts für die jüngere Generation. Was stets gleich blieb: die kulturelle Begeisterung der Bewohner. „Oftmals sind die Menschen noch viel entspannter im Umgang mit Musik“, sagt Werke-Sprecher Rüdiger Wollschlaeger.

2.000 Besucher beim „Laut & Draußen“ erwartet

Während andere sich nur leicht fußwippend in letzter Reihe bloß nicht in den Vordergrund drängen wollen, wird bei den Werken nicht selten gleich losgetanzt vor der Bühne. Eine Begeisterung, die sich übertragen soll – auf alle. „Wir wollen diese Unterscheidungen ja auch gar nicht mehr“, betont Wollschlaeger. Und Slomma ergänzt: „Wir wollen alle Zielgruppen abholen.“

Stephan Slomma freut sich auf ein Festival „ohne Barrieren“ auch preislich nicht. © Krüger, Michael

Wie die Werke über die Jahre geöffnet haben, so ist auch das „Laut & Draußen“ eine Angelegenheit für alle geworden. Als im Rathaus ein Umdenken einsetzte und Veranstaltungen wie der Kartoffelmarkt auf den Prüfstand kamen, ging man 2019 mit dem Umzug auf den Pferdemarkt neue Wege. Im Wechsel mit dem Straßenzirkus wollte man sich jährlich mit dieser Art Stadtfest abwechseln, dann kam Corona. Nun also die Fortsetzung, und die soll ähnlich erfolgreich werden wie die Premiere: Slomma und sein Team erwarten rund 2 .000 Besucher.

Prämisse: „Laut“.

50 Bands standen zu Beginn der Planungen auf dem Zettel möglicher Kandidaten. Die Organisatoren befragen dazu die Bewohner der Werke, lassen sich von Mitarbeitern, Freunden und der Familie Empfehlungen geben. Die finanziellen Möglichkeiten für das „Laut & Draußen“ sind zwar durch die Förderung der Aktion Mensch, der Stadt und der Werke selbst etwas besser als bei manch anderem Hobby-Festival, aber eben doch begrenzt. Viel Musik werde in der ersten Zeit gehört, sagt Slomma, dann die Anfragen verschickt.

Übrig blieben wie 2019 vier Bands, die für jeden Geschmack etwas bieten sollen – aber natürlich mit der namensgebenden Prämisse: „Laut“. Rock- und Popmusik also, wie groß die Spielräume sind, verdeutlicht das Programm an diesem Sonnabend. Fischer-Z waren und sind eine der populärsten Bands des New Wave der 1970er-Jahre und späteren Jahrzehnte, Milliarden sind mit ihrer „pointierten Popmusik mit Punk-Attitüde und Texten voll tiefer Ernsthaftigkeit“, wie es in der Presseerklärung heißt, in der Szene aktuell eine der heißesten Nummern.

Zeitplan 17.00 Uhr: Espana Circo Este

18.30 Uhr: Tanzorchester Paschulke

20.00 Uhr: Fischer-Z

22.00 Uhr: Milliarden

Dazu kommt das schräge Spiel des 17-köpfigen Tanzorchesters Paschulke, das sich selbst gerne „Balkan-Pop“ auf die Fahnen schreibt. Und schließlich sind da noch Espana Circo Este, die sich irgendwo zwischen Hip Hop, Tango und Punk musizierend bewegen. „Nach 2019 haben wir gedacht, es geht nicht besser, aber mit diesem Programm können wir es schaffen“, ist Slomma überzeugt. Für Verpflegung rund um den Pferdemarkt und die angrenzenden, am Samstag gesperrten Straßen ist natürlich ausreichend gesorgt. Und selbst wenn es ein bisschen Festivalwetter gibt, sagt Slomma: „Hier versinkt niemand im Wacken-Matsch.“