Rotenburgs Ziel: flächendeckend Tempo 30

Tempo 30, am besten auch auf Hauptverkehrsstraßen: Der Rotenburger Straßenbauausschuss spricht sich für den Beitritt zu einer bundesweiten Initiative aus, die genau das fordert.

Rotenburg – Letztlich fallen die Entscheidungen auf Bundesebene. Das war allen klar, die am Mittwochabend für den Rotenburger Beitritt zur Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angemessene Geschwindigkeiten“ gestimmt haben. Kernstück ihres Positionspapiers ist eine flächendeckende Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern innerhalb geschlossener Ortschaften. Trotz laufender Diskussion im Bund hat der Ausschuss für Straßen- und Tiefbau dem Antrag einstimmig seine Zustimmung erteilt.

Wir empfehlen, das Heft des Handelns in der Hand zu behalten.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte die SPD im März. Sie stellte den Antrag, sich dem Verbund der mehr als 500 Städten und Gemeinden anzuschließen, die sich bereits als Initiative organisiert haben. Während sich während der Sitzung kein Sozialdemokrat zu dem Papier äußerte, argumentieren Marion Bassen und Andreas Weber in dem von ihnen signierten Papier damit, dass die Stadt ohnehin Bemühungen umsetze, den innerörtlichen Straßenverkehr sicherer zu machen und die Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune zu erhalten. Die zahlreich entstandenen Tempo-30- und Tempo-20-Zonen in Wohngebieten etwa, auch die Einrichtung der Fahrradstraße Hemphöfen, um nur zwei Beispiele zu nennen. „Trotz alledem sind in vielen innerörtlichen Straßen die Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen Kfz- und Rad- oder sogar Fußgängerverkehr noch zu groß, dass dadurch Unfallgefahren bestehen, die durch eine Harmonisierung der Geschwindigkeiten aller Verkehrsteilnehmer reduziert werden könnte“, argumentiert die SPD. Sicherheit, leiserer Verkehr, sauberere Luft, weniger Schilderwald versprechen sie sich von der allgemeinen Reduktion der Geschwindigkeit.

Genau auf diese Reduktion drängt die Initiative: Sie fordert den Bund dazu auf, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Kommunen sollen die Tempo-30-Entscheidung auch für sie durchlaufende Hauptverkehrsstraßen fällen können.

Wie das Bundesverkehrsministerium dazu steht, ist hinlänglich bekannt: „Erleichterungen schaffen wir vor allem für Sicherheitsmaßnahmen an Spielplätzen, hochfrequentierten Schulwegen und Fußgängerüberwegen“, lässt sich Bundesminister Volker Wissing (FDP) zitieren. Das sind aber auch schon fast alle Möglichkeiten, die Kommunen hinsichtlich der Einrichtung von Tempo-30-Zonen eingeräumt werden sollen: „Flächendeckendes Tempo 30 wird es aber nicht geben“, sagt Wissing gegenüber der Deutschen Presseagentur. In Stein gemeißelt ist dagegen jedoch noch nichts: Der ebenfalls Mittwoch vom Kabinett beschlossene Gesetzesentwurf geht noch durch Bundestag und Bundesrat.

Wieder eine Initiative. Wir sehen das kritisch, können beim besten Willen die Riesenvorteile nicht erkennen.

Wie das Ministerium zu Tempo 30 steht, weiß auch die CDU. „Wieder eine Initiative, der die Stadt beitreten soll“, monierte Tilmann Purrucker (CDU) während der Ausschusssitzung. „Wir sehen das kritisch, können beim besten Willen die Riesenvorteile nicht erkennen. Nichtsdestotrotz wollen wir dem nicht im Wege stehen“, signalisierte er dennoch die Bereitschaft zu einem Votum für den Antrag der Rotenburger SPD.

Immerhin – das betont neben Purrucker auch Bürgermeister Torsten Oestmann – entstehen der Stadt beim Beitritt weder finanzielle noch anders geartete Verpflichtungen. Dennoch sind einige Bekenntnisse schriftlich festgehalten: das Bekenntnis zu Tempo 30 „auch auf Hauptverkehrsstraßen als integrierten Bestandteil eines nachhaltigen gesamtstädtischen Mobilitätskonzepts und einer Strategie zur Aufwertung der öffentlichen Räume“. Wie ernst dieses Bekenntnis zu nehmen ist, zeigen – neben künftigen Entscheidungen der Stadt – die Gremien, die sich als nächstes mit der Empfehlung des Ausschusses auseinandersetzen werden: Nach dem Ausschuss für Straßen- und Tiefbau ist das der Verwaltungsausschuss und schlussendlich der Rat der Stadt Rotenburg.