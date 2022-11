Das Rotenburger THW rüstet auf

Von: Ann-Christin Beims

Teilen

Die Helfer vom THW testen das neue Stromaggregat. Über den zugehörigen Lichtmast können Einsatzstellen großräumig ausgeleuchtet werden. © THW Rotenburg

Neue Fachgruppe und neue Materialien am Flugplatz: Das Rotenburger THW rüstet auf, um im Katastrophenfall gewappnet zu sein.

Rotenburg – Menschen mit Technik helfen: Das ist grob gesagt das Ziel, das das Technische Hilfswerk (THW) verfolgt. Und das rüstet derzeit auf. Wie in den vergangenen Jahren besonders deutlich wurde: Was den Katastrophenschutz anbelangt, gibt es noch Nachholbedarf. Zuletzt hat sich das nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gezeigt. Dort waren auch Helfer aus dem Ortsverband Rotenburg unterwegs. „Da hat sich gezeigt, dass es viel um die Logistik geht“, sagt Helfersprecher Luca Galasso. Gemeinsam mit Kerstin Reichert, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, stellt er die Neuerungen vor.

So hat das THW Rotenburg eine „Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung“ ins Leben gerufen. Diese ist aus der ehemaligen zweiten Bergungsgruppe entstanden. Sie ist der „Präventivschlag für alles“, so Galasso: Strom, Pumpenarbeiten, Transport, Notunterbringung und -versorgung. Für Hilfe, die längerfristig benötigt wird. Außerdem unterstützt die Gruppe andere Teileinheiten, weil sie über einen Mehrzweckgerätewagen, einen Gabelstapler, ein kleines Boot und andere notwendige Gerätschaften und Maschinen verfügt. Auch ein großes Stromaggregrat ist nun Teil der Ausrüstung. „Damit können wir ganze Wohnblöcke mit einspeisen“, erklärt Galasso. In der örtlichen Gefahrenabwehr könne es auch anderen Hilfsorganisationen oder Anforderern zur Seite gestellt werden. Außerdem verfügt es über einen Lichtmast mit vier Flutlichtscheinwerfern, der eine breite Ausleuchtung von Einsatzstellen ermöglicht.

Im Ortsverband kommen Helfer aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern zusammen. Dadurch herrscht viel Fachwissen aus verschiedenen Bereichen. Dazu soll die übergreifende Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden, wenn es nach den Ehrenamtlichen geht, die ihren Standort am Rotenburger Flugplatz haben: „Wir wollen unsere Kooperationen weiter ausbauen“, sagt Galasso. Und das ergibt Sinn: Blickt man auf die Veränderungen zum Beispiel durch den Klimawandel, wird sich auch die Region auf schlimme Stürme und Ähnliches einstellen müssen.

Katastrophenschutz erhält aber auch im Zuge des Ukraine-Krieges noch mal eine andere Bedeutung. Wenn Organisationen wie Feuerwehr, THW oder Deutsches Rotes Kreuz (DRK) an einem Strang ziehen, ist das vorteilhaft für alle. Denn im Katastrophenfall haben alle dasselbe Ziel: zu helfen. So ist für Ende kommender Woche eine gemeinsame Übung mit Feuerwehr und DRK geplant.

Noch besser für die Zukunft aufgestellt sind Kerstin Reichert, Luca Galasso und ihre Kollegen. © Beims

„Das THW rüstet auf, denn es ist klar geworden, was auf uns zukommen kann“, sagt Galasso. Er verweist auf das Ad-hoc-Paket, das das Land Niedersachsen auf den Weg gebracht hatte, um den Katastrophenschutz mit zusätzlichen Mitteln deutlich besser aufzustellen. Zu den notwendigen Investitionen zählen auch Notstromaggregate, wie der Ortsverband seit Kurzem eines hat. „Wir bereiten uns auf den Ernstfall vor.“ Es gibt eine „Riesen-Materialliste“, die peu á peu abgearbeitet wird. „Es ist aber auch lange nichts passiert“, gibt Galasso zu bedenken.

Zum Ausbau gehört aber auch entsprechendes Personal. Der Ortsverband sei zwar breit aufgestellt und verfügt auch mit einer Jugendgruppe über Nachwuchs, dennoch „wäre es schön, wenn noch mehr zu uns kommen“, sagt Galasso. Dafür wurden zuletzt auch Plakate gedruckt, die in der Umgebung verteilt werden sollen. Damit sucht das THW per „Stellenanzeige“ nach weiteren ehrenamtlichen Katastrophenschutzhelfern.