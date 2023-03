Umfrage: Was die Sottrumer Bürger vom geplanten Rathaus-Anbau halten

Von: Lars Warnecke

Dieser Entwurf, der einen Neubau in Anbindung an das bestehende Rathaus vorsieht, hat im Rahmen des von der Samtgemeinde Sottrum ausgeschriebenen Architektenwettbewerbs das Rennen gemacht. © Warnecke

Größer und moderner soll es werden, das Rathaus der Samtgemeinde Sottrum. Was halten die Sottrumer Bürger von der Optik des geplanten neuen Anbaus?

Sottrum – Nüchtern-modern mit klaren Kanten und Konturen. Dazu viel Holz und Glas sowie ein dezentes Dunkelgrau: So sieht er aus, der aus einem Architektenwettbewerb hervorgegangene Siegerentwurf für den geplanten Anbau an das Rathaus der Samtgemeinde Sottrum. Bekanntlich soll alte, in den 1990er-Jahren errichtete Trakt mit dem Türmchen (nicht wenige halten ihn für eine Bausünde) einem neuen weichen. Doch Optik – das gilt auch in diesem Fall – ist nicht alles, möchte man so doch auch mehr Platz für die Beschäftigten in der Verwaltung schaffen. Und was halten die Bürgerinnen und Bürger von dem Entwurf? Gefällt er ihnen oder finden sie, dass das Gebäude nicht in den Ortskern passt? Wir haben uns auf der Straße einmal umgehört.

Angelika Zehrt © Warnecke, Lars

„Ich finde die Kombination aus Modernem und Altem recht gelungen“, sagt die Sottrumerin Angelika Zehrt. Auch, dass es wieder eine direkte Anbindung an das historische Bestandsgebäude geben soll, gefalle ihr. Was die äußere Farbgebung betrifft, würde die 54-Jährige den im Entwurf enthaltenen Anthrazit-Ton beibehalten wissen. „Der passt doch wunderbar – so sieht nachher jeder, dass etwas Neues entstanden ist.“ In das Entwicklungskonzept „Sottrum 2030“ passe das Vorhaben ihrer Meinung nach jedenfalls gut hinein. Ob sie sich in der Entscheidungsfindung auch eine Form der Bürgerbeteiligung gewünscht hätte? Zehrt schüttelt den Kopf: „Wenn zu viele Leute mitgesprochen hätten, hätte es noch länger gedauert – jeder hat ja auch einen anderen Geschmack. Nein, ich finde es gut, dass es im kleinen Kreis geklärt wurde.“

Heinz Kipp © Warnecke, Lars

Einer, der den Entwurf ebenfalls begrüßt, ist Heinz Kipp. „Für mich ist das ausgesuchte Modell das am besten geeignete“, befindet der 87-Jährige. „Viele fragen sich ja: Warum errichtet man nicht gleich einen Anbau im Fachwerkstil, um so wieder die Optik des historischen Gebäudes, das ja bestehen bleibt, aufzunehmen? Klar, Fachwerk ist heutzutage sehr gefragt, aber die Entwicklung geht ja auch weiter. Wenn die Architektur sich ein bisschen abändert – warum nicht?“ Zum Thema Bürgerbeteiligung vertritt der Sottrumer eine klare Meinung: „Wenn man den ein oder anderen bei bestimmten Aktivitäten dazu holt, finde ich das in Ordnung. Man hätte aber sicher nicht alle Bürger mit einbinden können – sonst bekommen wir ja nie etwas hin!“

Bärbel Clauß © Warnecke, Lars

Das sieht Bärbel Clauß, die im Berufsleben früher selbst mal Architektin war, anders: „Ich hätte mir schon gerne gewünscht, bei der Auswahl der Entwürfe gefragt worden zu sein, um so vielleicht Einsprüche erheben zu können.“ Ihren Geschmack trifft der Anbau, wie er kommen soll, jedenfalls nicht zu einhundert Prozent. Zu stark sei das Gebäude von einer Architektur mit geraden Feldern, sprich: schmalen Schießscharten und schmalen Fenstern, geprägt. „Früher war dieser Stil mal schön, heute aber wiederholt er sich nur noch ständig“, hat die 77-Jährige beobachtet. Das sei dann auch irgendwie langweilig. „Ich hätte mir lieber eine Auflockerung gewünscht, indem man zum Beispiel noch einen etwas breiteren Querriegel wie beim Bestandsbau dazugenommen hätte.“

Kai Rubarth © Warnecke, Lars

Kai Rubarth schlendert mit seinen beiden Kindern am Rathaus vorbei. Er sieht den Entwurf heute zum ersten Mal. Sein Eindruck: „Cooler Stil!“ Dass für die Fassade viel Holz verarbeitet werden soll, begrüßt der 31-Jährige. „Ich finde es für das Dorf wesentlich schöner, als irgendetwas mit Klinker zu bauen.“ Auch im Gesamtkontext mit der benachbarten alten Kirche wirke das so seiner Ansicht nach viel harmonischer. „Wenn ich in Sottrum die ganzen Neubauten sehe, die teilweise über fünf Stockwerke hoch sind, gefällt mir das gar nicht – da bin ich doch eher der ländliche Typ.“ Auch er hätte es sich gewünscht, dass die Bürger an der Gestaltung mitbeteiligt worden wären. „Es wäre für sie eine gute Sache gewesen, sich da einzubringen – schließlich sind sie ja auch diejenigen, die als Besucher ins Rathaus gehen.“

Anne und Harald Zeigermann © Warnecke, Lars

Dass man mit der Zeit gehen muss, so auch beim neuen Erweiterungsbau, davon sind Anne (73) und Harald (76) Zeigermann überzeugt. Zwar seien sie gar nicht so sehr daran interessiert, was im Detail nun umgesetzt werden soll, mit Blick auf den Siegerentwurf hat das Ehepaar aber dann doch eine klare Meinung: „Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus!“ Sie selbst hätten in der Findungsphase nicht gefragt werden müssen: „Das sollen die jungen Leute mal lieber machen“, findet Harald Zeigermann.